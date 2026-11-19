Si en una primera etapa la mirada estuvo puesta en el mapa para definir a qué regiones conviene viajar y cuáles evitar, el segundo paso antes de sacar pasajes pasa por el calendario. El impacto de este evento (catalogado por los especialistas entre "fuerte" y "muy fuerte") no será uniforme a lo largo de los próximos tres meses: mientras el inicio de la temporada concentrará la mayor inestabilidad, el segundo tramo ofrece una ventana mucho más favorable tanto para el tiempo como para el bolsillo.