SociedadActualidad

GTA VI en Argentina: cuánto costará el esperado videojuego con impuestos y en qué consola sale más barato

El nuevo título de Rockstar Games confirmó sus valores oficiales de preventa para PS5 y Xbox Series X|S, pero la suma de recargos impositivos y la conversión cambiaria colocan al mercado argentino entre los más costosos a nivel global.

Las imágenes reveladas por Rockstar Games muestran el nivel de detalle visual que tendrá el juego
Las imágenes reveladas por Rockstar Games muestran el nivel de detalle visual que tendrá el juego FOTO: Rockstar Games
Por Lourdes Agustina Correa Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Rockstar Games fijó la preventa de GTA VI para noviembre de 2026; en Argentina, los recargos impositivos elevan su valor final hasta casi $193.000 en consolas.
  • La brecha cambiaria y las cargas fiscales ubican al país entre los más caros del mundo. En Xbox Series el juego resulta más económico que en PlayStation 5 por estar pesificado.
  • El alto costo condicionará el acceso local en 2026, mientras que las copias físicas sin disco anticipan un cambio de modelo definitivo para la industria del videojuego.
Resumen generado con IA

La cuenta regresiva para el lanzamiento de Grand Theft Auto VI (GTA VI) ingresó en su tramo final tras la confirmación oficial de sus fechas de reserva y salida al mercado por parte de Rockstar Games. Sin embargo, para los usuarios de Argentina, el acceso a la ansiada entrega ambientada en Vice City requerirá preparar el bolsillo: la suma del IVA, las percepciones provinciales y la brecha cambiaria convierten al mercado local en uno de los más caros del mundo para reservar el videojuego, alcanzando valores finales que rozan los $193.000 pesos según la plataforma y la edición elegida.

El GTA VI, a días de acabar con una espera de ocho años

El GTA VI, a días de acabar con una espera de ocho años

A nivel internacional, el precio de lista para la versión base del videojuego (Standard Edition) en Estados Unidos es de US$ 79,99, mientras que la versión Ultimate Edition cuesta US$ 99,99. No obstante, al realizar la compra digital desde Argentina, la carga impositiva sobre los servicios digitales eleva el costo equivalente a cerca de US$ 97, posicionando al país entre las plazas más costosas a nivel global.

La diferencia clave en el costo final para el usuario argentino depende de la tienda digital de cada consola. En el caso de Xbox Series X|S, Microsoft publica sus valores directamente en pesos argentinos: el precio de lista es de $113.299 para la edición estándar y $141.990 para la Ultimate Edition. Al aplicar el cálculo impositivo de referencia (21% de IVA y 2% de Ingresos Brutos), los importes finales requeridos ascienden a $139.358 para la versión básica y $174.648 para la versión más completa.

Las imágenes reveladas por Rockstar Games muestran el nivel de detalle visual que tendrá el juego Las imágenes reveladas por Rockstar Games muestran el nivel de detalle visual que tendrá el juego FOTO: Rockstar Games

Por el contrario, la plataforma PlayStation Store para PlayStation 5 comercializa el título expresando sus importes únicamente en dólares. Tomando como parámetro una cotización de referencia de $1.570 por dólar, el importe final con impuestos incluidos roza los $154.469 pesos para la Standard Edition y alcanza los $193.091 pesos en el caso de la Ultimate Edition.

Fechas confirmadas, precarga digital y el cambio en el formato físico

El estreno mundial simultáneo de GTA VI está fijado para el jueves 19 de noviembre de 2026 tanto para PlayStation 5 como para Xbox Series X|S. La desarrolladora aclaró que, por el momento, no existe confirmación ni fecha oficial de lanzamiento para computadoras (PC).

Las imágenes reveladas por Rockstar Games muestran el nivel de detalle visual que tendrá el juego Las imágenes reveladas por Rockstar Games muestran el nivel de detalle visual que tendrá el juego FOTO: Rockstar Games

Para garantizar que los compradores comiencen a jugar desde el primer minuto del lanzamiento, las compras en formato digital contarán con habilitación para la precarga previa de archivos. Según la información de las tiendas y la distribuidora, el proceso de descarga anticipada estará disponible entre el 10 y el 12 de noviembre.

Una novedad inédita de esta entrega está vinculada con la comercialización de las ediciones en caja. Rockstar Games confirmó que la versión física del videojuego no contendrá un disco Blu-ray, sino que incluirá únicamente un código impreso de descarga dentro del empaque. Las unidades físicas contarán con disponibilidad para retiro o envío a partir del 12 de noviembre.

Qué incluyen las ediciones y los beneficios por comprar de forma anticipada

La trama de GTA VI se desarrolla en la ciudad de Vice City y el estado de Leónida, siguiendo los pasos de Jason Duval y Lucía Caminos, una pareja de protagonistas involucrada en una trama criminal tras un golpe que sale mal.

Las imágenes reveladas por Rockstar Games muestran el nivel de detalle visual que tendrá el juego Las imágenes reveladas por Rockstar Games muestran el nivel de detalle visual que tendrá el juego FOTO: Rockstar Games

Quienes efectúen su reserva antes del 20 de noviembre de 2026 recibirán el Pack Vintage Vice City y un mes de suscripción al servicio GTA+. Para los usuarios que adquieran la Ultimate Edition, la entrega añade una amplia variedad de contenidos exclusivos dentro del juego: el vehículo acuático Shitzu Squalo, dos revólveres Hawk & Little Morgan, los automóviles '95 Grotti Cheetah y '67 Vapid Dominator, además de la motocicleta Dinka Enduro y un Kayak Crest.

Asimismo, la versión Ultimate desbloquea el acceso al salón de belleza Unisex, la tienda de ropa Stock 305, la tienda de tatuajes Electric Fang con más de 50 diseños exclusivos y dos misiones especiales que contemplan un atraco al complejo PTT Youngin$ y la búsqueda de autos clásicos ocultos en el mapa.

Una jugabilidad renovada con perfil criminal y empatía

A la par de la estructura comercial, GTA VI introducirá transformaciones profundas en la experiencia de juego. Rob Nelson, jefe de desarrollo en Rockstar North, detalló que el título incorporará por primera vez mecánicas opcionales diseñadas para fomentar la empatía.

Estas herramientas se complementarán con un sistema de perfil criminal, el cual registrará las decisiones de los personajes en una escala que abarca desde "Profesional" hasta "Irremediable". Esta evaluación impactará en el desenvolvimiento de la historia de Jason y Lucía sin castigar la libertad de acción tradicional de la franquicia.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El GTA VI, a días de acabar con una espera de ocho años

El GTA VI, a días de acabar con una espera de ocho años

Lo más popular
Fueron habilitados 109 partidos a competir y la mayoría tiene lazos con el oficialismo
1

Fueron habilitados 109 partidos a competir y la mayoría tiene lazos con el oficialismo

Milei confirmó que buscará su reelección el año próximo
2

Milei confirmó que buscará su reelección el año próximo

Recuerdos fotográficos: 1991. Pic-nic, “una nueva forma de comer”
3

Recuerdos fotográficos: 1991. Pic-nic, “una nueva forma de comer”

La semana más calma de una Argentina vertiginosa
4

La semana más calma de una Argentina vertiginosa

5

La Florida: 90 años de una idea pionera que Tucumán debe volver a mirar

Ranking notas premium
Jaldo blinda la campaña y pone la mira en el PJ nacional por las PASO
1

Jaldo blinda la campaña y pone la mira en el PJ nacional por las PASO

“Celeste” sigue detenida, pero su futuro es una incógnita
2

“Celeste” sigue detenida, pero su futuro es una incógnita

Fueron habilitados 109 partidos a competir y la mayoría tiene lazos con el oficialismo
3

Fueron habilitados 109 partidos a competir y la mayoría tiene lazos con el oficialismo

Recuerdos fotográficos: 1991. Pic-nic, “una nueva forma de comer”
4

Recuerdos fotográficos: 1991. Pic-nic, “una nueva forma de comer”

La semana más calma de una Argentina vertiginosa
5

La semana más calma de una Argentina vertiginosa

Más Noticias
Quiero demostrarle a mis hijas que su papá puede cambiar: los testimonios de los reclusos que conmovieron a León XIV en Devoto

"Quiero demostrarle a mis hijas que su papá puede cambiar": los testimonios de los reclusos que conmovieron a León XIV en Devoto

Próximo feriado en Argentina: cuándo es el próximo descanso de noviembre y qué días quedan en el almanaque 2026

Próximo feriado en Argentina: cuándo es el próximo descanso de noviembre y qué días quedan en el almanaque 2026

Alerta amarilla por tormentas y granizo: cuáles son las provincias afectadas este miércoles

Alerta amarilla por tormentas y granizo: cuáles son las provincias afectadas este miércoles

El tiempo dará un giro en Tucumán: cuándo llegarán las tormentas y bajará la temperatura

El tiempo dará un giro en Tucumán: cuándo llegarán las tormentas y bajará la temperatura

Alerta meteorológica global: el vórtice polar se debilitó de forma extraordinaria y podría cambiar el clima del invierno

Alerta meteorológica global: el vórtice polar se debilitó de forma extraordinaria y podría cambiar el clima del invierno

Jorge Macri reconoció excesos en el catering de la misa de León XIV y el Congreso pidió informes

Jorge Macri reconoció excesos en el catering de la misa de León XIV y el Congreso pidió informes

Jorge Rial y Yanina Latorre se cruzaron tras las críticas por el sector VIP en la misa del papa León XIV

Jorge Rial y Yanina Latorre se cruzaron tras las críticas por el sector VIP en la misa del papa León XIV

Feriado del 11 de noviembre: dónde será día no laborable por la visita de León XIV

Feriado del 11 de noviembre: dónde será día no laborable por la visita de León XIV

Comentarios