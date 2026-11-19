El partido se jugará el sábado, desde las 17.10, en el Stade de France, de París, con arbitraje de la escocesa Hollie Davidson. Será el último compromiso antes del Fin de Semana de Finales, que se disputará en Twickenham entre el 27 y el 29 de noviembre. La última victoria argentina en suelo francés fue el 22 de noviembre de 2014, por 18-13, en ese mismo estadio.