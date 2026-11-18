Resumen para apurados
- La UIA presentó esta semana al Gobierno argentino un pacto fiscal federal para bajar impuestos y recuperar competitividad ante la caída de la actividad y el empleo fabril.
- El plan incluye usar cargas patronales como crédito de IVA, bajar Ganancias al 25% y limitar tasas, en un marco de 22 meses consecutivos de retroceso laboral en la industria.
- Con un esquema gradual a seis años enfocado primero en pymes expuestas al comercio exterior, el sector busca condiciones equitativas para competir y sostener el empleo industrial.
La Unión Industrial Argentina (UIA) presentó una serie de propuestas para aliviar la carga fiscal sobre el sector productivo y mejorar su competitividad. El planteo fue uno de los ejes de la reunión de Junta Directiva de la entidad, en la que se analizó el escenario económico, la evolución de la actividad y las perspectivas de los distintos sectores y regiones industriales.
La iniciativa central es avanzar en un Pacto Fiscal Federal para la Competitividad Industrial, una propuesta que la entidad elaboró y presentó ante el secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman. El objetivo es establecer un compromiso entre el gobierno de Javier Milei, las provincias y los municipios para reducir los impuestos que gravan la producción, la inversión y el empleo formal, según señalaron en la central gremial empresarial.
El proyecto, difundido durante la última Conferencia Industrial realizada en los primeros días de noviembre, propone un tratamiento tributario diferencial para las actividades industriales que compiten internacionalmente, con el propósito de generar condiciones más equitativas frente a la producción de otros países.
Entre las principales medidas, la UIA, presidida por Martín Rappallini, plantea que el 95% de las contribuciones patronales pueda computarse como crédito fiscal del IVA, con mecanismos para utilizar los saldos a favor. También propone reducir la alícuota del Impuesto a las Ganancias para sociedades del 35% al 25% y avanzar gradualmente en el cómputo del impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios a cuenta de IVA y Ganancias, hasta su eliminación.
En materia de tributos provinciales, se propone acordar con las provincias una reducción progresiva de las alícuotas aplicadas a la industria, hasta alcanzar su exención o establecer mecanismos de compensación con IVA.
En cuanto a las tasas municipales, propone fijar criterios que garanticen su vinculación con servicios efectivamente prestados y que los montos sean proporcionales a sus costos.
El paquete también contempla incentivos a la inversión y al financiamiento, mediante la implementación de amortización acelerada, la compensación de saldos tributarios a través de una Cuenta Única Tributaria y la promoción de la estabilidad fiscal.
La aplicación de estas medidas sería gradual y se extendería durante seis años. En una primera etapa, alcanzaría a las pymes de los sectores más expuestos a la competencia internacional, con mayor intensidad de empleo o que hayan registrado un deterioro significativo de su actividad. Luego, los beneficios se ampliarían al resto de las empresas industriales.
Un sector con señales contrapuestas
Durante el encuentro, los representantes industriales analizaron una coyuntura marcada por indicadores que muestran comportamientos diferentes. Mientras la actividad industrial registra una caída y el empleo acumula 22 meses consecutivos de retroceso, las exportaciones del sector alcanzaron en septiembre un nivel récord.
Además, las proyecciones apuntan a un saldo comercial anual positivo de U$S 30.000 millones. Sin embargo, la evolución del mercado laboral continúa siendo uno de los principales focos de preocupación: desde agosto de 2023, los sectores textil y metalmecánico explican más de la mitad de la pérdida de puestos de trabajo industriales.
La preocupación por el deterioro de la actividad también quedó reflejada en las intervenciones de los representantes sectoriales. Durante la reunión, el referente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI) manifestó que el sector se encuentra en estado de emergencia.
En paralelo, la UIA destacó el aporte de los precios de los bienes industriales al proceso de desaceleración de la inflación. Según los datos difundidos por la entidad, entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un aumento del 438%, mientras que el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) de manufacturados subió un 156%.
Los industriales también valoraron las medidas de alivio fiscal anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante la 32.ª Conferencia Industrial, al considerar que recogen algunos de los planteos realizados por la entidad.