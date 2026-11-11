“Más que por los goles, estoy contento por volver a jugar”: Juan Rodríguez y su debut casi soñado en Atlético Tucumán

Paradójicamente, en la agonía del Clausura, Atlético Tucumán sintió por primera vez el impacto de uno de sus refuerzos. Por su aparición tardía, muchos pudieron confundirlo con un juvenil. Pero no: era Juan Gabriel Rodríguez, un marcador central de 32 años que había llegado a Tucumán para el inicio del torneo y que recién se estrenó con la camiseta “decana” en la última fecha. Su debut fue inolvidable, aunque terminó empañado por la remontada de Banfield, que levantó una desventaja de dos goles y le arrebató el triunfo al equipo de Julio César Falcioni.