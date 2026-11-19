El caso se originó a partir del reclamo de una afiliada que denunció un incremento del 110% en la cuota de su cobertura médica entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. Según planteó, si se hubiera aplicado una resolución previa del Ministerio de Salud de la Nación, el aumento correspondiente a enero de ese año habría sido del 6,26%, consignó el diario "La Nación".