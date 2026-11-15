GTA VI en Argentina: cuánto costará el esperado videojuego con impuestos y en qué consola sale más barato

La cuenta regresiva para el lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA VI) ingresó en su tramo final tras la confirmación oficial de sus fechas de reserva y salida al mercado por parte de Rockstar Games. Sin embargo, para los usuarios de Argentina, el acceso a la ansiada entrega ambientada en Vice City requerirá preparar el bolsillo: la suma del IVA, las percepciones provinciales y la brecha cambiaria convierten al mercado local en uno de los más caros del mundo para reservar el videojuego, alcanzando valores finales que rozan los $193.000 pesos según la plataforma y la edición elegida.