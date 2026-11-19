Boca prepara una fiesta en Colombia: dos banderazos antes de la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro
Los hinchas “xeneizes” convocaron concentraciones en Cartagena y Barranquilla para acompañar al equipo de Rodolfo Arruabarrena. Además, la Conmebol organizará la Fiesta Sudamericana 2026 como parte de las actividades previas al encuentro.
Resumen para apurados
- Hinchas de Boca harán dos banderazos el 19 y 20 de noviembre en Cartagena y Barranquilla para apoyar al equipo antes de la final de Sudamericana ante Mineiro.
- Las convocatorias se realizarán en el Centro Histórico y el Malecón, sumadas a la Fiesta Sudamericana oficial organizada por la Conmebol durante las jornadas previas al partido.
- Las manifestaciones buscan trasladar la mística de La Bombonera a Colombia para respaldar al plantel en la definición de uno de los títulos más relevantes de la temporada.
La expectativa por la final de la Copa Sudamericana comienza a sentirse en Colombia. Mientras Boca ultima los detalles para enfrentar a Atlético Mineiro, los hinchas “xeneizes” preparan dos banderazos con el objetivo de acompañar al plantel dirigido por Rodolfo Arruabarrena y trasladar el clima de La Bombonera a territorio colombiano.
Las convocatorias tendrán lugar en Cartagena y Barranquilla, con actividades previstas para el jueves 19 y el viernes 20 de noviembre. La intención es reunir a los simpatizantes que viajaron desde distintos puntos de Argentina y a quienes ya se encuentran en Colombia para presenciar la definición continental.
Cuándo y dónde serán los banderazos de Boca en Colombia
El primer encuentro está programado para este jueves 19 de noviembre, a partir de las 19, en el Centro Histórico de Cartagena. Allí se espera que los hinchas se reúnan con camisetas, banderas y canciones para comenzar a vivir la previa de la final.
La segunda convocatoria será el viernes 20 de noviembre, desde las 17, en el Malecón de Barranquilla, ciudad que albergará el partido decisivo. Este banderazo buscará concentrar a los simpatizantes que lleguen a la sede del encuentro y transformar el espacio público en una verdadera “Bombonera a cielo abierto”.
Ambas iniciativas forman parte de las actividades organizadas por los propios hinchas para acompañar al equipo en uno de los compromisos más importantes de la temporada.
La Conmebol también prepara la Fiesta Sudamericana 2026
En paralelo, la Conmebol organizará la Fiesta Sudamericana 2026, una propuesta destinada a reunir a los aficionados durante los días anteriores a la final.
El evento se desarrollará el jueves 19 y el viernes 20 de noviembre, entre las 17 y la medianoche. Las entradas estarán disponibles a través del sitio oficial de la Conmebol, según la información difundida sobre la actividad.
De esta manera, Barranquilla y Cartagena serán escenarios de distintas celebraciones que acompañarán la definición de la Copa Sudamericana. Para Boca, la expectativa no estará puesta únicamente en lo que suceda dentro de la cancha: sus hinchas también buscarán hacerse sentir en las calles colombianas.