“La Patria necesita de estos locos”, de Nicolás Aráoz, es la propuesta que el Grupo de Teatro de Niños del Ente Cultural de Tucumán -foto- estrenará esta noche, desde las 21 y en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251), en un recorrido especial sobre la vida del general José de San Martín desde su infancia y hasta su muerte. La función tiene el significado especial de que esta propuesta artística formativa está cumpliendo 15 años.
El elenco está integrado por Florencia Rojo, Briana Lucero, Amanda Girbau, Lisa Mirkin, Guillermina Moroni, Florentina Guzmán, Valentín Lorenzo Minué, Luisa Flores Guerra, Gerónimo Suárez, Emma Gutiérrez, Augusto Grondona, Salvador Armanini, Luján Sánchez, Felipe Prado Maldonado, Corina Armanini, Alma Salas Barber, Máximo Canducci y Eva Rodríguez Vaisblat, con la dirección general de Lilian Mirkin.
En tanto, a las 21.30 y en la Sociedad Francesa de Tucumán (San Juan 751), Ricardo Salim montará “Malquerida”, la versión libre del clásico de Jacinto Benavente interpretada por Sandra Virgolini, Martín Lombardelli, Luciana González, Sergio De Filippo, Claudia Fermoselle, Norma Aparicio, María José Manzur, Raúl Arizmendi, Felipe Arizmendi, Tomás Suárez, Rodrigo Palacios y David Coronel, por la Fundación Teatro Universitario.