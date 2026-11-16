JP Morgan proyecta que la inflación llegará a las elecciones de 2027 cerca del 2% mensual

Resumen para apurados
- JP Morgan proyectó en un informe reciente que la inflación en Argentina rondará el 2% mensual hasta 2027, debido a la persistencia de riesgos y tensiones cambiarias.
- El banco estima un 31% anual para 2026, similar a 2025. Consultoras locales coinciden en la dificultad de quebrar la inercia tras el 2,2% registrado en octubre.
- La previsión contradice la meta oficial de perforar el 1% y anticipa presiones sobre precios y tipo de cambio impulsadas por la incertidumbre electoral de 2027.
La inflación argentina podría mantenerse cerca del 2% mensual hasta las elecciones presidenciales de 2027. Esa es la proyección de JP Morgan, que, pese a anticipar una relativa estabilidad en el ritmo de aumento de los precios, advirtió que los riesgos siguen inclinados al alza, especialmente ante un eventual recrudecimiento de las tensiones cambiarias.
“Los riesgos están sesgados al alza si las presiones relacionadas con el tipo de cambio resultan más fuertes de lo esperado, en un contexto de creciente incertidumbre interna y global”, señalaron los economistas Lucila Barbeito y Diego Pereira en un informe distribuido entre los clientes de la entidad financiera estadounidense.
El banco estima que la inflación cerrará 2026 alrededor del 31%, una cifra prácticamente idéntica al 31,5% registrado durante 2025. De esta manera, el proceso de desaceleración de los precios avanzaría a un ritmo más lento de lo esperado por el Gobierno, que inicialmente había planteado como objetivo alcanzar registros mensuales inferiores al 1%.
Las proyecciones para 2027
En su escenario base, JP Morgan calculó que durante el primer trimestre de 2027 la inflación promediará un 1,8% mensual. Entre los factores que podrían incidir sobre los precios identificó el impacto climático del fenómeno de "El Niño" sobre los alimentos y los ajustes previstos en las tarifas de los servicios públicos.
Para la segunda mitad del año, el banco proyectó una variación mensual promedio del 1,9%. En ese período, el principal factor de incertidumbre estaría relacionado con el proceso electoral y su posible impacto sobre el tipo de cambio.
“En el segundo semestre de 2027, esperamos que la inflación mensual promedie un 1,9%, reflejando presiones sobre los precios de los bienes transables del IPC asociadas con la volatilidad impulsada por las elecciones”, indicaron Barbeito y Pereira.
El diagnóstico coincide, en líneas generales, con las estimaciones de distintas consultoras locales, que tampoco esperan cambios sustanciales en el ritmo de inflación durante los próximos meses. El escenario, aunque representa una mejora respecto de los niveles heredados de la gestión de Alberto Fernández, está lejos de las expectativas de una rápida desinflación que había planteado el equipo económico de Javier Milei.
Qué esperan las consultoras locales
El punto de partida para estas proyecciones es el índice de octubre, que registró una inflación del 2,2%, por encima del 1,8% que había anticipado el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central. Las principales presiones provinieron de los aumentos en las tarifas de gas y en las verduras.
Como contrapartida, la inflación núcleo -que excluye los precios regulados y los estacionales- se desaceleró hasta el 1,5%, su nivel más bajo en casi 18 meses.
La Fundación Capital, que dirige el expresidente del Banco Central Martín Redrado, también proyectó que 2026 finalizará con una inflación cercana al 31%, en línea con el registro del año pasado. Según su informe, 2027 comenzaría con una variación mensual del 1,9%, equivalente a una tasa anualizada del 25%.
Sin embargo, la entidad advirtió que el proceso electoral podría introducir nuevas presiones. También planteó que la convergencia hacia niveles de inflación más bajos demandará tiempo y deberá sostenerse sobre fundamentos económicos sólidos.
“Hacia adelante, la convergencia hacia niveles más bajos llevará tiempo y sería deseable que se apoye solo en fundamentos sólidos y sostenibles, como el equilibrio fiscal y la política monetaria prudente, evitando recurrir a anclas artificiales que pueden resultar distorsivas y acumular riesgos a futuro”, sostuvo la consultora.
En cuanto a las perspectivas inmediatas, Econviews estimó que la inflación de noviembre rondará el 1,8%. Su relevamiento detectó un incremento del 1,7% en alimentos y bebidas durante las últimas cuatro semanas, con bajas en los productos de verdulería durante la primera mitad del mes.
A esa dinámica se sumaron los aumentos anunciados en el transporte público, la electricidad y el agua, además de los ajustes en las cuotas de la medicina prepaga y en los servicios de internet.
“De todos modos, la inercia sigue fuerte y es difícil esperar una baja significativa de la inflación”, advirtió la consultora que dirige Miguel Kiguel.
Por su parte, el relevamiento de Invecq registró una inflación del 2,2% en el promedio móvil de cuatro semanas, un ritmo similar al de octubre. La firma calculó que el año terminaría con una suba del 31,2% si durante noviembre y diciembre se repitiera el promedio mensual del 1,9% observado entre agosto y octubre.
La consultora también puso el foco en la evolución del precio de la carne, que en octubre registró un incremento de apenas el 0,1%. El dato adquiere relevancia frente a lo ocurrido en el cierre de 2025, cuando ese producto aumentó un 6,2% en noviembre y un 7,9% en diciembre.
Según Invecq, el principal desafío continúa siendo quebrar la inercia inflacionaria. Uno de los factores que explican esa dificultad es que numerosos servicios todavía ajustan sus valores en función de la inflación pasada.
En octubre, los servicios aumentaron un 2,7%, mientras que los bienes registraron una suba del 1,9%. En los primeros diez meses del año, las variaciones acumuladas fueron del 33,8% y del 22,6%, respectivamente.