La Voyager 1 alcanzó un récord histórico: llegó a estar a un día luz de distancia de la Tierra
A casi medio siglo de su lanzamiento, la histórica sonda de la NASA cruzó una barrera astronómica inédita al ubicarse a 26.000 millones de kilómetros de la Tierra. Qué significa este hito y hacia dónde se dirige ahora.
La luz es ese fenómeno imbatible, imposible de maniobrar, que se escurre por donde se le permite a una velocidad que apenas podemos dimensionar. Pero los seres humanos, la ciencia y la tecnología parecen haber dominado, o al menos haberse acercado, a una escala de aquella fuerza y del inabarcable espacio exterior, logrando que el primer objeto creado por manos humanas alcance su primer día luz, es decir, 25.900 millones de kilómetros. La sonda Voyager 1, ese artefacto que se guardó como respaldo de la humanidad en las amplitudes del cosmos, llegó a moverse hasta los parámetros que la corporalidad humana difícilmente pueda conquistar.
La sonda Voyager 1 estuvo viajando durante casi 50 años por el infinito del universo sin mayores novedades que su estabilidad en el vacío, pero hoy un hito atravesó su recorrido asombrosamente habitual: a las 2:16:07 a.m., hora del Pacífico, la cápsula que contiene los detalles del mundo terrestre llegó a un día luz de distancia de la Tierra. Según explicó en su comunicado oficial la NASA, esa es la distancia que puede recorrer una partícula de luz en 24 horas, lo que equivale a unos 26.000 millones de kilómetros (16.000 millones de millas).
Un récord histórico tras casi medio siglo
“La Voyager 1, lanzada en 1977, es la primera nave espacial, el artefacto pionero confeccionado por la humanidad en traspasar la barrera de distancia de un día luz. Antes de esto, la sonda batió otro récord. Fue el dispositivo inicial en salir del Sistema Solar. Y lo más meritorio de esta misión es que se ha logrado mantener viva y operacional, tras 49 años, una demostración de la capacidad técnica, pero además de la paciencia y de la resiliencia de esta nave y de todo el sistema de seguimiento desde la Tierra”, explicó al medio Infobae el astrónomo César Bertucci.
La nave gemela de Voyager 1, Voyager 2, siguió una trayectoria diferente a través del sistema solar después de su lanzamiento en 1977, con el fin de visitar Urano y Neptuno. Esta última va camino de situarse a una distancia de un día luz de la Tierra dentro de nueve años, en noviembre de 2035.
Voyager 1 se encuentra rumbo hacia una estrella lejana
Voyager 1 se dirige hacia una estrella situada a más de 17 años luz de la Tierra llamada AC +79 3888, también conocida como Gliese 445. Se trata de un astro poco conocido que actualmente se encuentra en la constelación de la Osa Menor. Se espera que la sonda pase a una distancia de unos 1,7 años luz de este cuerpo celeste dentro de 40.000 años. Aunque la nave, en vuelo desde 1977, se desplaza a casi 61.000 km/h (38.000 mi/h) a través del vacío del espacio, esa velocidad es relativamente insignificante en comparación con la velocidad de la luz.
La misión Voyager 1 fue lanzada el 5 de septiembre de 1977 desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida.
Una misión que superó todas las expectativas
Al alcanzar este hito el 18 de noviembre de 2026, Voyager 1 habrá tardado 49 años, dos meses y 11 días en recorrer un día luz más allá de la Tierra: un enorme logro bajo cualquier criterio y una fecha que merece celebrarse. Su objetivo inicial era mucho más limitado: estudiar Júpiter y Saturno durante una misión prevista para durar cuatro años.
Para conmemorar el momento, la NASA insta a personas de todo el mundo a tomar sus teléfonos o linternas para crear una ola de luces tras el atardecer del martes, utilizando el código Morse para deletrear hacia el cielo nocturno las letras V-G-R, el distintivo de llamada de la Voyager.
El viaje hacia el espacio interestelar
A pesar de los fallos esporádicos propios de su antigüedad, la Voyager 1 y su gemela continúan enviando datos científicos y de ingeniería mientras se desplazan hacia distintos puntos del espacio a 61.000 kilómetros por hora. La Voyager 1 sobrevoló Júpiter y Saturno para deleite de los científicos en 1979 y 1980, respectivamente, antes de abandonar el sistema solar.
En 2012 alcanzó lo que la NASA define como el espacio interestelar, la vasta región situada entre los sistemas estelares. La Voyager 2 visitó esos dos planetas, además de Urano y Neptuno, antes de adentrarse en esa región en 2018.
Casi a diario, las sondas transmiten detalles sobre ese entorno jamás explorado: la intensidad y dirección del campo magnético, así como datos sobre la presión circundante, el polvo y los rayos cósmicos galácticos.
El Disco de Oro: una cápsula del tiempo terrestre que lleva Voyager 1
El Disco de Oro también nació del impulso del astrónomo Carl Sagan. Cada sonda porta un disco fonográfico chapado en ese metal precioso, de 30 centímetros, que contiene saludos en 55 idiomas, además de imágenes y diagramas.
Sagan incluyó la voz de su hijo Nick, entonces de 6 años: "Hola desde los niños del planeta Tierra". También incorporó una aguja e instrucciones de reproducción para cualquier eventual receptor extraterrestre.
"Es una cápsula del tiempo de la vida en la Tierra en 1977. Espero que algo, o alguien, la encuentre quizá dentro de 1.000 años", concluyó Suzanne Dodd, gerente del proyecto Voyager en la NASA.