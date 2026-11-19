Furor por GTA VI: cuánto hay que pagar de impuestos en Argentina para comprar el videojuego
El esperado lanzamiento de Rockstar Games llegó este 19 de noviembre a PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Aunque el precio de lista es de 79,99 dólares, los impuestos elevan el costo final para los jugadores argentinos.
Resumen para apurados
- Los gamers argentinos pagan desde este 19 de noviembre hasta USD 96,79 por el GTA VI debido a la carga impositiva sobre compras digitales en moneda extranjera.
- El valor base es de USD 79,99, pero el IVA del 21% y percepciones de Ganancias ubican al país como el cuarto mercado más caro del mundo para adquirir el videojuego.
- El impacto impositivo encarece el acceso al ocio digital y obligará a los usuarios a tramitar ante ARCA la devolución del 30% cobrado a cuenta de Ganancias.
El lanzamiento de GTA VI desató una enorme expectativa entre los fanáticos de los videojuegos. Sin embargo, los usuarios argentinos deberán afrontar un costo adicional al momento de comprar el nuevo título de Rockstar Games: los impuestos que se aplican a las operaciones digitales en moneda extranjera.
Según un relevamiento de Leonida Lab, la edición estándar del videojuego tiene un precio final de USD 96,79 en PlayStation Store Argentina, una cifra que ubica al país entre los cuatro mercados más caros de los 29 analizados.
El ranking es encabezado por Israel, donde el juego cuesta USD 103,79. Detrás aparecen Hungría, con USD 99,19, y Noruega, con USD 98,85.
La particularidad es que el precio de lista establecido para Argentina es de USD 79,99, el mismo que se cobra en Estados Unidos. La diferencia se produce cuando se agregan los tributos correspondientes a las compras digitales.
Cuánto cuesta GTA VI en Argentina con impuestos
Rockstar Games fijó el precio internacional de la edición estándar de GTA VI en USD 79,99. En Argentina, ese importe se incrementa por la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que representa un 21% adicional.
De esta manera, el costo final asciende a USD 96,79, según los valores publicados para la tienda digital de PlayStation.
La compañía también ofrece una edición Ultimate, cuyo precio internacional es de USD 99,99. Esta versión incluye contenido adicional para los jugadores, como vehículos, armas e indumentaria.
Qué impuestos cobra ARCA por comprar GTA VI
Además del IVA del 21%, los compradores argentinos deben tener en cuenta la posible aplicación de una percepción del 30% a cuenta del Impuesto a las Ganancias.
Este recargo puede alcanzar a determinados consumos realizados en moneda extranjera cuando se abonan en pesos. Su aplicación depende de las condiciones de la operación y del medio de pago utilizado.
En cambio, el Impuesto PAIS ya no forma parte de este esquema: dejó de estar vigente en diciembre de 2024.
Cómo recuperar la percepción del 30% de Ganancias
Los usuarios a quienes se les haya aplicado la percepción del 30% pueden solicitar su devolución ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), siempre que cumplan con los requisitos establecidos por el organismo.
El importe final que deberá pagar cada jugador dependerá, por lo tanto, de la modalidad de pago y de los tributos que correspondan a la operación.
Así, aunque GTA VI tiene un precio internacional de USD 79,99, los impuestos pueden convertir su compra en un gasto considerablemente mayor para los usuarios argentinos.