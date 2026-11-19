Verano 2027 bajo el "Súper Niño": cuál es la mejor quincena para pedir vacaciones y qué fechas conviene evitar
Con el fenómeno climático entrando en su fase de máxima intensidad, elegir cuándo viajar es tan importante como elegir el destino. El calendario quincena por quincena desde diciembre hasta marzo.
Resumen para apurados
- Reportes meteorológicos aconsejan a turistas viajar en febrero de 2027 en el país y la región para evitar temporales y precios récord causados por El Niño durante enero.
- El SMN y la NOAA prevén que El Niño causará tormentas y tarifas pico en enero, mientras que en febrero el clima se estabilizará con costos hasta un 25% menores.
- La primera quincena de febrero, impulsada por el fin de semana de Carnaval, se proyecta como el período más equilibrado y económico para el turismo familiar en la temporada.
Para quienes todavía están negociando los días de licencia en el trabajo o dudan antes de cerrar el alquiler para el verano 2027, el pronóstico climático acaba de sumar un dato clave.
Los últimos informes estacionales publicados este mes por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirman que el fenómeno de El Niño no solo se mantendrá activo durante toda la temporada veraniega, sino que alcanzará su pico de máxima intensidad en el arranque.
Si en una primera etapa la mirada estuvo puesta en el mapa para definir a qué regiones conviene viajar y cuáles evitar, el segundo paso antes de sacar pasajes pasa por el calendario. El impacto de este evento (catalogado por los especialistas entre "fuerte" y "muy fuerte") no será uniforme a lo largo de los próximos tres meses: mientras el inicio de la temporada concentrará la mayor inestabilidad, el segundo tramo ofrece una ventana mucho más favorable tanto para el tiempo como para el bolsillo.
Qué dicen los últimos reportes oficiales
El informe difundido el 12 de noviembre por la NOAA asigna un 79% de probabilidad a que El Niño se mantenga en categoría fuerte o muy fuerte durante el trimestre enero-marzo de 2027, con registros térmicos en el Pacífico ecuatorial comparables con los episodios históricos de 1982 y 1997.
En la misma línea, el SMN proyectó un 100% de continuidad del fenómeno para el cierre de 2026 y el comienzo de 2027, advirtiendo por lluvias superiores a lo normal en el Litoral, el centro del país y el sur de Brasil.
Sin embargo, los meteorólogos aclaran que un verano bajo El Niño no significa lluvias ininterrumpidas todos los días, sino una mayor frecuencia de tormentas intensas concentradas en pocos días, seguidas de períodos de buen tiempo.
Además, según análisis agroclimáticos recientes de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la corriente fría de Malvinas actuará como moderador parcial sobre la Costa Atlántica bonaerense, evitando escenarios extremos pero sosteniendo la inestabilidad en enero.
Verano 2027, quincena por quincena
Para cruzar las proyecciones meteorológicas con el comportamiento del mercado turístico —tomando como referencia los reportes estacionales del SMN, el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE) y los relevamientos de tarifas y reservas difundidos por operadores y plataformas como Despegar—, este es el panorama proyectado para cada tramo de la temporada:
Segunda quincena de diciembre: alerta por inestabilidad (Riesgo alto)
De acuerdo con los modelos oceánicos de la NOAA, el cierre de diciembre coincidirá con el pico máximo de calentamiento en el Pacífico, lo que dispara la probabilidad de tormentas severas en el Litoral, la franja central y el sur de Brasil, además de posibles crecidas en la cuenca del río Paraná advertidas por la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Ante este escenario, las opciones más seguras pasan por escapadas cortas y flexibles dentro del NOA —como Tafí del Valle, Cafayate o Salta, siempre monitoreando el estado de las rutas antes de salir— o bien apostar por el Nordeste brasileño, donde el INPE proyecta un patrón más seco.
En materia de costos, los tarifarios de hoteles y cabañas relevados por el sector muestran un nivel medio a alto, con un salto puntual en los días festivos de Navidad y Año Nuevo, impulsado además por la fuerte demanda hacia Brasil tras la reciente depreciación del real.
Primera quincena de enero: la más cara y la más volátil (Riesgo alto)
Según el pronóstico trimestral del SMN, el arranque de enero mantendrá la inercia del pico de diciembre, convirtiéndose en el tramo con mayor riesgo de perder días de playa por sudestadas en la Costa Atlántica o temporales en Santa Catarina y Río Grande do Sul.
Por eso, quienes busquen asegurar buen tiempo deberían priorizar regiones donde El Niño tiene menor impacto pluvial estival, como la Patagonia (Bariloche o San Martín de los Andes) o Cuyo (Mendoza), mientras que quienes ya tengan reserva en la costa o el sur brasileño deberán apuntar a ciudades con buena infraestructura gastronómica y paseos cubiertos.
En el plano económico, los relevamientos de mercado de Ámbito Financiero e iProfesional coinciden en que esta quincena concentra el pico máximo de tarifas de toda la temporada, con alquileres familiares en destinos de montaña y playa que lideran los valores del verano y paquetes aéreos al exterior que escalaron hasta un 40% interanual en pesos.
Segunda quincena de enero: calor intenso y chaparrones aislados (Precaución)
Los reportes de especialistas consultados por Meteored indican que hacia la segunda mitad de enero disminuye levemente la frecuencia de los temporales frontales extensos, pero cobran protagonismo las altas marcas térmicas.
En Tucumán y todo el norte argentino se esperan picos de calor agobiante acompañados por tormentas convectivas aisladas hacia la tarde o la noche. Frente a esas temperaturas, los destinos de altura y sierras —como los Valles Calchaquíes, la Quebrada de Humahuaca o las sierras de Córdoba— aparecen como la alternativa más conveniente para escapar del calor extremo del llano y aprovechar noches frescas.
En cuanto al bolsillo, los operadores turísticos señalan que los precios se mantienen en un nivel alto por la demanda sostenida de las vacaciones escolares, aunque empiezan a aparecer promociones puntuales en vuelos de cabotaje para estadías semanales.
Primera quincena de febrero: la "ventana de oro" del verano (Ideal)
Las curvas de evolución de la NOAA muestran que en febrero el fenómeno comienza a ceder gradualmente en intensidad respecto al bimestre diciembre-enero, lo que permite una mayor estabilidad atmosférica en la Costa Atlántica y el sur de Brasil, manteniendo temperaturas cálidas en el mar pero con menos jornadas consecutivas de lluvia.
A este alivio climático se suma un dato clave del calendario oficial: el fin de semana largo de Carnaval (lunes 8 y martes 9 de febrero), que convierte a este tramo en la opción más equilibrada para viajar a Mar del Plata, Pinamar, Cariló, Florianópolis o Camboriú.
Además, de acuerdo con los tarifarios publicados por cámaras hoteleras y agencias de viaje para la temporada 2027, salvo el pico puntual del feriado de Carnaval, las tarifas en alojamientos y pasajes caen entre un 15% y un 25% respecto de enero, posicionando a esta quincena como la más conveniente en la relación clima-precio.
Segunda quincena de febrero: clima estable y promociones de cierre (Ideal)
Hacia el cierre del mes, tanto el SMN como los modelos internacionales anticipan un patrón meteorológico más predecible en casi todo el país, con días todavía largos y cálidos pero sin los extremos térmicos de enero.
Este escenario abre una excelente oportunidad para visitar el Litoral —donde las Cataratas del Iguazú lucirán con caudal pleno tras las lluvias acumuladas en enero—, así como la Costa Atlántica y los circuitos ruteros del norte argentino.
En términos presupuestarios, los datos de reservas de plataformas como Despegar y los cuadros tarifarios sindicales y privados confirman que es el tramo más económico de la temporada, con mayor disponibilidad y descuentos de cierre de verano ideales para parejas o viajeros sin hijos en edad escolar.