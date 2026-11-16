“Pasó todo y yo estoy acá”: Tapia respondió a los rumores sobre el FBI y su detención

La consulta llegó a través de Manu Jove, uno de los integrantes del ciclo, que le preguntó si era cierto que el FBI le había retenido el teléfono celular a su regreso del Mundial. Tapia no respondió de manera directa y enumeró las distintas versiones que se difundieron: primero, que terminaría detenido en marzo; luego, que no podría ingresar a Estados Unidos o que no lo dejarían salir; y, por último, que lo buscaban en el palco el día de la final.