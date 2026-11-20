La visitante reivindicó para LA GACETA al género andaluz como “una expresión universal porque habla de lo que todos sentimos y no necesita traducción; no se explica, sino que se siente y te atraviesa”. “En el bailaor genera una exposición total. Cuando bailas de verdad, no te puedes esconder. Estás desnudo, con todo lo que eres. Por eso es tan duro y tan adictivo a la vez. Y en el público es lo mismo, pero al revés: se ve reflejado. No entretiene, te toca. Si no lo hace, si no te ha pasado nada, no es flamenco”, dice.