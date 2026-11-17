El mapa turístico de El Niño: dónde conviene viajar en 2027 y qué zonas evitar por el clima
Frente a las proyecciones de inestabilidad en el Sur brasileño y la Costa Atlántica, los informes del INPE y del SMN señalan que el Nordeste de Brasil, San Juan y sectores del Noroeste argentino registrarán períodos secos y menores precipitaciones
Resumen para apurados
- Hacia 2027, el fenómeno de El Niño reconfigura el turismo en Sudamérica: expertos recomiendan viajar al Nordeste brasileño y Cuyo, evitando zonas con riesgo de inundación.
- Informes del INPE y el SMN advierten que este evento podría ser de los más intensos desde 1950, tras provocar crecidas récord en los ríos Paraná e Iguazú.
- El sector turístico exige previsión: recomiendan contratar reservas flexibles y atender alertas ante tormentas en la Costa Atlántica y el sur de Brasil.
El avance de El Niño, que podría ser uno de los episodios más intensos desde 1950, configurará un mapa turístico marcadamente desigual en Sudamérica durante el verano 2027.
Según el Boletín N.º 4 del Panel El Niño (INPE de Brasil), existe un 95% de probabilidad de que el evento llegue a su máxima intensidad entre octubre y diciembre de 2026, extendiéndose al menos hasta el primer trimestre de 2027.
Para el sector turístico, esto divide la región entre zonas en alerta por tormentas e inundaciones y polos específicos donde predominarán el sol y las altas temperaturas.
El mapa del sol: el Nordeste brasileño y los valles cuyanos frente al agua
Mientras gran parte de la región se prepara para el exceso hídrico, los organismos oficiales identifican destinos con mejores probabilidades estadísticas de tiempo seco:
- Norte y Nordeste de Brasil: A diferencia de lo que ocurrirá en el sur de ese país, destinos como Recife, Natal, Fortaleza, Pipa y Porto de Galinhas registrarán menores precipitaciones y un claro predominio de días secos y calurosos.
- Norte de Cuyo (San Juan): El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) proyecta un verano sin exceso de lluvias. Se destaca el Valle de Iglesia (a casi 200 km de la capital sanjuanina y con Rodeo como centro operativo), que ofrece:
- El Dique Cuesta del Viento, con más de 300 días al año de viento constante ideal para deportes náuticos.
- El patrimonio histórico de la Capilla de Achango, el Parque Nacional San Guillermo y la conexión cordillerana del Paso de Agua Negra.
- Noroeste Argentino (Salta y Jujuy): Las lluvias se mantendrán dentro de los valores habituales de la época —e incluso podrían ser menores cerca de la cordillera—, aunque acompañadas de temperaturas muy elevadas.
- Patagonia andina y Tierra del Fuego: Se prevén períodos secos intermitentes, ideales para quienes buscan un verano fresco. No obstante, se aclara que sectores puntuales de Neuquén, Río Negro y Chubut podrían recibir lluvias superiores al promedio.
- Sur de Brasil: Balnearios muy elegidos por los argentinos, como Florianópolis, Balneario Camboriú y Porto Alegre, tendrán precipitaciones superiores a la media y mayor riesgo de inundaciones.
- Litoral argentino y Mesopotamia: Concentran los mayores riesgos por crecidas. Como antecedente inmediato, en octubre el Parque Nacional Iguazú debió cerrar los circuitos de las Cataratas (incluyendo la Garganta del Diablo) luego de que el río Iguazú alcanzara caudales de hasta 16.400 metros cúbicos por segundo.
- Sierras de Córdoba: Se esperan tormentas fuertes con el consecuente riesgo de crecidas repentinas en los ríos serranos, incluso cuando no llueva en el lugar exacto donde se encuentra el turista.
- Costa Atlántica bonaerense: Presenta proyecciones de mayor frecuencia de jornadas grises o tormentas intensas, lo que restaría días de playa.