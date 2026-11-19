Plan anticalor en Barranquilla: Boca modificó los horarios y la sede de prácticas para aclimatarse antes de la final
Instalado en el Hotel Estelar Alto Prado, el plantel de Rodolfo Arruabarrena ajustó su rutina en Colombia frente a los 32 grados pronosticados para el sábado. Trabajos tácticos en el horario exacto del partido y mudanza al estadio Romelio Martínez para pulir detalles de cara al choque con Atlético Mineiro.
Resumen para apurados
- Boca modificó sus entrenamientos en Barranquilla antes de la final del sábado ante Atlético Mineiro para aclimatarse a los 32 grados y la humedad de la ciudad caribeña.
- El DT Arruabarrena fijó las prácticas a las 17:30, hora exacta del partido, y trasladó los trabajos tácticos al estadio Romelio Martínez para asegurar privacidad.
- La aclimatación física será clave para que el equipo dispute el título de la Copa Sudamericana y busque cortar una sequía de 18 años sin consagraciones internacionales.
A días de la final de la Copa Sudamericana, Boca busca no descuidar ningún detalle. Instalado en el Hotel Estelar Alto Prado de Barranquilla, el cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena metió mano en la rutina de entrenamientos con una prioridad clara: acelerar la adaptación del equipo a las altas temperaturas y a la humedad pesada de la costa caribeña.
El clima es un tema central en la concentración "xeneize". Ante el pronóstico de 32 grados para la tarde del sábado, Arruabarrena resolvió que tanto la práctica de este jueves como la del viernes arranquen a las 17:30 hora local (las 19:30 de Argentina), exactamente a la misma hora en la que el árbitro uruguayo Andrés Matonte dará el pitazo inicial. El propio entrenador lo advirtió al llegar a la ciudad el miércoles por la noche: "Ya veremos el tema del calor y la humedad, pero es una final y las finales hay que saber jugarlas".
El cambio de planes también obligó a buscar una nueva cancha para los trabajos con pelota. Aunque la idea original era utilizar las instalaciones de la Federación Colombiana de Fútbol —que finalmente quedaron asignadas a Atlético Mineiro—, Boca mudó las sesiones al estadio Romelio Martínez, un escenario que cuenta con buen estado del campo de juego y garantiza la privacidad necesaria para los ensayos tácticos.
Con estas variantes, el cuerpo técnico apunta a que el plantel sienta el rigor del clima antes de salir a la cancha del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, donde buscará cortar la racha de 18 años sin títulos internacionales y sumar una nueva estrella continental.