Salud mental en Tucumán: dónde recibir orientación y contención psicológica gratuita las 24 horas

El acceso a la atención de la salud mental también puede comenzar con una llamada. En Tucumán, el sistema público cuenta con un servicio gratuito de telepsicología que funciona las 24 horas, los 365 días del año, y ofrece escucha, contención y orientación profesional a quienes atraviesan dificultades emocionales o necesitan hablar sobre lo que les sucede.