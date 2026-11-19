Video: Ivana Icardi atacó a Wanda Nara y reveló el impacto en la carrera de Mauro Icardi
La hermana del futbolista rompió el silencio en la televisión española y aseguró que la disputa judicial y la exposición mediática impulsada por Wanda Nara mantienen paralizada la carrera profesional de Mauro Icardi.
Resumen para apurados
- Ivana Icardi acusó en la televisión española a Wanda Nara de paralizar la carrera de Mauro Icardi debido a las disputas judiciales por la custodia de sus hijas.
- La influencer señaló que el delantero prioriza el litigio legal sobre el fútbol, en medio de viejos roces familiares y la reciente pelea entre Nara y la China Suárez.
- La controversia expone la incertidumbre sobre el futuro profesional del delantero y anticipa nuevas tensiones legales y mediáticas por la tenencia de las menores.
Ivana Icardi volvió al centro de la escena mediática al lanzar severas acusaciones contra Wanda Nara en la televisión española, sosteniendo que el conflicto legal y familiar que involucra a la empresaria en la Argentina afectó de manera directa la carrera deportiva de Mauro Icardi.
Durante su participación en el ciclo "En todas las salsas", la influencer afirmó que el delantero no tiene club actualmente por estar enfocado en el proceso judicial vinculado a la custodia de sus hijas y atribuyó el difícil momento de su hermano a las consecuencias de doce años de relación con la conductora.
La inactividad deportiva de Mauro Icardi y la preocupación por las menores
Según la versión manifestada por la influencer durante el envío televisivo, la falta de equipo del atacante no responde a razones estrictamente deportivas, sino a las prioridades fijadas por el propio futbolista. Ivana Icardi remarcó que su hermano posee "mucho carácter", que "se enfrenta y va a muerte" y que su situación actual responde a que "está allí peleando por sus hijas".
De la misma manera, la hermana del jugador expresó la inquietud que atraviesa su familia respecto al bienestar de las niñas tras la difusión de las imágenes de una fuerte discusión en Nordelta entre Nara y Eugenia "la China" Suárez. Al respecto, tildó la conducta de la empresaria como "horrorosa" y "nefasta", afirmando que en su entorno están "realmente preocupados por mi sobrina".
Las acusaciones a la credibilidad de Wanda Nara
En el plano personal, Ivana Icardi cuestionó duramente la imagen pública de la conductora de MasterChef Celebrity y negó que las declaraciones formuladas por su excuñada sean verídicas. "La gente tiene que ver lo que es Wanda Nara, que es una macarra de verdad", sostuvo en la charla, asegurando además que la empresaria "miente más que habla" y que construyó un "papel de pobrecita, de víctima" que cada vez convence a menos personas.
En esa misma línea, sentenció que la altísima exposición mediática de la empresaria está próxima a concluir, afirmando que "el show se le va a terminar muy pronto". Para la influencer, la extensa relación que el deportista mantuvo con la conductora dejó consecuencias severas en la vida del jugador, señalando que tras compartir doce años con ella "luego te atenés a las consecuencias, que son eso, lo que le está pasando ahora a mi hermano".
El respaldo a "la China" Suárez
En medio del nuevo capítulo de la disputa, Ivana Icardi se posicionó públicamente a favor de la actual pareja del futbolista, Eugenia "la China" Suárez, y rechazó las especulaciones que responsabilizaban a la actriz por los problemas del jugador. "La mala suerte siempre ha sido Wanda Nara", aseveró, descartando rumores sobre supuestas maniobras místicas y asegurando que continuará expresando su opinión sin dejarse condicionar por las críticas en redes sociales.
El enfrentamiento entre ambas no es un episodio aislado, sino que reaviva una larga controversia pública que comenzó en 2016 durante la participación de Ivana en el programa Gran Hermano. Desde aquel momento, el vínculo entre las partes permaneció distante, signado por cruces en plataformas digitales y reproches continuos por parte del entorno familiar del futbolista hacia la empresaria.