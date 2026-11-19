Resumen para apurados
- Tucumán ofrece este fin de semana una variada agenda cultural con cine, teatro y música en vivo en la capital, Tafí del Valle y Alderetes, para incentivar el esparcimiento local.
- Las actividades incluyen el festival de animación PLUM!, recitales de Jorge Rojas y Julieta Laso, y espectáculos corales gratuitos en la Casa Histórica y el Club Villa Luján.
- La combinación de eventos gratuitos y pagos descentraliza la oferta artística provincial y potencia el turismo cultural tanto en los valles como en el área metropolitana.
La agenda cultural del fin de semana se reparte entre la capital y el interior, con opciones para elegir según el día, el bolsillo y las ganas. Habrá un festival de cine de animación con entrada gratuita en Tafí del Valle, conciertos, muestras de arte y espectáculos en distintas salas. Estos son algunos planes para salir del viernes al domingo.
Viernes: cine de animación, folklore y música en vivo
El plan para quienes quieran viajar hasta los Valles Calchaquíes es PLUM!, el Festival Internacional de Cine de Animación, que comienza este viernes en Tafí del Valle y se extenderá hasta el domingo. La entrada es libre y gratuita. La programación reúne proyecciones, talleres, charlas, feria gráfica y música.
El viernes habrá talleres durante la mañana y la tarde, una competencia para dibujar personajes de memoria en la peatonal y proyecciones de animación latinoamericana e internacional desde las 19.30. La jornada terminará con una inauguración musical a cargo de un DJ y Electroandes.
En San Miguel de Tucumán, El Festivalazo 2026 abrirá sus puertas a las 20 en el Club Villa Luján. El encuentro combina folklore, música y danza, con entrada libre y gratuita. La propuesta continuará el sábado y el domingo en el mismo horario.
A las 20.30, el Centro Cultural Virla ofrecerá un Concierto Homenaje por el Día de la Música, con la Orquesta Juvenil de la UNT. La presentación estará dirigida por Susana Noemí García y contará con Tomás Aquino, Lautaro Fernández y Walter Serrano como solistas. La entrada general cuesta $10.000 y se anuncia una promoción 2×1 para estudiantes y jubilados.
También habrá cine en la Sala Hynes O’Connor, donde a las 20 se proyectará “Amor trava”, el documental de Lucrecia Mastrangelo sobre Aurora, una adolescente en transición que imagina su futuro. La entrada general cuesta $5.000 y hay un precio de $2.500 para estudiantes y jubilados.
Para cerrar la noche, Julieta Laso presentará Fabriquera a las 21 en el Teatro Municipal Rosita Ávila. Su repertorio cruza tango, poesía y canción popular; el precio debe consultarse en la boletería o en la ticketera municipal. A esa misma hora, Jorge Rojas llegará al Teatro Mercedes Sosa con Piano y voz. Las entradas publicadas comienzan en $55.500.
Sábado: muestras, música y teatro a ciegas
El sábado, PLUM! tendrá talleres, una feria gráfica y nuevas proyecciones. La programación incluye una competencia de videoclips a las 21 y un show musical de Cúpula a las 22, en 26 Kalo Pizzería. Todas las actividades del festival son gratuitas.
En la capital, los patios de la Casa Histórica recibirán música coral y a tres orquestas juveniles del programa provincial, de 17 a 20. La actividad es gratuita. También a las 20 seguirá El Festivalazo en el Club Villa Luján.
A las 21, Gonzalo Zamora se presentará en la Sala Mayor del Teatro Alberdi. Las entradas se venden por Mi Entrada Digital y en la boletería del teatro. Para quienes prefieran el rock, El Reloj tocará desde las 20 en Bar Cerberus, en Alderetes, junto a Estonía, Antigua Roca y Traidores No!
En el Virla habrá dos funciones de teatro a ciegas, a las 21.30 y a las 23. La propuesta invita a seguir una historia en la oscuridad y está recomendada para mayores de 14 años. La entrada cuesta $18.000 y hay una promoción anticipada de dos por $30.000. Los cupos son limitados; las reservas se realizan por WhatsApp al 543874457792.
Domingo: arte, música y un cierre en Tafí del Valle
El domingo puede empezar con una visita a dos muestras gratuitas. En el foyer del Teatro Alberdi estará “Trilogía”, con obras de Gabriel Brito, Ramiro Rearte y Sergio Pinto. En el MUNT se podrá recorrer el XVIII Salón Nacional de Arte Contemporáneo 2026, que reúne producciones de artistas de todo el país. Conviene consultar los horarios de apertura antes de ir.
En Tafí del Valle, PLUM! tendrá talleres, feria gráfica, charlas y proyecciones hasta la noche. Entre las actividades previstas figuran una charla con proyección a las 17.30, competencias desde las 19 y la ceremonia de premiación a las 21.30. El Festivalazo también tendrá su última jornada en el Club Villa Luján, desde las 20.
La Casa Histórica ofrecerá su segundo encuentro musical, de 19 a 22, con entrada gratuita. Más tarde, a las 20.30, el Virla recibirá el Recital de Manuel de Falla, con el pianista Roberto Buffo. La entrada general cuesta $15.000 y se anuncia una promoción 2×1.