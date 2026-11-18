Resumen para apurados
- La Unión Industrial de Tucumán realiza este jueves en el Hotel Catalinas un encuentro regional sobre salud mental en el trabajo para promover el bienestar de los empleados.
- Impulsado junto a gerentes de RRHH, el evento gratuito incluirá ponencias de expertos del SIPROSA y la OPS sobre consumos problemáticos, estrés y contención emocional.
- La iniciativa busca transformar la cultura corporativa regional, brindando herramientas de alerta y auxilio psicológico para que las empresas acompañen a su personal en crisis.
Bajo el lema “Cuidar a la gente está primero”, la Unión Industrial de Tucumán y profesionales de Recursos Humanos de distintas organizaciones impulsan una jornada para abordar el estrés laboral, las señales de alerta, los consumos problemáticos y las herramientas para acompañar a personas que atraviesan situaciones de crisis. La actividad se realizará este jueves 19 de noviembre, desde las 18, en el Hotel Catalinas, con entrada libre y gratuita e inscripción previa.
Con el objetivo de promover espacios de trabajo más saludables y brindar herramientas para la prevención, la escucha y el acompañamiento, este jueves 19 de noviembre se realizará en Tucumán el I Encuentro Regional sobre el Cuidado de la Salud Mental en el Ámbito Laboral, una jornada que reunirá a especialistas y referentes del sector para reflexionar sobre uno de los desafíos que enfrentan las organizaciones.
El encuentro es promovido y organizado por la Unión Industrial de Tucumán (UIT), junto con un grupo de profesionales de Recursos Humanos de distintas organizaciones. La coordinación está a cargo de gerentes de Capital Humano de empresas asociadas a la entidad industrial, así como de representantes de otras compañías que, sin formar parte de la UIT, decidieron sumarse a la iniciativa al reconocer la importancia de abordar la salud mental dentro de sus organizaciones.
Esta articulación entre empresas y profesionales refleja el interés compartido por generar espacios de formación, intercambio de experiencias y construcción de herramientas que permitan fortalecer el bienestar de los trabajadores y promover entornos laborales más saludables.
La actividad tendrá lugar a partir de las 18 en el Hotel Catalinas, ubicado en avenida Soldati 380, en San Miguel de Tucumán. La participación será libre y gratuita, con inscripción previa, y estará dirigida especialmente a empresarios, directivos, responsables de Recursos Humanos, profesionales, trabajadores y todas aquellas personas interesadas en incorporar herramientas para el cuidado de la salud mental en los espacios laborales.
Bajo la consigna “Cuidar a la gente está primero”, el encuentro propone abordar una problemática que atraviesa a empresas e instituciones: cómo identificar señales de alerta, prevenir situaciones de riesgo y acompañar adecuadamente a quienes enfrentan dificultades emocionales, estrés o consumos problemáticos. La propuesta contará con tres exposiciones de especialistas y una mesa de Recursos Humanos, con el propósito de acercar conocimientos y herramientas prácticas para aprender a escuchar, contener y orientar hacia la asistencia profesional cuando una persona del equipo lo necesita.
La primera conferencia comenzará a las 18.10 y estará a cargo de la magíster y licenciada Marcela Lemaitre, jefa del Departamento de Promoción y Prevención de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones del SIPROSA, quien desarrollará el tema “Trabajo, estrés y cuidados de la salud mental”. Durante su exposición abordará la relación entre las condiciones laborales y el bienestar psicológico, así como las medidas que pueden adoptar las organizaciones para disminuir los riesgos psicosociales y promover ambientes de trabajo más saludables.
A las 18.30 será el turno del doctor Juan Simón Zelaya Contti, director de Abordaje Integral de las Adicciones de la Dirección General de Salud Mental y Adicciones del SIPROSA, quien presentará la conferencia “Señales de alerta y consumo problemático”. Su intervención estará orientada a reconocer indicadores que pueden advertir sobre situaciones de riesgo, comprender cómo actuar frente a un posible consumo problemático y reflexionar sobre el papel de quienes tienen responsabilidades de conducción dentro de una organización.
Uno de los momentos destacados de la jornada será la participación, a las 18.50 y mediante videoconferencia en vivo, de la doctora Silvia Bentolila, médica psiquiatra y especialista en emergencias y desastres vinculada con la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). Bentolila cuenta con experiencia en situaciones críticas, entre ellas las tragedias de Once y Cromañón y las inundaciones de La Plata. Su exposición, titulada “Primera ayuda psicológica en las crisis: conectar, apoyar y contener”, estará enfocada en las herramientas que permiten brindar una primera respuesta de acompañamiento emocional ante situaciones de crisis. La especialista abordará la importancia de saber escuchar, acompañar y reconocer cuándo es necesario solicitar intervención profesional, destacando que una respuesta adecuada puede marcar una diferencia significativa para quien atraviesa un momento de vulnerabilidad.
El encuentro busca instalar una reflexión sobre el papel de las empresas y las instituciones en el cuidado de las personas. En ese sentido, propone comprender que la salud mental no es una cuestión ajena al mundo laboral, sino una dimensión fundamental del bienestar de los trabajadores y del funcionamiento de las organizaciones. La iniciativa también plantea la necesidad de que quienes ocupan puestos de conducción y gestión de equipos puedan reconocer situaciones que requieren atención, actuar con responsabilidad y facilitar el acceso a los recursos profesionales correspondientes.
La jornada cuenta con el acompañamiento de Compañía Azucarera Los Balcanes, Hotel Catalinas, Universidad de San Pablo-T, Tendencia de Noticias (TDN) y el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán. Asimismo, participan como patrocinadores Sancor Seguros, Prevención Salud, Bonus y El Ceibo.
Con esta primera edición regional, la Unión Industrial de Tucumán y los profesionales de Capital Humano que impulsan la iniciativa buscan promover una cultura organizacional que incorpore el cuidado de la salud mental como parte de sus responsabilidades cotidianas, favoreciendo la prevención, el diálogo y el acompañamiento de las personas.