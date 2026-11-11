Gonzalo García fue autocrítico tras la derrota de Los Pumas: "No podemos seguir viviendo el partido de Irlanda"
El medio scrum tucumano analizó la dura caída ante el seleccionado europeo, reconoció los errores defensivos y destacó el trabajo con Shaun Edwards. Además, anticipó el duelo del sábado frente a Italia por el Nations Championship.
Resumen para apurados
- Gonzalo García pidió a Los Pumas corregir fallas defensivas y pasar de página tras caer 42-12 ante Irlanda, en la previa del cruce ante Italia en Génova.
- Argentina acumula una victoria y tres caídas en el Nations Championship, condicionada por desaciertos individuales y problemas de marca evidenciados en Dublín.
- El seleccionado necesita un triunfo clave frente a Italia para escalar en el torneo, antes de visitar a Francia y disputar las finales del certamen en Londres.
Después de la contundente derrota por 42-12 frente a Irlanda en Dublín, Los Pumas buscan dar vuelta la página y recuperar su mejor versión en el Nations Championship. El próximo desafío será ante Italia, este sábado 14 de noviembre, desde las 8.40 (hora argentina), en el estadio Luigi Ferraris de Génova. En la previa, el tucumano Gonzalo García analizó el rendimiento del seleccionado, reconoció los errores cometidos y explicó cómo se prepara el equipo para volver al triunfo.
El medio scrum surgido de Natación y Gimnasia dialogó con ESPN, durante la concentración del plantel argentino en Parma. Allí destacó la intensidad de los entrenamientos y aseguró que el grupo consiguió trabajar de buena manera pese a las condiciones climáticas adversas.
“La verdad que muy bien en lo personal. Y después también el entrenamiento. Ayer fue un día muy intenso, acompañado de una intensa lluvia también, pero pudimos salir adelante, tener un buen entrenamiento, manejar la pelota a pesar de las condiciones climáticas. Hoy también se vio un gran entrenamiento de parte de los dos equipos, así que contento”, expresó.
La autocrítica de Gonzalo García tras la derrota frente a Irlanda
La caída en Dublín dejó una preocupación importante en el seleccionado dirigido por Felipe Contepomi. Aunque Argentina comenzó en ventaja con un try de Mateo Carreras, Irlanda consiguió imponer su juego y terminó construyendo una victoria contundente, que evidenció las dificultades defensivas de Los Pumas.
García reconoció la superioridad del rival y valoró la jerarquía de uno de los seleccionados más competitivos del rugby internacional.
“Creo que un poco más de lo que todos vieron, fueron un equipo superior, es un equipo que está dentro del top 5 en los últimos 10 años. Fue una buena victoria de ellos y ahora tuvimos una buena semana pensando en Italia”, señaló.
Sin embargo, el tucumano también admitió que el resultado representó un golpe difícil de asimilar para el plantel.
“A nadie le gusta perder por 40 puntos o recibir 40 puntos. Entonces creo que eso es lo más doloroso. Queremos estar preparados para achicar esa diferencia o para ganar el partido”, aseguró.
Al profundizar sobre los problemas que mostró Argentina, el medio scrum apuntó especialmente a las equivocaciones individuales y al funcionamiento defensivo.
“Muchos errores individuales. Por ahí mal en defensa claramente. Trabajamos corregir esas cosas y también en pensar en Italia porque no podemos seguir viviendo el partido de Irlanda. Sí que nos tiene que haber dolido y corregir esas cosas para tener un buen partido el sábado”, sostuvo.
De esta manera, García dejó en claro que el seleccionado necesita aprender de lo sucedido, pero también concentrarse en su próximo desafío para evitar que la derrota condicione el rendimiento frente a Italia.
Cuándo juegan Los Pumas contra Italia y qué se viene
El partido frente a Italia, dirigida por el argentino Gonzalo Quesada, corresponderá a la quinta y penúltima fecha de la fase regular del Nations Championship. Argentina llega con un triunfo y tres derrotas, por lo que necesita recuperarse para mejorar su posición en la competencia.
Al ser consultado sobre lo que significaría conseguir una victoria el sábado, García fue breve y contundente: “Muy importante”.
Después de enfrentar a Italia, Los Pumas visitarán a Francia el sábado 21 de noviembre, desde las 17.10, en París. Posteriormente, disputarán el fin de semana de finales del Nations Championship, previsto entre el 27 y el 29 de noviembre en Londres.
Por lo pronto, el desafío inmediato será dejar atrás el golpe sufrido en Dublín. Para García, la clave estará en transformar la autocrítica en mejoras concretas dentro de la cancha y demostrar ante Italia que el seleccionado puede recuperar su nivel competitivo.