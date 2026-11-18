Resumen para apurados
- Valentina Cervantes desfiló de sorpresa en el cuarto recital de María Becerra en el Movistar Arena de Buenos Aires, invitada a la pasarela del tema "Sexo es la moda".
- Con un diseño de Verónica de la Canal, la modelo recorrió el escenario junto a otras actrices, sumándose a figuras como Marta Fort que ya participaron en fechas previas.
- La inclusión de celebridades en el show consolida la fusión entre música y moda urbana, fortaleciendo el impacto viral y mediático de la gira en la escena cultural local.
Valentina "Valu" Cervantes se convirtió en una de las grandes protagonistas del cuarto recital de María Becerra en el estadio Movistar Arena. La modelo e influencer irrumpió sobre la pasarela montada en el escenario del Quimera Tour durante la interpretación de la canción "Sexo es la moda", captando la atención de miles de espectadores que colmaron el recinto de Villa Crespo.
Tras completar su pasada entre aplausos, la joven cerró la noche con una visita a los camarines junto a sus hijos para entregarle un recuerdo personal a la estrella de la música urbana.
El desfile en el Movistar Arena y los detalles del vestido
La aparición de Cervantes se produjo en el marco del bloque dedicado a "JOJO", uno de los alter-egos artísticos que Becerra despliega a lo largo de su gira nacional. Bajo una escenografía dominada por iluminación en tonos rojos y bruma artificial, la influencer avanzó con soltura hacia la punta del escenario. Al llegar al extremo de la pasarela, saludó al público levantando los brazos en señal de agradecimiento ante la ovación generalizada del estadio.
Para la ocasión, la modelo lució un elaborado vestido de estilo dark glam en color negro diseñado por Verónica de la Canal. La pieza de alta costura estuvo conformada por un corsé ajustado con paneles texturados, una sobrefalda corta de terminaciones puntiagudas, una larga cola translúcida y guantes a tono que completaron su estilismo. Posteriormente, la propia protagonista sintetizó la experiencia a través de sus redes sociales al calificar lo sucedido como una "noche increíble".
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El segmento de la pasarela durante el tema "Sexo es la moda" se consolidó como una sección especial dentro del espectáculo de la cantante pop. En esta misma función, Cervantes compartió la pasarela con las actrices Mora Bianchi y Lola Abraldes, reconocidas por su labor en la serie Margarita. Asimismo, en presentaciones previas de la misma seguidilla en Buenos Aires habían participado otras figuras del ambiente del entretenimiento como Marta Fort, Eva de Dominici, Ángela Torres y Martín Cirio.
Una vez finalizado el espectáculo musical, la modelo se trasladó hacia la zona de camarines acompañada por sus pequeños hijos, Olivia y Benjamín. En ese espacio reservado del backstage se concretó el encuentro personal con la artista, donde inmortalizaron el momento con fotografías grupales.