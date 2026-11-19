Resumen para apurados
- Marta Fort confirmó en Instagram su separación de Juan Manuel Ramírez tras cinco meses de noviazgo, envuelta en acusaciones de inseguridad y una presunta infidelidad en Uruguay.
- La pareja se conoció mediante el canal de streaming Blender y vacacionó en Estados Unidos. El quiebre surgió entre versiones de desgaste mutuo y sospechas de engaño.
- La mediática ruptura reaviva el interés en la vida sentimental de Fort, quien ya sugirió en sus redes que está abierta a buscar una nueva pareja en el ciclo que los unió.
Marta Fort confirmó el final de su relación con Juan Manuel Ramírez después de cinco meses de noviazgo. La hija de Ricardo Fort comunicó la noticia a través de sus redes sociales y dejó un mensaje en el que apuntó contra las inseguridades de su expareja. Sin embargo, poco después comenzaron a circular versiones diferentes sobre quién tomó la decisión de terminar el vínculo y qué ocurrió entre ellos.
En Intrusos dieron a conocer dos hipótesis que explicarían la separación: una señala que el joven uruguayo habría decidido ponerle fin al romance por diferencias de personalidad y estilo de vida; la otra apunta a una presunta infidelidad durante un viaje a Uruguay.
El anuncio de Marta Fort y su mensaje contra las inseguridades
“Quiero comunicar como hice mi relación pública, que no sigo más en pareja”, escribió Marta en una historia de Instagram, donde tiene 2,5 millones de seguidores. En el mismo mensaje, la influencer dejó una indirecta dirigida a Ramírez y vinculó la ruptura con su exposición pública.
“Mi vida y exposición es mucha información para inseguros”, expresó. Además, dio a entender que está dispuesta a volver a buscar pareja y mencionó al ciclo de streaming Blender, donde había conocido al joven: “Así que... @estoesblender, ¿seguimos con el casting?”.
El romance había comenzado a mediados de 2026, cuando la hija del empresario participó de un segmento de citas en Blender At Night. Allí había contado qué características buscaba en un hombre: que tuviera entre 26 y 40 años, fuera alto, morocho, tuviera vehículo propio y practicara actividad física.
Ramírez, de 28 años y vinculado a la compraventa de vehículos, decidió contactarla después de ver el programa. Cuando Marta le comentó que viajaría a Estados Unidos por compromisos laborales relacionados con el Mundial, él compró un pasaje y viajó a Miami para conocerla. Luego compartieron vacaciones en distintos destinos, entre ellos Disney, Las Vegas y Mendoza.
La primera versión: Juan Manuel Ramírez habría decidido terminar la relación
Una de las explicaciones sobre la ruptura llegó desde el entorno del joven uruguayo. Según contaron en Intrusos, personas cercanas a Ramírez aseguraron que fue él quien tomó la decisión de separarse y que no se sorprendió por la publicación de Marta en Instagram.
Desde ese círculo cuestionaron la manera en que la influencer describió a su expareja como una persona insegura. También señalaron que las diferencias de carácter habrían influido en el desgaste de la pareja.
“Está acostumbrada a que le digan todo que sí y se frustra si pasa lo contrario”, fue una de las frases que, según el programa, transmitieron allegados al joven.
En esa misma línea, sostuvieron que el ritmo de vida de Marta y sus compromisos laborales habrían generado dificultades en la relación. Actualmente, la influencer combina las grabaciones de MasterChef, campañas publicitarias y su participación en Blender.
La segunda hipótesis: una presunta infidelidad durante un viaje a Uruguay
La otra versión que se conoció en el programa de América apunta a un supuesto engaño por parte de Ramírez durante un viaje a Uruguay. Según trascendió, Marta se habría enterado de lo ocurrido a través de información y mensajes que recibió en sus redes sociales.
Consultada por la producción de Intrusos sobre ese rumor, la influencer no lo desmintió, aunque tampoco confirmó que hubiera existido una infidelidad. En cambio, respondió con una condición: “Mandame foto de la chica y te cuento todo”.