Resumen para apurados
- El SMN y Meteored pronosticaron lluvias y tormentas en Tucumán durante el fin de semana largo, comenzando este viernes por la tarde debido al ingreso de un frente húmedo.
- Las precipitaciones iniciarán débiles a las 17 y empeorarán hacia la noche; continuarán de forma intermitente hasta el lunes, con máximas que descenderán de 28 °C a 24 °C.
- La inestabilidad climática y las bajas térmicas condicionarán las actividades al aire libre y el turismo regional, con mejoras temporarias previstas recién para la próxima semana.
El Servicio Meteorológico Nacional compartió el pronóstico para los próximos siete días. De cara al fin de semana largo, los tucumanos quieren saber cuáles son los anticipos para la provincia. Según se informó, se esperan precipitaciones desde este viernes hasta el lunes. Estas aparecerán en diferente forma e intensidad, desde lloviznas hasta tormentas.
La temperatura, por su parte, tendrá su pico este viernes en 28 °C y luego descenderá levemente hasta el domingo, cuando la máxima será de 24 °C, para tener un nuevo incremento moderado los primeros días de la semana. En general, los indicadores mínimos se mantendrán entre los 18 °C y 20 °C durante el fin de semana.
A qué hora lloverá hoy, viernes 20 de noviembre
El sitio especializado Meteored comparte un pronóstico más detallado con las previsiones de temperatura, vientos, dirección, cobertura del cielo y precipitaciones hora por hora. Según la última actualización, compartida la mañana de este viernes, se espera que el cielo en San Miguel de Tucumán permanezca parcialmente nublado todo el día con vientos de dirección sur y sudoeste. Las precipitaciones llegarán a partir de las 17 en forma de lluvia débil con una probabilidad del 60 % que aumentará hacia la noche. Para las 23 se pronosticó una probabilidad del 90 % de tormentas.
A qué hora lloverá el sábado 21 de noviembre
Las precipitaciones que iniciarán el viernes por la noche seguirán presentes durante toda la madrugada del sábado en la capital. Antes del mediodía se detendrán para dar lugar a un cielo cubierto. Luego, las nubes se abrirán parcialmente desde las 20. A las 23, el cielo tendrá nubes y claros, pero no hay nuevos anuncios de precipitaciones.
A qué hora lloverá el domingo 22 de noviembre
Las nubes seguirán desapareciendo por la noche y a la madrugada del domingo el cielo quedará completamente descubierto. Las probabilidades de precipitación incrementarán durante la madrugada para llegar a un 50 % a las 5 de la mañana. Se esperan lluvias débiles durante todo el día, aunque las probabilidades de ocurrencia descienden a un 40 % a partir de las 20 y a un 30 % desde las 23.
A qué hora lloverá el lunes 23 de noviembre
El último día del fin de semana empezará con una lluvia débil y con probabilidades de precipitación que incrementarán hasta el mediodía. Hasta las 15, las lloviznas estarán presentes y luego harán una pausa por la tarde. A las 21 se espera que haya lluvias nuevamente hasta la medianoche.