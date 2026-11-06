Salud mental en Tucumán: dónde recibir orientación y contención psicológica gratuita las 24 horas

Resumen para apurados
- El Ministerio de Salud de Tucumán ofrece asistencia y contención psicológica gratuita las 24 horas a través de las líneas 0800-122-1555 y 135 para atender crisis emocionales.
- El servicio del Hospital Virtual funciona sin turnos previos con profesionales que evalúan cada consulta, asisten a familias y articulan derivaciones con hospitales y ambulancias.
- La iniciativa garantiza el acceso universal a la salud mental en toda la provincia, promoviendo la detección temprana y una respuesta rápida ante emergencias psiquiátricas.
El acceso a la atención de la salud mental también puede comenzar con una llamada. En Tucumán, el sistema público cuenta con un servicio gratuito de telepsicología que funciona las 24 horas, los 365 días del año, y ofrece escucha, contención y orientación profesional a quienes atraviesan dificultades emocionales o necesitan hablar sobre lo que les sucede.
La prestación depende del Hospital Virtual y está disponible para todos los habitantes de la provincia. Para comunicarse, solo hay que llamar al 0800-122-1555. No es necesario solicitar un turno, realizar trámites administrativos ni cumplir con requisitos previos. En situaciones de urgencia, también se encuentra habilitada la línea gratuita 135.
El servicio funciona con un equipo de profesionales de la psicología que atiende directamente las consultas. Según explicó Martín Nicolás Gómez, jefe de la Unidad de Salud Mental del Hospital Virtual, el objetivo es ofrecer un primer espacio de escucha y acompañamiento, además de evaluar cada situación y orientar a quienes necesitan una atención más específica.
“No hace falta esperar a sentirte desbordado para pedir ayuda. Hablar de lo que nos pasa también es una forma de cuidarnos”, señaló el profesional, al destacar la importancia de reconocer a tiempo las situaciones que pueden afectar el bienestar emocional.
Cómo funciona la atención psicológica gratuita en Tucumán
El dispositivo forma parte de las políticas de cuidado del Ministerio de Salud Pública, conducido por Luis Medina Ruiz, y busca facilitar el acceso a la atención independientemente del lugar de residencia de cada persona.
Cuando los profesionales identifican que una consulta requiere una intervención de mayor complejidad, pueden orientar al paciente y realizar la derivación correspondiente a un establecimiento hospitalario.
En ese sentido, la Dirección de Salud Mental, a cargo de Mónica González, trabaja de manera articulada con las áreas programáticas, los equipos de Atención Primaria de la Salud y los hospitales de tercer nivel, donde también se ofrecen guardias y atención especializada.
El acompañamiento no está destinado únicamente a quienes atraviesan una crisis. Los profesionales también pueden asistir a familiares, brindar recomendaciones y evaluar la necesidad de intervenciones adicionales. Ante situaciones de urgencia, el equipo está preparado para gestionar ambulancias y coordinar las derivaciones necesarias.
Desde el Ministerio de Salud Pública remarcaron que el servicio funciona de manera ininterrumpida, incluidos fines de semana, feriados y períodos vacacionales.
Dónde pedir ayuda en Tucumán:
0800-122-1555: orientación, escucha y contención psicológica gratuita, las 24 horas.
135: línea gratuita para situaciones de urgencia en salud mental.