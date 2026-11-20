A qué hora lloverá hoy, viernes 20 de noviembre

El sitio especializado Meteored comparte un pronóstico más detallado con las previsiones de temperatura, vientos, dirección, cobertura del cielo y precipitaciones hora por hora. Según la última actualización, compartida la mañana de este viernes, se espera que el cielo en San Miguel de Tucumán permanezca parcialmente nublado todo el día con vientos de dirección sur y sudoeste. Las precipitaciones llegarán a partir de las 17 en forma de lluvia débil con una probabilidad del 60 % que aumentará hacia la noche. Para las 23 se pronosticó una probabilidad del 90 % de tormentas.