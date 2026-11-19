La incógnita pasa por la situación de Gonzalo Montiel. El lateral arrastra tres fechas de suspensión por la expulsión ante Boca y hasta el momento solo cumplió una frente a Aldosivi. River presentó un recurso formal ante el Tribunal de Disciplina de la AFA para achicar la pena; si el fallo resulta favorable, Montiel volverá a la titularidad. De lo contrario, el puesto será para el uruguayo Giovanni González.