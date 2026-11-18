Resumen para apurados
- El ministro Luis Caputo descartó ante empresarios en La Rural una disparada del dólar hacia 2027, al defender la solidez del plan de estabilización del Gobierno.
- Caputo afirmó que existe mayor oferta de divisas y comparó el proceso de desinflación argentino con las experiencias históricas de estabilización en Chile y Uruguay.
- El titular de Economía sostuvo que la disciplina fiscal y monetaria asegurará la estabilidad cambiaria y la baja de precios de cara a los próximos años electorales.
El ministro de Economía, Luis Caputo, buscó desactivar las expectativas de una fuerte suba del dólar durante 2027, cuando Javier Milei buscará la reelección. Ante empresarios, el funcionario rechazó las proyecciones que anticipan una disparada de la cotización en el año electoral y sostuvo que el escenario económico actual es diferente al de otras etapas del país.
“Está en el ADN de muchos argentinos, producto de toda la tormenta que hemos sufrido, el seguir pensando que ‘en algún momento el dólar tiene que ir a $3.000, a $4.000’ y demás. No es así, porque un plan de estabilización es exitoso”, afirmó durante su exposición en el Somos Pymes Summit.
“Yo diría, cambien el chip, esto es la Argentina, no va a pasar”, insistió Caputo al referirse a una eventual escalada del tipo de cambio.
En ese sentido, reconoció que los argentinos continúan dolarizándose, aunque señaló que ahora hay una mayor disponibilidad de divisas. “No es que la gente no se está dolarizando, la gente se dolariza, pero hay muchos más dólares”, explicó el funcionario, según consignó el diario "La Nación".
Inflación, Chile y Uruguay
En otro tramo de su exposición, el titular del Palacio de Hacienda defendió el rumbo del programa económico y aseguró que la Argentina está bien encaminada para seguir reduciendo la inflación. Como referencia, mencionó las experiencias de Chile y Uruguay, países que, según sostuvo, necesitaron más de una década para alcanzar una inflación anual de un dígito.
“El programa chileno llevó más de 10 años en alcanzar una inflación de un dígito y lo mismo en Uruguay. Nosotros vamos en muy buen camino para que siga bajando”, señaló en el encuentro realizado en La Rural.
Caputo también hizo referencia a la evolución de la inflación núcleo, que ubicó en torno al 1,5%. Según explicó, ese registro anualizado representa una inflación del 20%. “Mientras mantengamos la conducta fiscal y monetaria, el proceso de desinflación va a continuar”, afirmó.
Las declaraciones se produjeron una semana después de que el Indec informara una inflación del 2,2% en octubre, un registro superior al esperado por los analistas. En los últimos 12 meses, la suba de precios acumuló un 33,1%, mientras que en los primeros diez meses del año llegó al 26,3%.
En cuanto a los antecedentes regionales, Chile partía de una inflación crónica elevada desde la década de 1940. Después de un programa de estabilización, el índice pasó del 91,9% en 1976 al 9% en 1994, de acuerdo con datos del Banco Central de ese país. La reducción continuó de manera gradual durante la segunda mitad de los años noventa.
Uruguay, por su parte, registraba una inflación superior al 100% anual en 1990. Recién en 1999 consiguió reducirla al 5,7%, luego de marcar un 10,8% en 1998. Sin embargo, volvió a registrar tasas de dos dígitos después de la crisis económica y financiera de 2002. El proceso de estabilización más duradero comenzó a partir de 2004 y actualmente mantiene una inflación anual del 4%.