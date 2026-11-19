Resumen para apurados
- Según el reporte, la vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó el rumbo económico oficial tras el cierre de una planta de La Campagnola en Mar del Plata.
- La empresa cesó actividades por falta de materia prima y stock acumulado, ofreciendo la reubicación a los 75 empleados afectados hacia otras plantas del país.
- Las declaraciones de Villarruel evidencian nuevas divergencias internas en el Ejecutivo sobre la política productiva y la defensa del empleo industrial.
La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, volvió este jueves a marcar diferencias con el rumbo económico del gobierno de Javier Milei al cuestionar el cierre definitivo de la planta de conservas de pescado de La Campagnola en Mar del Plata y puso el foco en el impacto de la situación sobre el empleo y la producción nacional.
A través de una publicación en su cuenta de X, la titular del Senado expresó su preocupación por la decisión de la empresa y planteó la importancia de sostener la actividad industrial.
“Sin industria no hay trabajo, sin trabajo no hay familia. Sin familia no hay Nación Argentina”, afirmó. Luego agregó: “Porque la soberanía se construye y asegura con políticas que nunca pierdan el eje fundamental de la familia, el trabajo y la producción”.
Por qué cerró la planta de La Campagnola en Mar del Plata
El pronunciamiento de la vicepresidenta se produjo luego de conocerse que La Campagnola resolvió cerrar definitivamente su fábrica de conservas de pescado en Mar del Plata. La compañía había interrumpido temporalmente las actividades el pasado 28 de octubre.
En ese momento, la suspensión había sido atribuida a la falta de materia prima, como consecuencia de la caída de la zafra de caballa, y a la acumulación de un elevado stock de latas de atún.
En un comunicado, la firma explicó que la combinación de un cambio en el modelo global y la escasez de insumos locales derivó en “un esquema productivo insostenible”, lo que terminó por definir el futuro de la planta.
Qué pasará con los 75 trabajadores afectados
Pese al cierre de la fábrica marplatense, la marca La Campagnola continuará con su producción en otras instalaciones del país. La empresa mantiene plantas en Villa Mercedes, San Luis; San Juan; y Recreo, Catamarca.
Además, en Mendoza cuenta con fincas propias y una planta dedicada al procesamiento de pulpa, ubicada en San Rafael.
Respecto de las consecuencias laborales de la medida, la compañía informó que “pondrá a disposición de la totalidad de las 75 personas afectadas la posibilidad de reubicarse dentro de otras de sus fábricas”.