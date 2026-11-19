El cambio más importante se sentirá después del paso de un frente frío, cuando las marcas térmicas bajen considerablemente respecto de los valores previstos para el comienzo de la semana en Buenos Aires. El contraste será notorio: de una máxima cercana a los 29 grados se pasará a jornadas mucho más frescas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).