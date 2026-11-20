Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán lanzó una agenda de actividades gratuitas del 20 al 23 de noviembre para que vecinos y turistas disfruten el fin de semana largo.
- La propuesta incluye ferias de emprendedores, paseos en el Bus Turístico, museos abiertos, el evento Tucumán Holístico y shows musicales en plazas y parques de la capital.
- La iniciativa busca fomentar el turismo urbano local, dinamizar el comercio barrial y consolidar la oferta cultural pública en los principales espacios verdes de la ciudad.
Quienes se queden en San Miguel de Tucumán durante el fin de semana largo podrán elegir entre distintas actividades recreativas, culturales y turísticas. La Municipalidad organizó una agenda que se extenderá desde este viernes 20 hasta el lunes 23 de noviembre, con propuestas gratuitas en plazas, parques, museos y espacios culturales.
Entre las actividades destacadas figuran la 21° edición de Tucumán Holístico, un concierto de la Banda de Música Municipal en Plaza Independencia, la presentación de Mariano Jarjal junto al Trío Gotan en las escalinatas del Cementerio del Oeste y distintos recorridos del Bus Turístico. También habrá ferias de artesanos, emprendedores y propuestas gastronómicas.
Qué hacer el viernes 20 de noviembre en San Miguel de Tucumán
La programación comenzará por la mañana con una caminata guiada gratuita por el casco histórico, a las 10, con punto de encuentro en la Oficina de Información Turística, en Congreso y Crisóstomo Álvarez. Para participar es necesario inscribirse en la página del Bus Turístico.
Por la tarde habrá paseos gratuitos en bicicletas acuáticas en el Lago San Miguel del Parque 9 de Julio, de 14 a 20. También se presentará la obra infantil Payasada, a las 16, en la Escuela Comercio N° 4, con entrada libre y gratuita.
A las 18 se realizará en Plaza Libertad el lanzamiento de la campaña “+ Luces - Ruidos”, con actividades recreativas, stands municipales y la participación de Fuegolandia. En el mismo espacio funcionará la feria emprendedora “Manos que crean”.
La agenda continuará con visitas guiadas al Cementerio del Oeste, a las 20, y un concierto coral en el Museo de la Industria Azucarera, a las 20.30, con la participación del Coro Infanto Juvenil municipal y el Coro de la Facultad de Medicina de la UNT.
Además, a las 21, Julieta Laso presentará Fabriquera en el Teatro Municipal Rosita Ávila. Las entradas se pueden conseguir en la ticketera digital municipal.
Las actividades del sábado 21: Tucumán Holístico, ferias y paseos turísticos
El sábado habrá paseos gratuitos en bicicletas acuáticas en el Parque 9 de Julio, de 10 a 13 y de 15 a 20. A las 10 también partirá desde Plaza Independencia el Bus Turístico, con un recorrido histórico y cultural por los principales edificios y museos de la capital.
Entre las 15 y las 19 se podrá visitar el Campus Educativo Ambiental Doctora Yolanda Ortiz, en Lamadrid al 3700, que ofrecerá visitas guiadas gratuitas.
Una de las propuestas centrales será la 21° edición de Tucumán Holístico, que se realizará de 16 a 20 en la Casa de la Cultura del Parque 9 de Julio. Habrá talleres, charlas, experiencias sonoras y una feria de stands vinculados con terapias alternativas y productos naturales. La entrada será gratuita.
También funcionará la feria “Manos que crean”, de 18 a 21.30, en Plaza Libertad. A esa misma hora abrirán distintas ferias en la ciudad, entre ellas la de Manantial Sur, la de artesanos del Parque El Provincial y las de emprendedores y gastronomía del Parque Avellaneda.
A las 18.30 se presentará la obra de circo Mariposa quiere volar en el Club Barrio Kennedy, con entrada gratuita.
Por la noche, a las 20, el Bus Turístico realizará el recorrido nocturno “Las luces de mi ciudad”, con salida desde Plaza Independencia. También habrá visitas guiadas en el Cementerio del Oeste.
Qué hacer el domingo 22 de noviembre: música, cultura y ferias
El domingo continuará la programación turística con el circuito histórico y cultural del Bus Turístico, a las 10, y un City Tour por los lugares más destacados de San Miguel de Tucumán, a las 16. Ambos recorridos partirán desde la primera cuadra de calle Laprida.
El Campus Educativo Ambiental volverá a recibir visitantes de 15 a 19, mientras que las ferias gastronómicas y de artesanos funcionarán en Plaza Independencia, el Parque 9 de Julio, Manantial Sur y el Parque Avellaneda.
La música tendrá un lugar central en la jornada. A las 19, la Banda de Música Municipal Maestro Luzbel Giacobbe ofrecerá un concierto gratuito en Plaza Independencia para celebrar el Día de la Música.
A la misma hora se realizará la muestra anual de los talleres de Casa de la Ciudad, en la Casa Museo de la Ciudad, ubicada en Salta 532. Más tarde, a las 20, Mariano Jarjal se presentará junto al Trío Gotan en las escalinatas del Cementerio del Oeste, con entrada libre y gratuita.
La jornada cerrará con el taller de tango y la propuesta del Bondi Milonguero, ambas actividades en el Complejo Ledesma.
Qué ferias estarán abiertas el lunes 23 de noviembre, feriado
Para el lunes 23, feriado nacional, la agenda municipal tendrá como protagonistas a las ferias de emprendedores, artesanos y gastronomía.
Desde las 17 hasta las 23 funcionará la feria del Parque 9 de Julio, sobre avenida Soldati al 300.
En tanto, de 18 a 00, se podrá recorrer la feria de artesanos del Parque El Provincial, en avenida Roca y Chacabuco. También estarán abiertas la feria de emprendedores del Parque Avellaneda, sobre avenida Mate de Luna y la caminería central, y el paseo gastronómico de ese mismo parque, sobre calle Asunción.
Horarios de los museos municipales durante el fin de semana largo
Los museos Mercedes Sosa-Casa Natal, de la Industria Azucarera, Casa Museo de la Ciudad y Casa Belgraniana abrirán sus puertas el sábado y el domingo, de 9 a 13 y de 15 a 19.
Además, hasta el domingo 22 se podrá visitar en la Casa Museo de la Ciudad la muestra homenaje “¡Viva Luis Vivas!”, dedicada a las obras del artista visual. La entrada es libre y gratuita.
Los interesados en conocer los horarios de los recorridos turísticos y realizar las inscripciones pueden consultar la página oficial del Bus Turístico de San Miguel de Tucumán.