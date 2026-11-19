Mientras los demás participantes se retiraban hacia los laterales según la marcación técnica, la mediática permaneció parada junto a la cantante. La escena generó una reacción inmediata en las tribunas: un sector del público comenzó a corear el nombre de la influencer, mientras que otros asistentes pidieron que despejara la pasarela para que la figura principal pudiera retomar su actuación. Fue en ese instante cuando Becerra pidió un aplauso para la joven y facilitó su salida sin interrumpir la música.