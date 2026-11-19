Resumen para apurados
- Franco Colapinto y los pilotos de F1 quedaron sin tiempos válidos en la práctica 1 del GP de Las Vegas debido a una intensa lluvia que inundó el trazado.
- El agua acumulada generó nula adherencia y obligó a permanecer en boxes. Colapinto salió al final con Alpine, pero su registro fue anulado por límites de pista.
- Sin referencias técnicas de los autos, las escuderías dependerán de una mejora climática en la segunda práctica libre para recuperar el tiempo perdido en pista.
La Fórmula 1 tuvo un comienzo inesperado en el Gran Premio de Las Vegas. La intensa lluvia que cayó sobre el circuito callejero condicionó por completo la primera práctica libre, en una sesión en la que los pilotos apenas pudieron girar y ninguno consiguió registrar un tiempo válido. Franco Colapinto fue uno de los últimos en salir a pista con su Alpine, pero tampoco logró completar una vuelta que quedara registrada oficialmente.
La actividad comenzó a las 21.30 de Argentina, con el asfalto completamente mojado y los equipos pendientes de la evolución del clima. Aunque el semáforo se puso en verde, los pilotos permanecieron en los boxes durante los primeros minutos. La cantidad de agua acumulada y la falta de adherencia hicieron que las escuderías priorizaran evitar riesgos antes que buscar referencias de rendimiento.
El primero en animarse fue Sergio “Checo” Pérez, al volante de su Cadillac. El mexicano salió cinco minutos después del inicio de la sesión, pero las condiciones del trazado le impidieron completar una vuelta cronometrada y regresó rápidamente a los boxes. Su nombre quedó en lo más alto del clasificador, aunque solamente por haber sido el primero en salir, ya que ningún piloto consiguió establecer un registro válido.
Con el paso de los minutos, la situación prácticamente no cambió. Algunos pilotos realizaron vueltas de reconocimiento, pero la mayoría optó por permanecer en los garajes. La lluvia, lejos de disminuir, continuó complicando las condiciones de manejo y convirtió la sesión en una sucesión de salidas breves y regresos inmediatos a los boxes.
Uno de los testimonios más contundentes fue el de Max Verstappen. El tetracampeón del mundo salió con su Red Bull cuando restaban unos 20 minutos para el final y describió las dificultades que encontraba sobre el asfalto: “Es como una pista de hielo”, advirtió.
Kimi Antonelli también intentó girar con su Mercedes, pero regresó rápidamente al garaje al comprobar que no podía acelerar con normalidad. Alexander Albon llegó a completar una vuelta, aunque su registro fue eliminado por exceder los límites de la pista. Charles Leclerc, Nico Hülkenberg y Carlos Sainz estuvieron entre los pilotos que hicieron breves apariciones sin buscar tiempos competitivos.
Colapinto salió sobre el final
Mientras avanzaba la práctica, Colapinto permaneció en los boxes de Alpine. En un momento de la sesión, el argentino fue visto sentado sobre una pequeña escalera utilizada para ingresar al monoplaza, mientras conversaba con su ingeniero y otros integrantes del equipo. La incertidumbre sobre las condiciones de la pista mantenía en suspenso su participación.
Finalmente, cuando faltaban pocos minutos para la bandera a cuadros, Colapinto y Pierre Gasly salieron al circuito, al igual que George Russell con su Mercedes. Los dos pilotos de Alpine lograron cruzar la línea, pero sus registros fueron anulados por exceder los límites del trazado en algunos sectores.
De esta manera, la primera práctica libre terminó sin tiempos oficiales y sin referencias concretas sobre el rendimiento de los equipos. Los Alpine, al menos, fueron los únicos que tuvieron la posibilidad de realizar ensayos de largada.
El resultado dejó una situación poco habitual para la Fórmula 1: una sesión completa sin vueltas cronometradas válidas y con los equipos prácticamente sin información útil para evaluar sus autos.
Ahora, todas las miradas estarán puestas en la evolución del clima. La segunda práctica libre está programada para la 1 de la madrugada de Argentina, cuando Colapinto y el resto de los pilotos intentarán recuperar el tiempo perdido en una jornada que comenzó con más agua que velocidad.