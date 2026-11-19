Por qué la causa queda en Buenos Aires

Para los jueces, la investigación excede la compra de una propiedad y comprende una presunta maniobra de lavado de activos cuya ejecución se habría concentrado en la Ciudad de Buenos Aires. El fallo menciona que Real Central SRL tenía allí su sede social, que el contrato de compraventa se firmó en un domicilio porteño y que la AFA tiene su sede en Viamonte 1366/76, donde se habrían tomado las decisiones sobre el manejo de los fondos. Según la Corte, la hipótesis apunta a “la presunta existencia de una red internacional de intermediarios que habrían operado entre los años 2021 y 2025”.