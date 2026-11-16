Atlético Tucumán, jugador por jugador: quiénes seguirían y quiénes podrían dejar el club en 2027

Resumen para apurados
- La dirigencia de Atlético Tucumán evalúa en Tucumán la continuidad, salida y venta de sus futbolistas para rearmar el plantel profesional de cara a la temporada 2027.
- La revisión incluye contratos que vencen a fin de año, cláusulas de compra y futbolistas con ciclos cumplidos, en un escenario condicionado por la llegada del nuevo entrenador.
- La confirmación del próximo cuerpo técnico y las eventuales ventas de figuras como Ferreira o Godoy definirán el presupuesto y la fisonomía competitiva del equipo en 2027.
El armado del plantel para 2027 es una de las grandes incógnitas que rodean a Atlético por estas semanas. Aunque las decisiones definitivas dependerán en buena medida de las consideraciones del próximo DT, los contratos que vencen, las opciones de compra, las pretensiones de los futbolistas y las necesidades de la dirigencia ya permiten trazar un primer panorama.
Luis Ingolotti: su contrato vence a fin de año. La CD confirmó que cuenta con una opción de compra y deberá evaluar si la ejecuta. De lo contrario, una alternativa sería intentar renovar el préstamo, ya que algunos dirigentes consideran que tuvo un buen torneo.
Tomás Durso: Atlético adquirió el 50% de su pase en diciembre de 2024 y tiene contrato hasta fines de 2027. El nuevo cuerpo técnico evaluará si tendrá oportunidades de pelear por un lugar.
Clever Ferreira: su préstamo desde Sportivo Ameliano de Paraguay vence en diciembre. La dirigencia aseguró que el club está en vías de ejecutar la opción de compra para adquirir su pase. De todas formas, por su gran año y la vidriera que representa la selección paraguaya, podría convertirse en uno de los principales candidatos a ser transferido.
Luciano Vallejo: tiene contrato hasta 2029. Forma parte del grupo de juveniles que, al dar el salto de la Reserva a Primera, actualizaron sus vínculos por varias temporadas más.
Gastón Suso. Tiene contrato vigente. Llegó en condición de libre el año pasado y continúa recuperándose de la rotura de ligamentos que sufrió en mayo, contra River. Se espera que comience la pretemporada a la par del grupo.
Gianluca Ferrari: tiene contrato vigente. Comenzó el año como titular, pero lo terminó con pocos minutos.
Juan Gabriel Rodríguez: tiene contrato hasta fines del año que viene. Está motivado y tiene voluntad de continuar después de un semestre con poco rodaje, producto de su recuperación de una lesión en el tendón de Aquiles.
Ignacio Galván: su pase pertenece a Racing y, tras extender su préstamo por seis meses en junio, Atlético todavía cuenta con una opción de compra. Sin embargo, la CD considera que su valor es demasiado elevado y resulta difícil pensar en su continuidad.
Juan Infante: tiene contrato hasta 2027, luego de que el club adquiriera el 50% de su ficha en diciembre de 2024. Tras varios meses de irregularidad por problemas en la rodilla aparece como la alternativa más lógica ante una eventual salida de Galván.
Ramiro Paunero: conserva el contrato juvenil que firmó durante su etapa en Reserva y podría extenderlo a mediano plazo. La posible salida de Galván también podría abrirle una oportunidad para ganarse un lugar en el plantel profesional.
Maximiliano Villa: tiene contrato hasta diciembre de 2028. Deberá sentarse a evaluar su continuidad con el nuevo cuerpo técnico.
Leonel Di Plácido: tiene contrato. Su situación también quedará sujeta a la evaluación del nuevo DT, aunque su experiencia y condición de referente del plantel podrían favorecer su continuidad.
Leonel Vega: firmó un vínculo hasta diciembre de 2029 y todo indica que será una de las piezas fundamentales del equipo para la próxima temporada.
Julián Fernández: un allegado a la CD confirmó que el volante tiene contrato vigente, aunque Palestino de Chile cuenta con una cláusula de repesca que podría ejecutar en diciembre.
Ezequiel Ham: su contrato finaliza este año y todo hace parecer que dejará el club.
Renzo Tesuri: Tanto él como la dirigencia y el próximo cuerpo técnico deberán evaluar su situación. Su pase pertecene al club.
Gabriel Compagnucci: con poco rodaje en 2026 deberá sentarse a analizar su situación. A su favor, tiene contrato vigente.
Lautaro Godoy: su vínculo vence en 2029. Sin embargo, por sus destacados rendimientos aparece como una de las ventas que Atlético podría concretar en el próximo mercado de pases.
Martín Benítez: su contrato finaliza este año. Después de una temporada con participación prácticamente nula, todo indica que será una de las bajas.
Franco Nicola: su ficha pertenece a Atlético. Sin embargo, ambas partes entenderían que su ciclo en la institución está cumplido.
Nicolás Laméndola: aunque tiene contrato vigente, sería otro de los principales candidatos a salir en este mercado. Consideraría que cumplió su ciclo en el club y la CD tendría la voluntad de facilitar su partida si llega una oferta económicamente razonable.
Facundo Pimienta: subió desde la Reserva y aseguró que su deseo es quedarse en el club para pelear por un lugar durante la próxima temporada.
Ramiro Ruiz Rodríguez: tiene contrato hasta 2027, pero a su situación también la definirá el nuevo DT.
Alexis Canelo: está llamado a ser una de las piezas importantes de la ofensiva para el próximo año. Cómodo en su provincia y cerca de sus afectos, tendría intenciones de continuar.
Leandro Díaz: su futuro promete ser uno de los grandes temas de las próximas semanas. La postura del entrenador entrante será determinante para definir su continuidad, pero su contrato finaliza a fin de año.
Manuel Brondo: su préstamo desde Argentinos finaliza en diciembre. Si es del gusto del nuevo entrenador y el jugador pretende continuar, Atlético podría intentar extender su vínculo.