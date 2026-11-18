La iniciativa central es avanzar en un Pacto Fiscal Federal para la Competitividad Industrial, una propuesta que la entidad elaboró y presentó ante el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman. El objetivo es establecer un compromiso entre el gobierno de Javier Milei, las provincias y los municipios para reducir los impuestos que gravan la producción, la inversión y el empleo formal, según señalaron en la central gremial empresarial.