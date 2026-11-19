Daniel Passarella irá a juicio oral por presuntas irregularidades durante su gestión en River
El expresidente del club deberá presentarse ante la Justicia a partir del 15 de febrero de 2027. Está acusado de administración fraudulenta en una causa que investiga la reventa de entradas, cheques falsificados y maniobras económicas durante su presidencia entre 2009 y 2013.
Resumen para apurados
- La Justicia fijó para febrero de 2027 el juicio oral contra Daniel Passarella en Buenos Aires por presunta administración fraudulenta en River Plate entre 2009 y 2013.
- La causa inició en 2012 tras denuncias por reventa de entradas en el Monumental, extendiéndose a cheques adulterados de futbolistas y desvío de fondos institucionales.
- El proceso, que evitará la prescripción tras 14 años, definirá la responsabilidad de 31 acusados que enfrentan penas de hasta 12 años de prisión por delitos de corrupción.
Daniel Passarella, expresidente de River, afrontará un juicio oral a partir del 15 de febrero de 2027 por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión al frente de la institución entre 2009 y 2013. La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 11, con el objetivo de evitar la prescripción de una causa judicial que comenzó hace más de una década.
El exfutbolista y entrenador será juzgado junto a otros 30 acusados, entre ellos el exvicepresidente Diego Turnes, antiguos integrantes de la barrabrava y efectivos policiales. La investigación comprende presuntas maniobras de administración fraudulenta, desvío de fondos e irregularidades vinculadas con operaciones de jugadores y episodios de violencia. Según las imputaciones, algunos de los delitos investigados contemplan penas de hasta 12 años de prisión.
Cómo comenzó la investigación contra Daniel Passarella
El expediente se originó en junio de 2012, después de que un socio de River denunciara una situación irregular durante un partido disputado en el estadio Monumental. El 23 de ese mes, al llegar a su ubicación habitual, encontró que estaba ocupada por otra persona que tenía una entrada duplicada.
A partir de esa denuncia, el fiscal José María Campagnoli impulsó una investigación que permitió identificar un presunto sistema de reventa de localidades. De acuerdo con los elementos reunidos en la causa, se habrían comercializado alrededor de 1.500 entradas por partido, con valores que alcanzaban los 300 dólares.
Las sospechas también alcanzaron el manejo económico de la institución. Los investigadores detectaron 26 cheques emitidos a nombre de futbolistas, entre ellos Carlos Sánchez y Mariano Pavone, quienes no habrían recibido esos fondos. Según la acusación, sus firmas fueron falsificadas para endosar los documentos a terceros.
Las otras irregularidades investigadas y la defensa de Passarella
La causa también incluye una presunta doble comisión abonada en la transferencia de Jonathan Fabbro, además de sospechas sobreprecios, licitaciones fraudulentas y contrataciones vinculadas con servicios de seguridad y limpieza.
Asimismo, se investigan pagos por refacciones en el estadio Monumental que, de acuerdo con la acusación, nunca se habrían concretado.
Passarella rechazó las imputaciones y calificó el expediente como un “disparate”. En sus declaraciones, aseguró que nunca entregó entradas a la barrabrava y sostuvo que está “limpio”. También argumentó que había recibido una institución en una situación económica y deportiva crítica.
El juicio oral comenzará el 15 de febrero de 2027 y buscará determinar las responsabilidades penales de los involucrados en una investigación que lleva más de 14 años abierta.