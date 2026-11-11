Gonzalo García fue autocrítico tras la derrota de Los Pumas: "No podemos seguir viviendo el partido de Irlanda"

Después de la contundente derrota por 42-12 frente a Irlanda en Dublín, Los Pumas buscan dar vuelta la página y recuperar su mejor versión en el Nations Championship. El próximo desafío será ante Italia, este sábado 14 de noviembre, desde las 8.40 (hora argentina), en el estadio Luigi Ferraris de Génova. En la previa, el tucumano Gonzalo García analizó el rendimiento del seleccionado, reconoció los errores cometidos y explicó cómo se prepara el equipo para volver al triunfo.