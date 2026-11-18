Resumen para apurados
- Atlético Tucumán define en diciembre la situación de Mateo Coronel y Mateo Bajamich tras concluir sus préstamos, con miras al armado del plantel para la temporada 2027.
- Querétaro podría comprar a Coronel mediante una cláusula por objetivos, mientras que Bajamich finalizó su etapa en Estudiantes de Río Cuarto y debe presentarse en el club.
- La venta de Coronel aportaría ingresos clave a la tesorería, mientras el nuevo DT evaluará a Bajamich de cara al objetivo de asegurar la permanencia en Primera División.
Mientras en 25 de Mayo y Chile las energías se concentran en encontrar al sucesor de Julio César Falcioni, la dirigencia también debe avanzar en el armado del plantel de cara a 2027. En ese escenario, hay dos situaciones que merecen especial atención: los préstamos de Mateo Coronel y Mateo Bajamich, dos futbolistas cuyos pases todavía pertenecen a Atlético y que afrontan panoramas diferentes para la próxima temporada.
¿Qué sucederá con ambos delanteros? Desde el punto de vista contractual, sus cesiones finalizan el 31 de diciembre y, en principio, deberían regresar al “Decano”. Sin embargo, una cláusula en el contrato de Coronel podría asegurar su continuidad en Querétaro de México, club en el que juega desde septiembre de 2025.
Sucede que el conjunto mexicano cuenta con una obligación de compra sujeta al cumplimiento de determinados objetivos, que podría ejecutarse antes de que finalice diciembre. Según le confiaron fuentes dirigenciales a LA GACETA, en Atlético son optimistas respecto de que la operación termine concretándose.
Si bien todavía no trascendieron los montos, la transferencia podría representar un ingreso importante para las arcas del club, que a fines de 2023 desembolsó U$S 1,75 millones por el 75% del pase de Coronel. Fue la compra más cara en la historia de Atlético, por delante de la de Joaquín Pereyra, por quien el “Decano” pagó poco más de U$S 900.000.
De todas formas, si la transferencia no llegara a concretarse, el futuro del delantero también estaría lejos de Tucumán. Un allegado a la comisión directiva le confió a este diario que el jugador no vería con buenos ojos regresar a la institución. “En principio, no volvería. Se fue con ganas de no volver”, aseguró.
Coronel disputó 117 partidos con el "Decano" y convirtió 27 goles. Entre sus momentos más recordados aparece el tanto que marcó desde 70,2 metros en la goleada 4-0 sobre Barracas Central, en el Monumental, durante 2022.
Desde su llegada a Querétaro, en septiembre de 2025, el delantero disputó 39 encuentros por la Liga MX, convirtió nueve goles y aportó dos asistencias. Después de un primer semestre con escaso protagonismo, se afianzó en el fútbol mexicano: marcó cinco tantos en el Clausura 2026 y otros cuatro en el Apertura, torneo en el que fue titular en 14 de sus 15 presentaciones.
¿Vuelve para quedarse?
La situación de Bajamich es diferente. Aunque su préstamo con Estudiantes de Río Cuarto vence formalmente el 31 de diciembre, el club cordobés anunció el pasado 13 de noviembre que el delantero dejó de integrar el plantel profesional. De esta manera, su etapa deportiva en el “León” llegó a su fin y deberá regresar a Atlético, institución que adquirió el 50% de su pase y con la que tiene contrato hasta fines de 2027.
Su continuidad será evaluada de cara a la próxima temporada por el entrenador entrante y el propio futbolista. En ese sentido, su rendimiento reciente no fue el esperado. Durante 2026 disputó 20 partidos, convirtió un gol y no registró asistencias. Después de comenzar el año con mayor protagonismo, perdió terreno en el Clausura, en el que apenas sumó cinco presentaciones.
Bajamich llegó a Atlético a comienzos de 2024 y disputó 71 partidos oficiales, en los que convirtió 10 goles. Su mejor temporada fue la primera, cuando sumó 41 encuentros y siete conquistas, rendimiento que llevó a la dirigencia a adquirir su ficha. En 2025 perdió protagonismo, aunque dejó uno de sus momentos más recordados con el gol que selló la victoria 2-1 sobre Boca por la Copa Argentina.
Así, los dos futbolistas afrontan escenarios diferentes. Mientras Coronel tiene grandes posibilidades de continuar su carrera en México mediante una transferencia definitiva, Bajamich aparece como una de las alternativas que deberá evaluar el próximo cuerpo técnico. En ambos casos, las decisiones que se tomen durante las próximas semanas serán parte del armado de un plantel que tendrá como principal desafío asegurar la permanencia en Primera División.