La muerte de un familiar por suicidio deja una herida difícil de explicar. Para quienes quedan, la vida continúa, pero ya no es la misma. Aparecen preguntas, recuerdos y momentos en los que la ausencia se vuelve especialmente dolorosa. También puede surgir la culpa, esa sensación de preguntarse qué se podría haber hecho para evitarlo. Sin embargo, aprender a convivir con esa pérdida implica, entre otras cosas, comprender que no todo está bajo el propio control.