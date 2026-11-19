Una especie protegida de Tucumán enfrenta una amenaza que podría llevarla a desaparecer
Resumen para apurados
- Guardaparques hallaron siete tarucas en el Parque Nacional Aconquija, Tucumán; la especie enfrenta riesgo de extinción por la fragmentación de su hábitat.
- El censo anual monitorea desde 2011 a este ciervo autóctono, cuyas poblaciones quedaron aisladas por la actividad humana, la ganadería y la minería en zonas de alta montaña.
- El aislamiento genético favorece la endogamia y amenaza con extinguir al ciervo; la Nación y provincias impulsan un plan estratégico para asegurar su supervivencia futura.
La taruca es uno de los animales característicos de las montañas del norte argentino y una de las especies más amenazadas de la región. En Tucumán habita principalmente en las laderas del Aconquija y las Cumbres Calchaquíes, donde enfrenta problemas vinculados con la intervención humana, la fragmentación de su hábitat y la pérdida de conexión entre sus poblaciones.
Esta última situación preocupa especialmente a los especialistas porque podría favorecer la endogamia y comprometer la supervivencia de la especie a largo plazo. Así lo explicó a LA GACETA Juan Santillán, guardaparque de conservación territorial en Escaba.
“Como ya ha habido tanta interferencia humana y esa conexión se ha perdido, a largo plazo eso puede generar endogamia en las poblaciones y hacer que vaya desapareciendo la especie”, advirtió.
Qué reveló el último censo de tarucas en Tucumán
En el último relevamiento realizado en el Parque Nacional Aconquija, los guardaparques pudieron observar siete ejemplares distribuidos en tres grupos. Se trata de un registro positivo, especialmente porque es un animal difícil de encontrar en su ambiente natural.
El monitoreo se realiza desde 2011, cuando el área todavía correspondía al Parque Nacional Campo de los Alisos. Con la ampliación del área protegida y su transformación en el Parque Nacional Aconquija, las transectas utilizadas para el seguimiento continuaron en ese mismo sector.
Santillán explicó que el trabajo se desarrolla todos los años, entre fines de octubre y principios de noviembre, mediante un sistema de muestreo indirecto. Los guardaparques recorren determinados sectores y registran señales de la presencia de los animales, como heces y rastros.
“Con eso se obtiene un índice que muestra la fluctuación poblacional. Si hay más rastros, se interpreta que hay más animales; si hay menos, que hay menos ejemplares”, detalló.
El procedimiento permite identificar tendencias, pero no establecer una cantidad exacta de tarucas. De hecho, durante el relevamiento anterior no habían logrado observar ningún ejemplar, mientras que este año registraron siete.
“Siempre la observación de fauna, especialmente de una especie que está en peligro de extinción, es positiva. Se valora la posibilidad de encontrarla”, sostuvo.
Cómo es la taruca y dónde vive en Tucumán
La taruca es un ciervo característico del norte argentino. Su distribución comprende La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy, además de otros países de Sudamérica, como Perú, Bolivia y Chile.
En Tucumán es el ciervo de mayor tamaño y habita principalmente en las laderas del Aconquija y las Cumbres Calchaquíes, con una presencia más abundante en el primer sector. Se desplaza por ambientes de altura, especialmente pastizales, generalmente por encima de los 1.800 a 2.000 metros sobre el nivel del mar.
Según explicó Santillán, puede pesar entre 45 y 70 kilos y alcanzar unos 70 centímetros de altura a la cruz. Su alimentación está compuesta por pastos, arbustos y musgos. Además, suele habitar terrenos quebrados, con pendientes pronunciadas y precipicios, donde tiene una gran habilidad para desplazarse entre las rocas.
La taruca fue declarada Monumento Natural Nacional y está considerada en peligro de extinción en Argentina. Comparte esa distinción con otras tres especies: la ballena franca austral, el huemul y el yaguareté.
Cuáles son las principales amenazas
Aunque los registros del monitoreo muestran una tendencia relativamente estable, Santillán explicó que hubo períodos en los que se detectaron disminuciones. Uno de ellos coincidió con un año de lluvias extraordinarias en Tucumán, cuando las condiciones climáticas habrían provocado desplazamientos de los animales hacia otros sectores.
La presencia humana también incide en sus hábitos. El hostigamiento puede llevar a que las poblaciones busquen ambientes más tranquilos y modifiquen sus desplazamientos.
Entre las principales amenazas identificadas a nivel internacional se encuentran la transformación del hábitat, la cacería, la presencia de perros y determinadas prácticas de manejo ganadero. En Tucumán, el guardaparque mencionó también la actividad minera y los posibles efectos del calentamiento global sobre los ambientes de montaña.
A esto se suma el aislamiento de los grupos. Santillán explicó que las poblaciones de Aconquija, Salta y distintas zonas de La Rioja han quedado separadas y perdieron parte de la conexión que existía entre ellas. Esa fragmentación dificulta el intercambio genético y puede afectar su evolución.
Un plan nacional para proteger a la especie
Santillán destacó que en los últimos años la taruca comenzó a tener mayor visibilidad pública, a partir de las campañas de educación ambiental y de distintas iniciativas de difusión. Su inclusión en el billete de $100 también contribuyó a que más personas conocieran a este animal.
En paralelo, se encuentra en desarrollo un plan estratégico nacional que busca coordinar el trabajo entre el Estado nacional, las provincias y las organizaciones no gubernamentales.
La iniciativa contempla tres ejes: la articulación entre las distintas jurisdicciones, las acciones específicas para proteger a la especie y la búsqueda de mecanismos de financiamiento para sostener investigaciones y proyectos.
El guardaparque también recordó que el ingreso con mascotas está restringido en todos los parques nacionales del país, una medida que busca evitar que los perros alteren el comportamiento de la fauna silvestre.