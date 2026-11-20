Medio centenar de cortometrajes de 27 países conforman la grilla de PLUM!, la cuarta edición del festival internacional de animación que tendrá lugar entre hoy y el domingo en Tafí del Valle, con competencias en diversos segmentos, producciones invitadas de Perú, Uruguay, Chile y la Argentina, talleres, charlas, laboratorios y debates abiertos a todo público.
Durante los tres días, el Salón Marino, la pizzería 26 Kalo y la peatonal de la villa turística alojarán las distintas propuestas, que incluirán shows musicales en vivo (serán los únicos con entrada paga). “Nuestro motor es reforzar lazos, para que los realizadores, animadores, estudiantes y el público conecten, dialoguen y descubran de primera mano el enorme potencial cultural que nuestra provincia tiene para ofrecerle al mundo”, señalan desde la organización.
La respuesta a la convocatoria sorprendió hasta los propios organizadores: se recibieron 285 cortometrajes de más de 40 orígenes, de los cuales se seleccionaron 46 cortos para los certámenes (21 en la Sección Internacional y 25 en la Latinoamericana y 16 en Videoclips). El nivel alcanzado lo demuestra que varios de las producciones que se verán ya pasaron por los festivales de Annecy, Clermont-Ferrand y la Semana de la Crítica de Cannes. Las europeas “Penguin”, de Kaspar Jancis; “Une fugue”, de Agnès Patron; “The picture of Dorian Gray”, de Georges Schwizgebel; “Kyiv cake”, de Mykyta Lyskov; “The End”, de Niki Lindroth von Bah y “Ball Face”, de Laurence Thérien, figuran en la agenda, junto a creaciones de la región como “Lodo”, de Joseph Specker Nys; “Desdoblándome”, de Natalia Pájaro; “Decaer”, de Juan Camilo González; “Safo”, de Rosana Urbes; “La pena no duerme de noche”, de Josefina Montino y Martín André, y “Macho”, de Alexis Moyano.
Apertura musical
El festival reúne a realizadores, productores y guionistas que interactuarán con el público, como lo hará hoy la chilena Bernardita Ojeda. En esta propuesta, en distintos momentos, el peruano Omar Vallejos hablará sobre la “Identidad cultural en la animación”; el uruguayo Piero Sabini dictará el workshop “Del esqueleto a la película” y el argentino Tomás Eliaschev abordará el debate sobre la “Batalla cultural animada: de Quirino Cristiani a la bandera de One Piece en las protestas”, entre muchos otros. Esta noche, a modo de celebración, habrá una apertura musical gratuita en la peatonal de la Municipalidad con la actuación de Crossfade.