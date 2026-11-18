¿Vuelve para quedarse?

La situación de Bajamich es diferente. Aunque su préstamo con Estudiantes de Río Cuarto vence formalmente el 31 de diciembre, el club cordobés anunció el pasado 13 de noviembre que el delantero dejó de integrar el plantel profesional. De esta manera, su etapa deportiva en el “León” llegó a su fin y deberá regresar a Atlético, institución que adquirió el 50% de su pase y con la que tiene contrato hasta fines de 2027.