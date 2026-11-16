El riesgo país vuelve a subir y los bonos argentinos operan en baja en Wall Street

Resumen para apurados
- Los activos argentinos cayeron este lunes en Wall Street y la plaza local por una corrección de mercado, lo que provocó que el riesgo país subiera un 1,1% a 839 puntos básicos.
- El retroceso frena la racha positiva que perforó los 900 puntos; las pérdidas alcanzaron al Merval (-2,2%) y a las principales acciones como Telecom e YPF en Nueva York.
- La volatilidad muestra la fragilidad del repunte; el rumbo de los bonos será clave para definir las expectativas de los inversores sobre el plan económico y el crédito externo.
La recuperación de los activos argentinos encontró una pausa en el comienzo de esta semana. Luego de varios días de mejoras que habían permitido que el riesgo país perforara la barrera de los 900 puntos, los bonos soberanos en dólares y las acciones de empresas locales volvieron a operar en terreno negativo durante las primeras negociaciones de hoy.
La tendencia se reflejó en el indicador que elabora JP Morgan, que avanzó un 1,1% respecto del cierre de la semana pasada y se ubicó en 839 puntos básicos. El movimiento respondió principalmente al retroceso de los títulos de deuda argentina que cotizan en los mercados internacionales.
Los bonos bajo legislación extranjera registraron bajas de entre el 0,05% y el 0,09%, en una jornada que volvió a mostrar la fragilidad de la recuperación de los activos financieros locales.
Las acciones argentinas también retroceden
En el mercado accionario, el MSCI Merval registró una caída del 2,2% en pesos y del 2,1% en su medición en dólares. Las pérdidas alcanzaron a la mayoría de las compañías que integran el panel, aunque con diferentes magnitudes.
Telecom encabezó los retrocesos, con una caída superior al 4%. También se destacaron las bajas generalizadas de alrededor del 1%. En contrapartida, Aluar avanzó un 0,8% y Cresud registró una mejora del 0,3%.
Los certificados de acciones argentinas que cotizan en Wall Street (ADR) tampoco escaparon a la tendencia negativa. Entre los desempeños más débiles se ubicaron Telecom, Transportadora de Gas del Sur e YPF, con retrocesos superiores al 3,5%.
De esta manera, el mercado local comenzó la semana con una corrección en sus principales activos, luego del repunte registrado en las últimas ruedas. La evolución de los bonos soberanos y de las acciones argentinas volverá a ser determinante para seguir de cerca el comportamiento del riesgo país y las expectativas de los inversores sobre la economía.