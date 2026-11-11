DeportesRugby

Gonzalo García fue autocrítico tras la derrota de Los Pumas: "No podemos seguir viviendo el partido de Irlanda"

El medio scrum tucumano analizó la dura caída ante el seleccionado europeo, reconoció los errores defensivos y destacó el trabajo con Shaun Edwards. Además, anticipó el duelo del sábado frente a Italia por el Nations Championship.

PUESTA A PUNTO. Gonzalo García participa de un entrenamiento de Los Pumas, con el capitán Julián Montoya de fondo. El medio scrum tucumano analizó la derrota ante Irlanda y destacó la importancia de corregir los errores antes de enfrentar a Italia.
PUESTA A PUNTO. Gonzalo García participa de un entrenamiento de Los Pumas, con el capitán Julián Montoya de fondo. El medio scrum tucumano analizó la derrota ante Irlanda y destacó la importancia de corregir los errores antes de enfrentar a Italia.
Por Redacción Deportes 11 Noviembre 2026

Resumen para apurados

  • Gonzalo García pidió a Los Pumas corregir fallas defensivas y pasar de página tras caer 42-12 ante Irlanda, en la previa del cruce ante Italia en Génova.
  • Argentina acumula una victoria y tres caídas en el Nations Championship, condicionada por desaciertos individuales y problemas de marca evidenciados en Dublín.
  • El seleccionado necesita un triunfo clave frente a Italia para escalar en el torneo, antes de visitar a Francia y disputar las finales del certamen en Londres.
Resumen generado con IA

Después de la contundente derrota por 42-12 frente a Irlanda en Dublín, Los Pumas buscan dar vuelta la página y recuperar su mejor versión en el Nations Championship. El próximo desafío será ante Italia, este sábado 14 de noviembre, desde las 8.40 (hora argentina), en el estadio Luigi Ferraris de Génova. En la previa, el tucumano Gonzalo García analizó el rendimiento del seleccionado, reconoció los errores cometidos y explicó cómo se prepara el equipo para volver al triunfo.

El medio scrum surgido de Natación y Gimnasia dialogó con ESPN, durante la concentración del plantel argentino en Parma. Allí destacó la intensidad de los entrenamientos y aseguró que el grupo consiguió trabajar de buena manera pese a las condiciones climáticas adversas.

“La verdad que muy bien en lo personal. Y después también el entrenamiento. Ayer fue un día muy intenso, acompañado de una intensa lluvia también, pero pudimos salir adelante, tener un buen entrenamiento, manejar la pelota a pesar de las condiciones climáticas. Hoy también se vio un gran entrenamiento de parte de los dos equipos, así que contento”, expresó.

La autocrítica de Gonzalo García tras la derrota frente a Irlanda

La caída en Dublín dejó una preocupación importante en el seleccionado dirigido por Felipe Contepomi. Aunque Argentina comenzó en ventaja con un try de Mateo Carreras, Irlanda consiguió imponer su juego y terminó construyendo una victoria contundente, que evidenció las dificultades defensivas de Los Pumas.

García reconoció la superioridad del rival y valoró la jerarquía de uno de los seleccionados más competitivos del rugby internacional.

“Creo que un poco más de lo que todos vieron, fueron un equipo superior, es un equipo que está dentro del top 5 en los últimos 10 años. Fue una buena victoria de ellos y ahora tuvimos una buena semana pensando en Italia”, señaló.

Sin embargo, el tucumano también admitió que el resultado representó un golpe difícil de asimilar para el plantel.

“A nadie le gusta perder por 40 puntos o recibir 40 puntos. Entonces creo que eso es lo más doloroso. Queremos estar preparados para achicar esa diferencia o para ganar el partido”, aseguró.

Al profundizar sobre los problemas que mostró Argentina, el medio scrum apuntó especialmente a las equivocaciones individuales y al funcionamiento defensivo.

“Muchos errores individuales. Por ahí mal en defensa claramente. Trabajamos corregir esas cosas y también en pensar en Italia porque no podemos seguir viviendo el partido de Irlanda. Sí que nos tiene que haber dolido y corregir esas cosas para tener un buen partido el sábado”, sostuvo.

De esta manera, García dejó en claro que el seleccionado necesita aprender de lo sucedido, pero también concentrarse en su próximo desafío para evitar que la derrota condicione el rendimiento frente a Italia.

Cuándo juegan Los Pumas contra Italia y qué se viene

El partido frente a Italia, dirigida por el argentino Gonzalo Quesada, corresponderá a la quinta y penúltima fecha de la fase regular del Nations Championship. Argentina llega con un triunfo y tres derrotas, por lo que necesita recuperarse para mejorar su posición en la competencia.

Al ser consultado sobre lo que significaría conseguir una victoria el sábado, García fue breve y contundente: “Muy importante”.

Después de enfrentar a Italia, Los Pumas visitarán a Francia el sábado 21 de noviembre, desde las 17.10, en París. Posteriormente, disputarán el fin de semana de finales del Nations Championship, previsto entre el 27 y el 29 de noviembre en Londres.

Por lo pronto, el desafío inmediato será dejar atrás el golpe sufrido en Dublín. Para García, la clave estará en transformar la autocrítica en mejoras concretas dentro de la cancha y demostrar ante Italia que el seleccionado puede recuperar su nivel competitivo.

Temas Los PumasGonzalo García
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Recuerdos fotográficos: 1969. Al Hogar Feliz, el primer supermercado total
1

Recuerdos fotográficos: 1969. Al Hogar Feliz, el primer supermercado total

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Perú
2

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Perú

Irán declaró “terroristas” a dos fuerzas argentinas y advirtió que habrá consecuencias
3

Irán declaró “terroristas” a dos fuerzas argentinas y advirtió que habrá consecuencias

Feriados, asuetos y ventas en caída: los comerciantes tucumanos calculan pérdidas de hasta $2 millones por día inhábil
4

Feriados, asuetos y ventas en caída: los comerciantes tucumanos calculan pérdidas de hasta $2 millones por día inhábil

León XIV visitó la cárcel de Devoto y escuchó los testimonios de tres detenidos: “Sus familias también necesitan esa luz”
5

León XIV visitó la cárcel de Devoto y escuchó los testimonios de tres detenidos: “Sus familias también necesitan esa luz”

Ranking notas premium
Recuerdos fotográficos: 1969. Al Hogar Feliz, el primer supermercado total
1

Recuerdos fotográficos: 1969. Al Hogar Feliz, el primer supermercado total

Feriados, asuetos y ventas en caída: los comerciantes tucumanos calculan pérdidas de hasta $2 millones por día inhábil
2

Feriados, asuetos y ventas en caída: los comerciantes tucumanos calculan pérdidas de hasta $2 millones por día inhábil

El crimen de Érika Álvarez: ¿quién presiona a Sosa para que no cuente todo lo que sabe?
3

El crimen de Érika Álvarez: ¿quién presiona a Sosa para que no cuente todo lo que sabe?

El juicio por el crimen de Érika: a Sosa lo defenderá el abogado al que intentó agredir el viernes
4

El juicio por el crimen de Érika: a Sosa lo defenderá el abogado al que intentó agredir el viernes

Elecciones en Tucumán: ¿cuántos partidos estarán habilitados para competir el 9 de mayo?
5

Elecciones en Tucumán: ¿cuántos partidos estarán habilitados para competir el 9 de mayo?

Más Noticias
Irán declaró “terroristas” a dos fuerzas argentinas y advirtió que habrá consecuencias

Irán declaró “terroristas” a dos fuerzas argentinas y advirtió que habrá consecuencias

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Perú

León XIV antes de ser Papa: LA GACETA presenta un documental sobre su vida en Perú

Esta es la grilla completa de los Números de Oro de LA GACETA del 11 de noviembre de 2026

Esta es la grilla completa de los Números de Oro de LA GACETA del 11 de noviembre de 2026

León XIV visitó la cárcel de Devoto y escuchó los testimonios de tres detenidos: “Sus familias también necesitan esa luz”

León XIV visitó la cárcel de Devoto y escuchó los testimonios de tres detenidos: “Sus familias también necesitan esa luz”

El tiempo dará un giro en Tucumán: cuándo llegarán las tormentas y bajará la temperatura

El tiempo dará un giro en Tucumán: cuándo llegarán las tormentas y bajará la temperatura

Feriados, asuetos y ventas en caída: los comerciantes tucumanos calculan pérdidas de hasta $2 millones por día inhábil

Feriados, asuetos y ventas en caída: los comerciantes tucumanos calculan pérdidas de hasta $2 millones por día inhábil

Cuándo corre Colapinto en la F1: días y horarios del Gran Premio de Las Vegas

Cuándo corre Colapinto en la F1: días y horarios del Gran Premio de Las Vegas

Recuerdos fotográficos: 1969. Al Hogar Feliz, el primer supermercado total

Recuerdos fotográficos: 1969. Al Hogar Feliz, el primer supermercado total

Comentarios