“Hoy es una noche de mucha felicidad por representar nuevamente a la marca Chery en Tucumán. Chery es una marca que ya está en el país hace 18 años. Nosotros tenemos una gran trayectoria y ahora también contamos con un grupo de calidad. Chery es actualmente una de las principales marcas chinas en el país y se viene con todo. Realmente, es una marca muy importante, una fábrica que produce cinco millones de autos anualmente y que es una de las primeras en China. Actualmente, estamos trabajando con el dueño de la importadora de Chery en el país. Nosotros seguimos apostando al desarrollo de la Argentina, incorporando distintas marcas y modelos, tanto de motos como de automóviles, y ahora también con la marca Chery” Antonio Mahtuk, presidente de Grupo Yuhmak.