La taruca es uno de los animales característicos de las montañas del norte argentino y una de las especies más amenazadas de la región. En Tucumán habita principalmente en las laderas del Aconquija y las Cumbres Calchaquíes, donde enfrenta problemas vinculados con la intervención humana, la fragmentación de su hábitat y la pérdida de conexión entre sus poblaciones.