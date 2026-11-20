La respuesta a la convocatoria sorprendió hasta los propios organizadores: se recibieron 285 cortometrajes de más de 40 orígenes, de los cuales se seleccionaron 46 cortos para los certámenes (21 en la Sección Internacional y 25 en la Latinoamericana y 16 en Videoclips). El nivel alcanzado lo demuestra que varios de las producciones que se verán ya pasaron por los festivales de Annecy, Clermont-Ferrand y la Semana de la Crítica de Cannes. Las europeas “Penguin”, de Kaspar Jancis; “Une fugue”, de Agnès Patron; “The picture of Dorian Gray”, de Georges Schwizgebel; “Kyiv cake”, de Mykyta Lyskov; “The End”, de Niki Lindroth von Bah y “Ball Face”, de Laurence Thérien, figuran en la agenda, junto a creaciones de la región como “Lodo”, de Joseph Specker Nys; “Desdoblándome”, de Natalia Pájaro; “Decaer”, de Juan Camilo González; “Safo”, de Rosana Urbes; “La pena no duerme de noche”, de Josefina Montino y Martín André, y “Macho”, de Alexis Moyano.