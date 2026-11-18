El segmento de la pasarela durante el tema "Sexo es la moda" se consolidó como una sección especial dentro del espectáculo de la cantante pop. En esta misma función, Cervantes compartió la pasarela con las actrices Mora Bianchi y Lola Abraldes, reconocidas por su labor en la serie Margarita. Asimismo, en presentaciones previas de la misma seguidilla en Buenos Aires habían participado otras figuras del ambiente del entretenimiento como Marta Fort, Eva de Dominici, Ángela Torres y Martín Cirio.