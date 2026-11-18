El ministro de Economía, Luis Caputo, buscó desactivar las expectativas de una fuerte suba del dólar durante 2027, cuando Javier Milei buscará la reelección. Ante empresarios, el funcionario rechazó las proyecciones que anticipan una disparada de la cotización en el año electoral y sostuvo que el escenario económico actual es diferente al de otras etapas del país.