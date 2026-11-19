La Fórmula 1 tuvo un comienzo inesperado en el Gran Premio de Las Vegas. La intensa lluvia que cayó sobre el circuito callejero condicionó por completo la primera práctica libre, en una sesión en la que los pilotos apenas pudieron girar y ninguno consiguió registrar un tiempo válido. Franco Colapinto fue uno de los últimos en salir a pista con su Alpine, pero tampoco logró completar una vuelta que quedara registrada oficialmente.