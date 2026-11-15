GTA VI en Argentina: cuánto costará el esperado videojuego con impuestos y en qué consola sale más barato
El nuevo título de Rockstar Games confirmó sus valores oficiales de preventa para PS5 y Xbox Series X|S, pero la suma de recargos impositivos y la conversión cambiaria colocan al mercado argentino entre los más costosos a nivel global.
Resumen para apurados
- Rockstar Games fijó la preventa de GTA VI para noviembre de 2026; en Argentina, los recargos impositivos elevan su valor final hasta casi $193.000 en consolas.
- La brecha cambiaria y las cargas fiscales ubican al país entre los más caros del mundo. En Xbox Series el juego resulta más económico que en PlayStation 5 por estar pesificado.
- El alto costo condicionará el acceso local en 2026, mientras que las copias físicas sin disco anticipan un cambio de modelo definitivo para la industria del videojuego.
La cuenta regresiva para el lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA VI) ingresó en su tramo final tras la confirmación oficial de sus fechas de reserva y salida al mercado por parte de Rockstar Games. Sin embargo, para los usuarios de Argentina, el acceso a la ansiada entrega ambientada en Vice City requerirá preparar el bolsillo: la suma del IVA, las percepciones provinciales y la brecha cambiaria convierten al mercado local en uno de los más caros del mundo para reservar el videojuego, alcanzando valores finales que rozan los $193.000 pesos según la plataforma y la edición elegida.
A nivel internacional, el precio de lista para la versión base del videojuego (Standard Edition) en Estados Unidos es de US$ 79,99, mientras que la versión Ultimate Edition cuesta US$ 99,99. No obstante, al realizar la compra digital desde Argentina, la carga impositiva sobre los servicios digitales eleva el costo equivalente a cerca de US$ 97, posicionando al país entre las plazas más costosas a nivel global.
La diferencia clave en el costo final para el usuario argentino depende de la tienda digital de cada consola. En el caso de Xbox Series X|S, Microsoft publica sus valores directamente en pesos argentinos: el precio de lista es de $113.299 para la edición estándar y $141.990 para la Ultimate Edition. Al aplicar el cálculo impositivo de referencia (21% de IVA y 2% de Ingresos Brutos), los importes finales requeridos ascienden a $139.358 para la versión básica y $174.648 para la versión más completa.
Por el contrario, la plataforma PlayStation Store para PlayStation 5 comercializa el título expresando sus importes únicamente en dólares. Tomando como parámetro una cotización de referencia de $1.570 por dólar, el importe final con impuestos incluidos roza los $154.469 pesos para la Standard Edition y alcanza los $193.091 pesos en el caso de la Ultimate Edition.
Fechas confirmadas, precarga digital y el cambio en el formato físico
El estreno mundial simultáneo de GTA VI está fijado para el jueves 19 de noviembre de 2026 tanto para PlayStation 5 como para Xbox Series X|S. La desarrolladora aclaró que, por el momento, no existe confirmación ni fecha oficial de lanzamiento para computadoras (PC).
Para garantizar que los compradores comiencen a jugar desde el primer minuto del lanzamiento, las compras en formato digital contarán con habilitación para la precarga previa de archivos. Según la información de las tiendas y la distribuidora, el proceso de descarga anticipada estará disponible entre el 10 y el 12 de noviembre.
Una novedad inédita de esta entrega está vinculada con la comercialización de las ediciones en caja. Rockstar Games confirmó que la versión física del videojuego no contendrá un disco Blu-ray, sino que incluirá únicamente un código impreso de descarga dentro del empaque. Las unidades físicas contarán con disponibilidad para retiro o envío a partir del 12 de noviembre.
Qué incluyen las ediciones y los beneficios por comprar de forma anticipada
La trama de GTA VI se desarrolla en la ciudad de Vice City y el estado de Leónida, siguiendo los pasos de Jason Duval y Lucía Caminos, una pareja de protagonistas involucrada en una trama criminal tras un golpe que sale mal.
Quienes efectúen su reserva antes del 20 de noviembre de 2026 recibirán el Pack Vintage Vice City y un mes de suscripción al servicio GTA+. Para los usuarios que adquieran la Ultimate Edition, la entrega añade una amplia variedad de contenidos exclusivos dentro del juego: el vehículo acuático Shitzu Squalo, dos revólveres Hawk & Little Morgan, los automóviles '95 Grotti Cheetah y '67 Vapid Dominator, además de la motocicleta Dinka Enduro y un Kayak Crest.
Asimismo, la versión Ultimate desbloquea el acceso al salón de belleza Unisex, la tienda de ropa Stock 305, la tienda de tatuajes Electric Fang con más de 50 diseños exclusivos y dos misiones especiales que contemplan un atraco al complejo PTT Youngin$ y la búsqueda de autos clásicos ocultos en el mapa.
Una jugabilidad renovada con perfil criminal y empatía
A la par de la estructura comercial, GTA VI introducirá transformaciones profundas en la experiencia de juego. Rob Nelson, jefe de desarrollo en Rockstar North, detalló que el título incorporará por primera vez mecánicas opcionales diseñadas para fomentar la empatía.
Estas herramientas se complementarán con un sistema de perfil criminal, el cual registrará las decisiones de los personajes en una escala que abarca desde "Profesional" hasta "Irremediable". Esta evaluación impactará en el desenvolvimiento de la historia de Jason y Lucía sin castigar la libertad de acción tradicional de la franquicia.