En esa misma línea, sentenció que la altísima exposición mediática de la empresaria está próxima a concluir, afirmando que "el show se le va a terminar muy pronto". Para la influencer, la extensa relación que el deportista mantuvo con la conductora dejó consecuencias severas en la vida del jugador, señalando que tras compartir doce años con ella "luego te atenés a las consecuencias, que son eso, lo que le está pasando ahora a mi hermano".