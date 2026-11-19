Resumen para apurados
- La Corte Suprema dispuso que el juez Daniel Rafecas investigue en CABA a la AFA por presunto lavado en la compra de una mansión en Pilar, al centrarse allí las maniobras.
- El fallo anuló el traslado a Campana pedido por Tapia y Toviggino en una causa que indaga una propiedad de U$S 17 millones, 54 vehículos y maniobras financieras internacionales.
- La resolución asesta un revés judicial a la cúpula de la AFA y consolida en Comodoro Py el avance de múltiples expedientes por presuntas irregularidades en el fútbol argentino.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad que la causa por la compra de una mansión en Villa Rosa, partido de Pilar, sea investigada por el juez federal Daniel Rafecas. Así, dejó sin efecto el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que había declarado competente al juzgado de Campana en el expediente que apunta a presuntas maniobras irregulares en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
La sentencia lleva las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y hace lugar al recurso del fiscal ante Casación Mario Villar. El traslado a Campana había sido dispuesto a partir de un planteo de las defensas de los imputados, entre ellos el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino. La decisión representa un revés para el juez de Campana, Adrián González Charvay, que llevaba adelante la investigación.
En un comienzo, la pesquisa se centró en Luciano Pantano y Ana Conte, a quienes se les atribuyó haber adquirido el inmueble, valuado en U$S 17 millones, a través de la firma Real Central SRL y sin capacidad económica suficiente para justificar la operación. Con el tiempo, el caso sumó nuevas personas y sociedades, transferencias de fondos, 54 vehículos a nombre de esa empresa (algunos de colección), caballos árabes y de pura sangre, otros inmuebles y circuitos financieros internacionales.
Por qué la causa queda en Buenos Aires
Para los jueces, la investigación excede la compra de una propiedad y comprende una presunta maniobra de lavado de activos cuya ejecución se habría concentrado en la Ciudad de Buenos Aires. El fallo menciona que Real Central SRL tenía allí su sede social, que el contrato de compraventa se firmó en un domicilio porteño y que la AFA tiene su sede en Viamonte 1366/76, donde se habrían tomado las decisiones sobre el manejo de los fondos. Según la Corte, la hipótesis apunta a “la presunta existencia de una red internacional de intermediarios que habrían operado entre los años 2021 y 2025”.
El procurador general interino, Eduardo Casal, sostuvo ante el máximo tribunal el recurso de Villar y cuestionó que el caso se redujera a la ubicación de un inmueble. “No existen puntos de contacto jurídicamente relevantes con la jurisdicción territorial de Campana”, planteó.
El fallo se alinea con otras dos decisiones que la Corte tomó el 5 de noviembre: en la causa “Gillette” y en la denuncia de Guillermo Tofoni por presunto balance falso en los estados contables de la AFA, también fijó la competencia en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Bajo juramento, Tapia ya había negado cualquier vínculo con la propiedad. “Yo no tengo nada que ver con la casa de Pilar”, declaró.