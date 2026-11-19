Ponzio define los titulares de River ante Lanús: una sola duda y la confirmación de Rivero en la defensa
El "Millonario" se prepara para el cruce de octavos de final del Torneo Clausura. Gonzalo Montiel espera que el Tribunal de Disciplina reduzca su sanción tras la roja en el Superclásico; si no llega la habilitación, jugará Giovanni González. Lautaro Rivero le ganó el puesto a Martínez Quarta y Fausto Vera iría al banco.
Resumen para apurados
- River recibirá este domingo a Lanús en el Monumental por los octavos del Torneo Clausura, con la formación casi definida por el DT Leonardo Ponzio.
- La única duda es el lateral derecho entre Montiel, pendiente de una sanción, y González; además, Lautaro Rivero le ganó el puesto a Martínez Quarta en la zaga.
- El Millonario necesita ganar el certamen local para clasificar a la Copa Libertadores 2027, en un cruce de eliminación directa clave para el ciclo de Ponzio.
River afina los últimos detalles en Ezeiza de cara al cruce de octavos de final del Torneo Clausura. Con la necesidad de pelear el torneo local para asegurar la clasificación a la Copa Libertadores 2027, el equipo de Leonardo Ponzio recibirá este domingo a Lanús desde las 19 en el Monumental, con casi todo definido y una única duda en el lateral derecho.
La incógnita pasa por la situación de Gonzalo Montiel. El lateral arrastra tres fechas de suspensión por la expulsión ante Boca y hasta el momento solo cumplió una frente a Aldosivi. River presentó un recurso formal ante el Tribunal de Disciplina de la AFA para achicar la pena; si el fallo resulta favorable, Montiel volverá a la titularidad. De lo contrario, el puesto será para el uruguayo Giovanni González.
En la zaga central, Ponzio se inclinó por el juvenil Lautaro Rivero para acompañar a Nicolás Otamendi, dejando a Lucas Martínez Quarta entre los suplentes. Por la izquierda, Marcos Acuña completará la defensa tras reincorporarse de la fecha FIFA.
En el medio, el cuerpo técnico sigue de cerca a Fausto Vera. El volante exigió el pie derecho en los últimos trabajos para ver si dejó atrás la molestia por la tendinitis; si responde bien, concentrará y tendrá un lugar en el banco. Con Aníbal Moreno descartado por una discopatía lumbar, el volante central titular será Santiago Espíndola, acompañado por Tobías Andrada y Tomás Galván, con Thiago Almada más suelto como enlace.
De esta manera, el once titular sería: Santiago Beltrán; Montiel o González, Otamendi, Rivero, Acuña; Andrada, Espíndola, Tomás Galván; Almada; Ángel Correa y Lucas Betrán.