El Grupo Arcor confirmó el cierre definitivo de la planta de conservas de pescado de La Campagnola en Mar del Plata y abrió un escenario de incertidumbre para los 75 trabajadores que se desempeñaban en el establecimiento. La decisión implica el fin de la producción local de enlatados de atún y caballa, una actividad histórica de la industria pesquera de la ciudad.