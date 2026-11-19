El clima es un tema central en la concentración "xeneize". Ante el pronóstico de 32 grados para la tarde del sábado, Arruabarrena resolvió que tanto la práctica de este jueves como la del viernes arranquen a las 17:30 hora local (las 19:30 de Argentina), exactamente a la misma hora en la que el árbitro uruguayo Andrés Matonte dará el pitazo inicial. El propio entrenador lo advirtió al llegar a la ciudad el miércoles por la noche: "Ya veremos el tema del calor y la humedad, pero es una final y las finales hay que saber jugarlas".