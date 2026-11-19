Resumen para apurados
- En Intrusos, Rodrigo Lussich reveló que Wanda Nara y el participante Grego Rossello habrían tenido un romance previo, lo que explicaría un supuesto favoritismo en MasterChef.
- Ambos arrastran un historial público de coqueteo y complicidad en entrevistas previas, aunque ninguno de los protagonistas confirmó haber tenido un vínculo íntimo.
- La versión reaviva la atención mediática sobre la vida sentimental de Nara y pone bajo la lupa la imparcialidad de la competencia culinaria de Telefe.
Wanda Nara volvió a quedar en el centro de las noticias del espectáculo por una inesperada versión sobre su vida sentimental. Esta vez, el protagonista del rumor sería uno de los participantes de MasterChef Celebrity, el reality que conduce por la pantalla de Telefe.
La información surgió durante una emisión de Intrusos, el programa de América TV, cuando Rodrigo Lussich lanzó una picante insinuación sobre el vínculo entre la empresaria y el humorista Grego Rossello.
Mientras analizaban las supuestas preferencias y los favoritismos dentro de la competencia culinaria, el conductor señaló que Grego sería uno de los participantes más protegidos por Wanda. "Lo salvan siempre", comentó, antes de deslizar que entre ambos habría existido algo más que una relación de amistad.
Lussich sugirió que los dos se conocerían desde hace tiempo y que habrían compartido momentos "en paños menores". Según la versión planteada en el programa, el supuesto acercamiento habría ocurrido antes de que Wanda comenzara su relación con Martín Migueles.
De todos modos, ninguno de los protagonistas confirmó que haya existido un romance o un encuentro íntimo.
El coqueteo entre Wanda Nara y Grego Rossello
La insinuación de Lussich no surgió en un contexto completamente desconocido. Wanda y Grego ya habían protagonizado distintos intercambios cargados de humor, complicidad y comentarios pícaros frente a las cámaras.
Uno de los antecedentes más recordados ocurrió en septiembre de 2025, cuando la conductora fue la primera invitada de Ferné con Grego, el ciclo de streaming del humorista.
Durante aquella entrevista, ambos tuvieron un ida y vuelta con varias insinuaciones. Incluso, Wanda recordó que Grego le había escrito a través de las redes sociales y lo cuestionó por no haber conseguido su número de teléfono.
La química entre ambos volvió a quedar expuesta en noviembre de 2026, cuando el humorista visitó PH, Podemos Hablar. Allí habló de su vínculo con la empresaria y reconoció que disfrutaba del juego de seducción, aunque aclaró que ella estaba en pareja.
Cuando Andy Kusnetzoff le preguntó qué haría si Wanda estuviera soltera, Grego no dudó en responder: "Voy como loco".
También recordó que, durante una etapa en la que la mediática estaba soltera, le había llevado flores y un perfume a su casa. Sin embargo, según contó, Wanda lo hizo ingresar por la entrada de servicio.
Quiénes son los participantes favoritos de Wanda en MasterChef Celebrity
La versión sobre el supuesto acercamiento entre Wanda y Grego apareció mientras el panel de Intrusos analizaba qué concursantes tendrían mayor respaldo de la conductora dentro de MasterChef Celebrity.
Además del humorista, durante el debate mencionaron a Juli Poggio, Pablo Migliore, Mike Amigorena y Marta Fort. También aparecieron Mala Fama, señalado como uno de los participantes más queridos por sus compañeros, y Pachu Peña, cuyo regreso sería esperado por algunos de los concursantes.
Sin embargo, la insinuación de Rodrigo Lussich terminó acaparando la atención y volvió a poner bajo la lupa la relación entre Wanda Nara y Grego Rossello. Por ahora, la supuesta historia íntima permanece en el terreno de las versiones televisivas y no fue confirmada por ninguno de los involucrados.