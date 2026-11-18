El mensaje de una joven tucumana que perdió a su papá por suicidio y aprendió a convivir con su ausencia
Resumen para apurados
- Agustina Brandt relató en LG Play de Tucumán cómo afrontó el suicidio de su padre para concientizar sobre el duelo sin culpa y la importancia de pedir ayuda psicológica.
- La joven transitó el dolor mediante la escritura, la fe y la comprensión de que la decisión de su padre respondió a un sufrimiento que no estaba bajo el control familiar.
- El testimonio visibiliza el impacto del suicidio en los sobrevivientes y refuerza la necesidad de desestigmatizar la salud mental y fortalecer las redes de contención.
La muerte de un familiar por suicidio deja una herida difícil de explicar. Para quienes quedan, la vida continúa, pero ya no es la misma. Aparecen preguntas, recuerdos y momentos en los que la ausencia se vuelve especialmente dolorosa. También puede surgir la culpa, esa sensación de preguntarse qué se podría haber hecho para evitarlo. Sin embargo, aprender a convivir con esa pérdida implica, entre otras cosas, comprender que no todo está bajo el propio control.
Agustina Brandt es tucumana y conoce de cerca ese recorrido. Perdió a su papá y, con el paso del tiempo, encontró herramientas para seguir adelante sin dejar de extrañarlo. En una entrevista con Panorama Tucumano, la nave insignia de LGPlay, compartió su experiencia y dejó un mensaje para quienes atraviesan una situación similar.
“Realmente no se sale. Es algo que va a doler toda la vida. Simplemente aprendés a vivir con él y a crecer alrededor de tu dolor. Lo abrazás y lo llevás con vos a todos lados porque va a estar siempre”, expresó.
Para Agustina, la pérdida no se supera como si fuera una etapa que un día termina. La ausencia permanece y se manifiesta tanto en los momentos difíciles como en aquellos que uno quisiera compartir con la persona que ya no está. “En situaciones felices y tristes siempre vas a desear que esté esa persona”, contó.
La culpa de quienes quedan
Uno de los aspectos sobre los que más reflexionó durante la entrevista fue la culpa que puede aparecer después de una muerte por suicidio. Agustina consideró que es importante comprender que la decisión de quien murió no fue un acto dirigido contra sus familiares o seres queridos.
“Yo nunca necesité perdonarlo porque ya lo perdoné desde el principio. Pero sí creo que es importante que la gente que perdió a alguien aprenda. Ni siquiera perdonarlo, porque la decisión que toman no es personal hacia el que se queda. No hay nada que perdonar”, sostuvo.
En ese sentido, planteó que detrás de esa decisión existe un sufrimiento que quienes permanecen no siempre pueden dimensionar. “Es una persona que estaba transitando un dolor insoportable que no lo podríamos entender, porque por algo nosotros estamos acá y ellos no”, reflexionó.
Su mensaje también apuntó a dejar de buscar responsabilidades propias por lo ocurrido. “Así como no hay que perdonar, no hay de qué culparnos. Realmente no hay de qué culparse, porque no está en nuestro control, no está en nuestras manos”, afirmó.
La fe como refugio para encontrar respuestas
Durante la pandemia, Agustina encontró en la fe una compañía importante para atravesar el duelo. Sin embargo, ese acercamiento también estuvo marcado por preguntas y por la necesidad de encontrar una respuesta sobre qué lugar ocupaba su papá desde una perspectiva religiosa.
Contó que algunas expresiones que había escuchado en ámbitos de la Iglesia le habían provocado angustia. En particular, recordó los comentarios que asociaban el suicidio con una condena al infierno. Para ella, escuchar esas afirmaciones significaba sumar otra preocupación a una pérdida que ya era muy dolorosa.
Por eso, decidió realizar la confirmación de manera virtual. En ese proceso encontró un espacio de diálogo y pudo plantear sus inquietudes. Recordó especialmente una conversación con un catequista y uno de los sacerdotes de una iglesia de Yerba Buena.
“Dios no va a juzgar a tu papá por el último acto de su vida, va a ver toda su vida”, le dijeron. También le transmitieron que no debía quedarse con la idea de una condena, sino comprender que su padre estaba siendo recibido con misericordia y que su sufrimiento había terminado.
“Para mí fue súper aliviante. Me alivió un montón y ya tenía respuestas para refutarle a esa gente”, recordó.
Esa experiencia le permitió recuperar la tranquilidad y sostener su fe sin sentir que debía renunciar al recuerdo de su papá. “Estoy segura de que pasó derecho porque fue una persona muy buena. Toda la gente que lo conocía jamás me habló mal de él”, expresó.
Escribirle, recordarlo y aprender a seguir
Durante mucho tiempo, Agustina encontró en la escritura una manera de mantener el vínculo con su padre. Le escribía cuando estaba triste, enojada o cuando le sucedía algo que hubiera querido contarle.
“Era como escribirle a un amigo imaginario. Le escribía a él”, contó. Aunque actualmente ya no lo hace con la misma frecuencia, reconoció que hay situaciones, objetos y noticias que inevitablemente la llevan a recordarlo.
Algunos recuerdos son buenos; otros, en cambio, vuelven a abrir la herida. Entre estos últimos mencionó las noticias sobre personas que atraviesan situaciones similares. Cada caso la lleva a pensar en las familias que recién comienzan ese camino.
“Cada vez que me entero de que alguien perdió a un ser querido de esta forma, digo: ‘Estoy imaginando cómo es la primera noche, la segunda, la tercera’. Ya me imaginé toda la película de terror. Es horrible”, expresó.
Por eso, su mensaje para quienes hoy atraviesan una pérdida de estas características es que no se queden solos con el dolor. Les recomendó buscar ayuda terapéutica, refugiarse en sus amigos y no tener miedo de encontrar acompañamiento en la fe.
Agustina no habló de una fórmula para dejar atrás la ausencia ni de un momento en el que el sufrimiento desaparece. Su experiencia está atravesada por el aprendizaje de convivir con lo que pasó, sin cargar con una culpa que no corresponde y sin dejar de construir una vida propia.
Hacia el final de la entrevista, se le pregunto qué le diría hoy a su papá. Después de pensarlo, respondió que no tenía nada para decirle, porque cree que él ya sabe lo que siente y que, de alguna manera, la ve. Pero dejó una frase que resumió la dimensión de su ausencia: “Cambiaría todo lo que tengo por cinco minutos”.