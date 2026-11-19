Resumen para apurados
- Los Pumas confirmaron el equipo para visitar este sábado a Francia en París por el Nations Championship, con las bajas de Gonzalo García por táctica y Mateo Carreras por lesión.
- Felipe Contepomi dispuso siete variantes tras vencer a Italia. Carreras sufrió una lesión en el hombro que requeriría cirugía y García quedó fuera por decisión técnica.
- El cotejo definirá la posición argentina antes de las finales en Twickenham y representa el desafío de volver a vencer al seleccionado galo en suelo parisino tras diez años.
Los Pumas ya tienen equipo para cerrar la primera fase del Nations Championship ante Francia, y la lista dejó dos ausencias que se sienten en Tucumán. Gonzalo García quedó afuera de los 23 por decisión de Felipe Contepomi, mientras que Mateo Carreras fue descartado por una molestia en el hombro.
El partido se jugará el sábado, desde las 17.10, en el Stade de France, de París, con arbitraje de la escocesa Hollie Davidson. Será el último compromiso antes del Fin de Semana de Finales, que se disputará en Twickenham entre el 27 y el 29 de noviembre. La última victoria argentina en suelo francés fue el 22 de noviembre de 2014, por 18-13, en ese mismo estadio.
La ausencia del medio scrum surgido en Natación y Gimnasia llamó la atención: había sido titular ante Irlanda y aparecía como el candidato para volver al equipo después del partido con Italia. Sin embargo, no figura ni entre los suplentes: Simón Benítez Cruz seguirá como titular y Agustín Moyano será la alternativa desde el banco.
El wing formado en Los Tarcos, en cambio, quedó descartado por una lesión. "No tiene una luxación en el hombro, pero tiene algo que para nosotros puede ser quirúrgico", explicó Contepomi, que confirmó que el jugador volverá a su club.
Â¡Los 23 para enfrentar a Francia! ð¦ð· ð SÃ¡bado 21/11 â° 17:10 h (hora argentina) ð Francia ð«ð· ðï¸ Stade de France ðº ESPN https://t.co/FtPCfHitBl— Los Pumas (@lospumas) November 19, 2026
Siete cambios y dos tucumanos titulares
El entrenador dispuso siete modificaciones respecto del triunfo 19-14 ante Italia, en Génova. Julián Montoya volverá como hooker y capitán en lugar de Bautista Bernasconi, que dejó la concentración por una lesión muscular; Tomás Lavanini y Juan Martín González ingresarán por Pedro Rubiolo y Pablo Matera, y Facundo Isa será el octavo. En los backs, Lucio Cinti e Ignacio Mendy reemplazarán a Justo Piccardo y a Carreras, y Gerónimo Prisciantelli jugará como fullback en lugar de Rodrigo Isgró.
Los tucumanos Tomás Albornoz, de Tucumán Rugby, y Francisco Moreno, formado en Lince y Universitario, serán titulares. El equipo: Boris Wenger, Julián Montoya y Francisco Moreno; Guido Petti y Tomás Lavanini; Juan Martín González, Juan Martín Scelzo y Facundo Isa; Simón Benítez Cruz y Tomás Albornoz; Ignacio Mendy, Santiago Chocobares, Lucio Cinti y Bautista Delguy; Gerónimo Prisciantelli. Suplentes: Facundo Bosch, Mayco Vivas, Joel Sclavi, Efraín Elías, Pedro Rubiolo, Pablo Matera, Agustín Moyano y Rodrigo Isgró.