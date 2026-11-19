Cierra la planta de La Campagnola en Mar del Plata y hay incertidumbre por el futuro de 75 trabajadores
El Grupo Arcor confirmó que no retomará la producción de conservas de pescado en su fábrica del puerto marplatense. La empresa ofrecerá reubicar al personal en otras plantas del país o pagar las indemnizaciones correspondientes.
Resumen para apurados
- Arcor confirmó el cierre de la planta de La Campagnola en Mar del Plata por falta de materia prima e inviabilidad económica, afectando el empleo de 75 operarios.
- La fábrica enfrentaba suspensiones y una caída del 90% en la pesca de caballa, en un proceso de reemplazo gradual de producción local por importación de latas terminadas.
- La firma ofrecerá traslados o indemnizaciones, mientras la medida profundiza el retroceso conservero de la ciudad y reabre el debate sobre la importación de alimentos.
El Grupo Arcor confirmó el cierre definitivo de la planta de conservas de pescado de La Campagnola en Mar del Plata y abrió un escenario de incertidumbre para los 75 trabajadores que se desempeñaban en el establecimiento. La decisión implica el fin de la producción local de enlatados de atún y caballa, una actividad histórica de la industria pesquera de la ciudad.
La compañía explicó que la medida responde a la falta de materia prima disponible en el mercado argentino y a un cambio en el esquema de abastecimiento internacional, que ahora prioriza la importación de productos terminados. La información fue publicada por el portal Mundo Gremial.
Qué pasará con los 75 trabajadores de La Campagnola
Tras comunicar el cierre, la empresa anunció que ofrecerá a los empleados la posibilidad de incorporarse a otras unidades industriales que el grupo tiene en distintas provincias. Para quienes no acepten trasladarse, Arcor aseguró que garantizará las condiciones previstas por la legislación laboral vigente.
La situación de los trabajadores ya había generado preocupación en octubre, cuando la firma suspendió temporalmente a 60 operarios en medio de las negociaciones con el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado (SOIP).
Antes de esa medida, la compañía había implementado esquemas de garantías horarias para sostener los puestos de trabajo ante las dificultades para conseguir insumos y la caída de la actividad productiva.
Por qué cierra la fábrica de La Campagnola en Mar del Plata
Desde Arcor señalaron que la planta quedó atrapada en un escenario de inviabilidad económica por dos factores: la escasez de materia prima local y la transformación del mercado internacional de conservas.
Según explicó la empresa, el modelo de producción cambió en los últimos años. Históricamente, el pescado se capturaba en aguas argentinas y se procesaba en las instalaciones del puerto de Mar del Plata. Más adelante, comenzó a importarse pescado congelado, principalmente desde Ecuador, para realizar en el país las tareas de fileteado, cocción y envasado.
Actualmente, el abastecimiento se concentra en la compra de latas terminadas en mercados internacionales, con proveedores de países como Ecuador, Tailandia y China.
A este cambio se sumó la fuerte caída de las capturas de caballa, una de las principales materias primas de la fábrica. De acuerdo con registros del sector, los desembarques de esta especie disminuyeron cerca de un 90% respecto de la temporada anterior.
En ese contexto, Arcor consideró que ya no era sostenible mantener la producción en la planta marplatense.
La marca La Campagnola seguirá vendiéndose en Argentina
El cierre de la fábrica del puerto no implica la desaparición de la marca ni la interrupción de sus ventas en el país.
La Campagnola continuará operando en sus otros complejos industriales, ubicados en Villa Mercedes (San Luis), San Juan y Recreo (Catamarca), además de sus fincas y su planta procesadora de pulpa en San Rafael (Mendoza).
La empresa también aseguró que los productos de la marca seguirán disponibles en los comercios habituales. Para las conservas de pescado, el nuevo esquema contempla la importación de productos terminados desde otros mercados.
El cierre de una fábrica histórica de Mar del Plata
La decisión de Arcor representa un nuevo retroceso para la industria conservera de Mar del Plata, una actividad que llegó a tener alrededor de 35 establecimientos dedicados al procesamiento de anchoíta, caballa y atún.
La fábrica de La Campagnola era parte de esa tradición industrial vinculada con la actividad pesquera del puerto. Su cierre definitivo pone fin a la producción local de conservas en el establecimiento y deja abierto el interrogante sobre el futuro laboral de sus 75 empleados.
Mientras la compañía avanza con las propuestas de reubicación e indemnización, el impacto de la decisión también vuelve a poner en discusión el peso de las importaciones en la industria alimentaria argentina.