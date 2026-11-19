Resumen para apurados
- Un frente frío provocará fuertes tormentas y un marcado descenso térmico en Buenos Aires entre el martes y miércoles, tras registrarse marcas de 29°C.
- El cambio llegará tras un lunes templado; el martes ingresarán ráfagas de 55 km/h y precipitaciones que desplazarán el calor previo que dominó la región.
- El miércoles se consolidará el ambiente fresco con mínimas de 13°C y máximas de 22°C, marcando el fin de las altas temperaturas en el área metropolitana.
El tiempo cambiará de manera significativa en una provincia argentina durante los próximos días. El pronóstico anticipa lluvias, tormentas y ráfagas de viento hacia el cierre de la semana, seguidas por el ingreso de una masa de aire frío que provocará un marcado descenso de las temperaturas.
El cambio más importante se sentirá después del paso de un frente frío, cuando las marcas térmicas bajen considerablemente respecto de los valores previstos para el comienzo de la semana en Buenos Aires. El contraste será notorio: de una máxima cercana a los 29 grados se pasará a jornadas mucho más frescas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Tormentón en Buenos Aires: cuándo llegan las lluvias y las ráfagas de viento
El lunes 23 comenzará con abundante nubosidad y temperaturas todavía templadas. Para la tarde se esperan algunas probabilidades de lluvia y una temperatura máxima que podría alcanzar los 29 grados.
Sin embargo, las condiciones meteorológicas desmejorarán durante el martes 24, que aparece como la jornada más inestable de la semana en el AMBA.
De acuerdo con el pronóstico, podrían desarrollarse tormentas y chaparrones, principalmente durante la tarde y la noche. A este escenario se sumará la presencia de vientos fuertes del oeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 55 kilómetros por hora.
El paso de un frente frío explicará este cambio en las condiciones del tiempo. Si bien se esperan precipitaciones y tormentas aisladas, el pronóstico no anticipa específicamente caída de granizo.
Después del tormentón llegará el frío: qué pasará con la temperatura
El miércoles 25 marcará un cambio importante en el panorama meteorológico de Buenos Aires. Una vez que avance el frente frío, se espera una mañana despejada, aunque con temperaturas considerablemente más bajas.
Para esa jornada se pronostica una mínima de 13 grados y una máxima cercana a los 22°. El descenso será notorio si se compara con los 29° previstos para el lunes. De esta manera, el ingreso de aire frío modificará las condiciones térmicas en el AMBA después de varios días con temperaturas más elevadas.
El contraste entre el comienzo y la mitad de la semana será uno de los aspectos más destacados del pronóstico: primero llegarán las tormentas y las ráfagas, mientras que después se instalará un ambiente mucho más fresco.