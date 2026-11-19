Daniel Passarella, expresidente de River, afrontará un juicio oral a partir del 15 de febrero de 2027 por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión al frente de la institución entre 2009 y 2013. La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 11, con el objetivo de evitar la prescripción de una causa judicial que comenzó hace más de una década.