La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, volvió este jueves a marcar diferencias con el rumbo económico del gobierno de Javier Milei al cuestionar el cierre definitivo de la planta de conservas de pescado de La Campagnola en Mar del Plata y puso el foco en el impacto de la situación sobre el empleo y la producción nacional.