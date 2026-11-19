Marta Fort confirmó el final de su relación con Juan Manuel Ramírez después de cinco meses de noviazgo. La hija de Ricardo Fort comunicó la noticia a través de sus redes sociales y dejó un mensaje en el que apuntó contra las inseguridades de su expareja. Sin embargo, poco después comenzaron a circular versiones diferentes sobre quién tomó la decisión de terminar el vínculo y qué ocurrió entre ellos.