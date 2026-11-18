Un récord histórico tras casi medio siglo

“La Voyager 1, lanzada en 1977, es la primera nave espacial, el artefacto pionero confeccionado por la humanidad en traspasar la barrera de distancia de un día luz. Antes de esto, la sonda batió otro récord. Fue el dispositivo inicial en salir del Sistema Solar. Y lo más meritorio de esta misión es que se ha logrado mantener viva y operacional, tras 49 años, una demostración de la capacidad técnica, pero además de la paciencia y de la resiliencia de esta nave y de todo el sistema de seguimiento desde la Tierra”, explicó al medio Infobae el astrónomo César Bertucci.