Uno de los momentos destacados de la jornada será la participación, a las 18.50 y mediante videoconferencia en vivo, de la doctora Silvia Bentolila, médica psiquiatra y especialista en emergencias y desastres vinculada con la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). Bentolila cuenta con experiencia en situaciones críticas, entre ellas las tragedias de Once y Cromañón y las inundaciones de La Plata. Su exposición, titulada “Primera ayuda psicológica en las crisis: conectar, apoyar y contener”, estará enfocada en las herramientas que permiten brindar una primera respuesta de acompañamiento emocional ante situaciones de crisis. La especialista abordará la importancia de saber escuchar, acompañar y reconocer cuándo es necesario solicitar intervención profesional, destacando que una respuesta adecuada puede marcar una diferencia significativa para quien atraviesa un momento de vulnerabilidad.