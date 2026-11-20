“El flamenco es la capacidad de convertir un dolor, una alegría, una preocupación en arte. Es una expresión artística tan arrolladora que deja de ser una danza o un cante y se convierte en una forma de mirar y habitar el mundo”, sostiene la bailaora española Paula Rodríguez Lázaro, quien cerrará esta noche su paso por Tucumán con un tablao desde las 22 en la Sociedad Sirio Libanesa (Maipú 575), secundada por Allier Díaz Ferrer en guitarra y Lisandro Aramayo en cante.
La visitante reivindicó para LA GACETA al género andaluz como “una expresión universal porque habla de lo que todos sentimos y no necesita traducción; no se explica, sino que se siente y te atraviesa”. “En el bailaor genera una exposición total. Cuando bailas de verdad, no te puedes esconder. Estás desnudo, con todo lo que eres. Por eso es tan duro y tan adictivo a la vez. Y en el público es lo mismo, pero al revés: se ve reflejado. No entretiene, te toca. Si no lo hace, si no te ha pasado nada, no es flamenco”, dice.
Rodríguez Lázaro dictó capacitaciones en esta semana: “enseñar es acompañar a cada alumno a encontrar su propio cuerpo y su propia expresión”. “No se negocia la base: el compás, la colocación, el respeto a la tradición; pero después se suma que cada uno encuentre su forma de expresarlo. Las fusiones fortalecen el flamenco, que siempre ha sido mestizo, pero si se mantiene su raíz. El problema es cuando se quiere innovar sin haber aprendido primero. No vale todo, sino sólo lo que nazca desde el respeto, el estudio y la verdad”, concluye.