Resumen para apurados
- María Becerra resolvió con calma la parálisis de Anto Pane en el Movistar Arena de Buenos Aires, luego de que la influencer no bajara del escenario tras desfilar en su show.
- Ocurrió durante 'Sexo es la moda', donde desfilan famosos. Becerra abrazó a Pane para guiarla a la salida y luego desdramatizaron el episodio juntas en camarines.
- El episodio se viralizó en redes sociales y consolidó la participación de celebridades en la pasarela como una de las marcas registradas y atractivos del tour.
Durante una de sus presentaciones en el estadio Movistar Arena de Buenos Aires en el marco del Quimera Tour, María Becerra protagonizó un imprevisto escénico que se multiplicó velozmente en las plataformas digitales. En pleno desarrollo de la pasarela programada para el tema "Sexo es la moda", la influencer Anto Pane, una de las invitadas de la noche, finalizó su pasada pero quedó paralizada en el centro del escenario sin atinar a descender.
Ante la necesidad de continuar con la escaleta del concierto, la artista urbana resolvió la situación con notable profesionalismo y templanza. En lugar de manifestar incomodidad o delegar la maniobra al equipo de seguridad, María Becerra se acercó sonriente hacia su invitada, la tomó sutilmente de la mano, le brindó un abrazo y la guió de manera afectuosa hacia las escaleras de salida.
El imprevisto en la pasarela de "Sexo es la moda"
El segmento de la pasarela forma parte de una puesta en escena habitual de la gira, donde la producción convoca a creadoras de contenido y personalidades del espectáculo a desfilar mientras suena el track. Sin embargo, al completar su recorrido frente a miles de espectadores, Pane se mostró profundamente emocionada por los flashes y la ovación del público.
Mientras los demás participantes se retiraban hacia los laterales según la marcación técnica, la mediática permaneció parada junto a la cantante. La escena generó una reacción inmediata en las tribunas: un sector del público comenzó a corear el nombre de la influencer, mientras que otros asistentes pidieron que despejara la pasarela para que la figura principal pudiera retomar su actuación. Fue en ese instante cuando Becerra pidió un aplauso para la joven y facilitó su salida sin interrumpir la música.
Anto Pane desfilÃ³ en el quinto Movistar de MarÃa Becerra https://t.co/2zDxRczMLv— Paparazzi (@PaparazziRevis) November 19, 2026
Disculpas y distensión tras bambalinas
El video de la secuencia no tardó en posicionarse entre las tendencias principales de TikTok y X. No obstante, la tensión del directo quedó desestimada minutos después, cuando ambas protagonistas se reecontraron en la zona de vestuarios y compartieron un intercambio que fue registrado durante una transmisión en vivo en redes sociales.
Visiblemente apenada por el episodio, Anto Pane se acercó a la cantante para disculparse: "Perdón, ¿me quedé mucho en el escenario, no?". Lejos de reprocharle la demora, María Becerra desdramatizó lo ocurrido con amabilidad: "Pero no pasa nada. Es así, hay que disfrutar. Gracias por lo que me dijiste, qué linda que sos". Tras la respuesta, la influencer concluyó entusiasmada: "Amiga, nunca la pasé tan bien".
La inclusión de figuras mediáticas en la pasarela de "Sexo es la moda" se ha consolidado como uno de los atractivos virales de las presentaciones de María Becerra en el Movistar Arena. La propuesta busca integrar la estética del pop con la dinámica de las redes sociales y la moda.
En las distintas fechas del tour han participado personalidades diversas como Valentina Cervantes, quien le obsequió a la cantante una camiseta del Manchester City tras su pasada, Marta Fort, Eva De Dominici, Vero Lozano y Martín Cirio, convirtiendo cada función en una caja de sorpresas para la audiencia