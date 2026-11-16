“Pasó todo y yo estoy acá”: Tapia respondió a los rumores sobre el FBI y su detención

Resumen para apurados
- Claudio Tapia desmintió en América TV rumores sobre una presunta detención del FBI y defendió su rol al frente de la AFA frente a las acusaciones judiciales.
- El dirigente relativizó versiones sobre la retención de su celular y apuntó contra un antiguo gestor de derechos comerciales por impulsar denuncias en EE.UU.
- Tapia pidió una rápida resolución judicial y aseguró que las auditorías confirmarán que la entidad recibe el 70% de los ingresos comerciales bajo su mandato.
Las versiones que lo vincularon con el FBI tuvieron respuesta. Claudio “Chiqui” Tapia fue el invitado del estreno de Dominbord, el nuevo programa de Tomás Rebord en América TV, y allí repasó los pronósticos que circularon durante el último año. El presidente de la AFA, además, relativizó la investigación que se sigue en Estados Unidos.
La consulta llegó a través de Manu Jove, uno de los integrantes del ciclo, que le preguntó si era cierto que el FBI le había retenido el teléfono celular a su regreso del Mundial. Tapia no respondió de manera directa y enumeró las distintas versiones que se difundieron: primero, que terminaría detenido en marzo; luego, que no podría ingresar a Estados Unidos o que no lo dejarían salir; y, por último, que lo buscaban en el palco el día de la final.
En ese sentido, el dirigente remarcó que sigue en funciones pese a todo lo que se dijo. “Pasó marzo, pasó junio, pasó julio, pasó agosto, pasó todo y yo estoy acá”, afirmó. Además, cuestionó que un organismo de investigación anticipe sus pasos a la prensa y sostuvo que, si tienen que investigar, que lo hagan.
El apunte contra el exdueño de los derechos
Consultado por la causa que se sigue en Estados Unidos, Tapia apuntó, sin nombrarlo, contra el empresario que manejaba los derechos comerciales de la AFA. Según su versión, en esa etapa la entidad recibía el 35% de los ingresos y el intermediario se quedaba con el 65%, una relación que se invirtió durante su gestión: hoy el 70% queda para la AFA y el 30%, para quien comercializa.
De acuerdo con su explicación, esa persona obtuvo información en dos estados norteamericanos, Delaware y Georgia, para un uso específico, pero la utilizó para presentar múltiples denuncias. Por eso, siempre según su relato, la Justicia le prohibió utilizarla y le exigió devolverla. También recordó que esa empresa trabajó con tres presidentes de la AFA y que todos terminaron por desvincularla.
Por último, Tapia planteó que cualquier auditoría debería enfocarse en comprobar si el 70% de lo comercializado ingresó efectivamente a la AFA. Además, expresó su deseo de que las investigaciones y las denuncias se resuelvan con rapidez.