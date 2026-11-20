Chery llegó al centro de Tucumán: Grupo Yuhmak inauguró su nueva concesionaria oficial
Con la presencia de directivos de Chery Argentina y Grupo Corven, Grupo Yuhmak inauguró oficialmente Chery Palmyra en Av. Marco Avellaneda 401. La nueva sede ofrece venta de vehículos 0 km y posventa oficial, y fue el escenario de presentación de la nueva pickup Chery Himla.
Grupo Yuhmak inauguró el viernes 13 de noviembre la nueva sede de Chery Palmyra, su concesionaria oficial Chery en Tucumán, ubicada en Av. Marco Avellaneda 401. Con esta apertura, el grupo tucumano consolida a Chery como una nueva marca dentro de su red de concesionarias, que también incluye a Honda, Fiat, Volvo y MG.
La relación entre Grupo Yuhmak y Chery tiene historia: el grupo representa a la marca en Salta y Jujuy desde 2008 y, a fines de 2025, la sumó también en Tucumán. Hoy, con el respaldo de Grupo Corven, representante de Chery en la Argentina, ofrece venta de vehículos 0 km y posventa oficial Chery en Salta, Jujuy y Tucumán.
“Hoy es una noche de mucha felicidad por representar nuevamente a la marca Chery en Tucumán. Chery es una marca que ya está en el país hace 18 años. Nosotros tenemos una gran trayectoria y ahora también contamos con un grupo de calidad. Chery es actualmente una de las principales marcas chinas en el país y se viene con todo. Realmente, es una marca muy importante, una fábrica que produce cinco millones de autos anualmente y que es una de las primeras en China. Actualmente, estamos trabajando con el dueño de la importadora de Chery en el país. Nosotros seguimos apostando al desarrollo de la Argentina, incorporando distintas marcas y modelos, tanto de motos como de automóviles, y ahora también con la marca Chery” Antonio Mahtuk, presidente de Grupo Yuhmak.
Una marca con trayectoria y lanzamientos constantes
Durante la inauguración, Claudio San Román, director de Chery Argentina, destacó la historia de la marca en el país y su ritmo de lanzamientos:
“Chery no es una marca nueva, como las 25 que llegaron este año. Fue la primera marca china en arribar a la Argentina, hace más de 18 años. Es la marca número uno en ventas, con más de 60 mil unidades patentadas. Seguimos trabajando fuertemente, haciendo lanzamientos e innovando con muchos productos nuevos, entre ellos la nueva pick-up Himla, que estamos presentando hoy acá. Además, nuestro último lanzamiento fue la Tiggo 7 CSH, un producto híbrido enchufable. De acá al 20 de enero vamos a estar con más novedades para seguir manteniendo la continuidad de lanzamientos de la marca” Claudio San Román, director de Chery Argentina.
Por su parte, Leandro Iraola, presidente de Grupo Corven, remarcó el valor de los socios estratégicos en cada región y la propuesta de la marca:
“Bueno, Grupo Corven tiene mucha relación con China y con India, y ahora tenemos la posibilidad de representar a la marca acá, trabajarla y posicionarla cada vez con más fuerza. Lo podemos hacer gracias a los socios estratégicos que tenemos en cada ciudad, como Grupo Yuhmak. Son amigos y son muy fuertes en Jujuy, en Salta y acá, en Tucumán. La gente puede comprar un producto Chery que tiene mucha más tecnología que un auto tradicional, a un precio igual o más bajo. Esa es la diferencia que está mostrando Chery en el mercado” Leandro Iraola, presidente de Grupo Corven.
En tanto, Matías Mahtuk, director de Grupo Yuhmak, se refirió a la llegada de la marca a Tucumán y a sus primeros meses en la provincia:
“Estamos muy contentos porque desde el 2008 representamos a la marca Chery en Salta y Jujuy, y ahora también la sumamos a Tucumán. La verdad es que nosotros venimos trabajando hace ya un par de meses y la performance de Chery es excelente. La gente está sorprendida con la calidad de los productos, con la tecnología y con la relación precio-calidad del producto, que es insuperable en el mercado” Matías Mahtuk, director de Grupo Yuhmak.
La Himla, protagonista de la noche
La inauguración también fue el marco para presentar en Tucumán la nueva CHERY HIMLA, la primera pickup mediana de la marca en el país, pensada tanto para el trabajo como para el uso cotidiano. Se suma a una gama que incluye la familia de SUV Tiggo, con la Tiggo 7 CSH híbrida enchufable, y el sedán híbrido enchufable Arrizo 8 CSH.
Chery Palmyra • Información de contacto
•Dirección • Av. Marco Avellaneda 401, San Miguel de Tucumán.
•Ventas • Lunes a viernes de 9 a 18 h y sábados de 9 a 13 h.
•Posventa • Lunes a viernes de 8 a 17 h.
•WhatsApp ventas • 381 440-7319
•WhatsApp posventa • 381 357-8941
•Instagram • @chery.palmyra