JP Morgan proyecta que la inflación llegará a las elecciones de 2027 cerca del 2% mensual

El diagnóstico coincide, en líneas generales, con las estimaciones de distintas consultoras locales, que tampoco esperan cambios sustanciales en el ritmo de inflación durante los próximos meses. El escenario, aunque representa una mejora respecto de los niveles heredados de la gestión de Alberto Fernández, está lejos de las expectativas de una rápida desinflación que había planteado el equipo económico de Javier Milei.