El riesgo país superó los 900 puntos y alcanzó su nivel más alto en más de un año
El indicador de JP Morgan subió 7,3% y llegó a los 910 puntos básicos, en una jornada marcada por las caídas de los bonos argentinos y las acciones de empresas locales en Wall Street. La volatilidad internacional y las dudas de los inversores presionaron sobre los activos argentinos.
El riesgo país de Argentina volvió a subir este jueves y superó los 900 puntos básicos, en una jornada negativa para los mercados financieros. El indicador elaborado por el banco JP Morgan avanzó 7,3% y se ubicó en 910 unidades, su nivel más alto desde fines de octubre de 2025.
Según informó iProfesional, la suba estuvo acompañada por retrocesos de los bonos soberanos en dólares y de las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street. El escenario internacional, marcado por la volatilidad de los principales índices bursátiles, también influyó sobre el comportamiento de los inversores.
La evolución del indicador refleja la preocupación del mercado por la capacidad financiera del país para afrontar sus compromisos de deuda y sostener el programa económico del Gobierno.
Los bonos argentinos y las acciones cayeron en Wall Street
Los bonos soberanos argentinos en dólares, tanto Bonares como Globales, registraban una caída promedio del 0,6%. El retroceso contrastó con la recuperación que habían mostrado durante la rueda del miércoles.
En Wall Street, los ADRs de empresas argentinas operaban mayoritariamente en terreno negativo. Entre las pérdidas más pronunciadas se encontraba Banco Supervielle, con una caída del 6,3%.
En el mercado local, el índice S&P Merval también mostraba una tendencia bajista, aunque con un retroceso más moderado, del 0,1%.
La combinación de bajas en los títulos públicos y en las acciones locales acompañó el salto del riesgo país, que volvió a ubicarse por encima de las 900 unidades.
La volatilidad de Wall Street y el impacto del debut bursátil de Anthropic
Los mercados internacionales tuvieron una jornada cambiante. Durante la preapertura, los principales índices de Wall Street anticipaban subas, impulsados por las expectativas que generó la salida a bolsa de Anthropic, la compañía desarrolladora del chatbot Claude.
La oferta pública inicial de la empresa recaudó U$S 107.000 millones y concentró la atención de los inversores. Sin embargo, una vez iniciadas las operaciones, los principales indicadores de Nueva York cambiaron de tendencia.
El Dow Jones registraba una caída cercana al 1%, en un contexto de volatilidad que también repercutió sobre los activos financieros argentinos.
Qué miran los inversores: dólar, deuda y panorama político
En el plano local, los operadores también siguieron los movimientos políticos y económicos. El oficialismo consiguió avanzar en el Senado con el dictamen del proyecto para suspender las PASO de 2027, luego de retirar la propuesta de incorporar listas colectoras.
La iniciativa legislativa forma parte de las variables políticas observadas por el mercado, aunque la atención de los inversores continúa concentrada en las perspectivas financieras y en la capacidad de Argentina para conseguir los dólares necesarios para afrontar los próximos vencimientos de deuda.
En el mercado cambiario, las cotizaciones también mostraban movimientos alcistas:
- Dólar mayorista: $1.563.
- Dólar oficial minorista: $1.585 para la venta.
- Dólar blue: $1.640.
La evolución de los dólares financieros, la brecha cambiaria y el comportamiento de los bonos soberanos son algunas de las referencias que siguen los operadores para evaluar las perspectivas económicas del país.
Con los 910 puntos básicos alcanzados este jueves, el riesgo país volvió a niveles que no registraba desde octubre de 2025 y se convirtió en uno de los principales indicadores de la tensión financiera sobre los activos argentinos.