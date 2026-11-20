“La Patria necesita de estos locos”, de Nicolás Aráoz, es la propuesta que el Grupo de Teatro de Niños del Ente Cultural de Tucumán -foto- estrenará esta noche, desde las 21 y en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251), en un recorrido especial sobre la vida del general José de San Martín desde su infancia y hasta su muerte. La función tiene el significado especial de que esta propuesta artística formativa está cumpliendo 15 años.