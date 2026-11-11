“Más que por los goles, estoy contento por volver a jugar”: Juan Rodríguez y su debut casi soñado en Atlético Tucumán

Resumen para apurados
- Juan Rodríguez debutó en Atlético Tucumán con un doblete ante Banfield en el Florencio Solá en el cierre del torneo, tras superar una lesión de 14 meses.
- El defensor de 32 años llegó a mitad de año pero estuvo inactivo por una rotura en el tendón de Aquiles; anotó ambos tantos mediante tiros de esquina en solo tres minutos.
- Tras completar su recuperación, realizará una pretemporada completa para consolidarse como titular en 2027, clave en la lucha del club por engrosar los promedios.
Paradójicamente, en la agonía del Clausura, Atlético Tucumán sintió por primera vez el impacto de uno de sus refuerzos. Por su aparición tardía, muchos pudieron confundirlo con un juvenil. Pero no: era Juan Gabriel Rodríguez, un marcador central de 32 años que había llegado a Tucumán para el inicio del torneo y que recién se estrenó con la camiseta “decana” en la última fecha. Su debut fue inolvidable, aunque terminó empañado por la remontada de Banfield, que levantó una desventaja de dos goles y le arrebató el triunfo al equipo de Julio César Falcioni.
Aquella noche de viernes en el Florencio Solá también marcó el final de una larga espera personal. Rodríguez volvió a disputar un partido oficial después de casi 14 meses: su última aparición había sido el 14 de septiembre de 2025, cuando ingresó para Talleres en el empate 0-0 frente a Tigre. Una lesión en el tendón de Aquiles lo mantuvo alejado de las canchas. Atlético lo incorporó a mitad de 2026, pero su primer semestre en el club transcurrió prácticamente completo sin poder aportar dentro del campo.
“Llevaba mucho tiempo sin jugar, sin actividad, así que en lo personal estoy contento. Más que por los goles, por volver a jugar; traté de disfrutarlo al máximo”, contó después de su estreno. La satisfacción, sin embargo, convivía con la frustración: “Estoy un poco triste porque se nos escapó un partido que creo que teníamos controlado”.
Es que su regreso parecía escrito para un final perfecto. En apenas 17 minutos, Rodríguez había convertido dos goles, separados por solamente tres minutos. Ambos nacieron de tiros de esquina ejecutados por Lautaro Godoy, aunque tuvieron definiciones distintas. En el primero, desde la izquierda, el defensor anticipó dentro del área y resolvió con un remate de zurda sin dejar picar la pelota. En el segundo, desde el sector opuesto, atacó el envío y conectó un cabezazo que amplió la ventaja.
La última vez que un defensor había marcado un doblete con la camiseta “decana” fue cuando Gianluca Ferrari anotó los dos goles de la victoria por 2-1 frente a Independiente Rivadavia, en el Monumental.
“El ‘Laucha’ puso la pelota en el lugar justo”, destacó Rodríguez sobre la precisión de su compañero. Aquellos movimientos también dejaron ver una virtud que podría resultar importante para Atlético: su capacidad para aprovechar la pelota parada. Con 1,88 metros de altura y experiencia para interpretar los espacios, el central ofreció una amenaza ofensiva que el equipo acostumbró a explotar durante la temporada.
Pero su irrupción no debe leerse únicamente desde el doblete. Rodríguez ingresó al equipo en reemplazo de Luciano Vallejo y ahora aparece como una alternativa concreta para la defensa de 2027. Después de meses de rehabilitación, tendrá la posibilidad de realizar una pretemporada completa, recuperar ritmo competitivo y pelear por un lugar en un plantel que necesitará sumar puntos desde el arranque por su situación en los promedios.
Títulos y goles
Nacido en General Alvear, Mendoza, Rodríguez pasó por Fénix, Almagro y San Martín de San Juan. Su carrera dio un salto en Defensa y Justicia, donde integró el plantel campeón de la Copa Sudamericana 2020 y de la Recopa Sudamericana 2021. También vistió la camiseta de Rosario Central, aunque allí tuvo un paso breve, de 12 partidos.
Su etapa más consolidada llegó en Talleres. Se incorporó en 2023, pasó a ser patrimonio del club cordobés en 2024 y disputó competencias nacionales e internacionales, incluida la Copa Libertadores. Ese año convirtió cinco goles, todos de cabeza: un antecedente que ayuda a explicar por qué su doblete en Banfield, aunque inesperado por el contexto, no fue una casualidad absoluta. Antes, además, había integrado la selección argentina Sub-17 que participó del Mundial de México 2011.
La experiencia acumulada también le permite mirar el cierre de Atlético con una perspectiva distinta. “Estábamos un poco en deuda de local. Nos costó ganar y cerrar los partidos. De visitante nos soltamos un poco más, pero nos faltó mejorar en ese aspecto”, analizó. Sobre la continuidad de Falcioni, evitó pronunciarse: “Julio sabrá qué hacer con su futuro. Nos ayudó mucho durante todo este tiempo. Habíamos encontrado una solidez que en los últimos partidos no tuvimos”.
Rodríguez sabe que el próximo campeonato exigirá respuestas inmediatas. “Los promedios nos pueden jugar una mala pasada. Tenemos que ajustar, corregir y hacer una autocrítica general”, advirtió. Su último mensaje apuntó a los hinchas: “Vamos a seguir intentándolo y a tratar de hacer las cosas mejor el año que viene”.
Llegó como refuerzo para el Clausura, pero recién pudo demostrar sus condiciones cuando el torneo se despedía. Ahora tendrá una pretemporada completa para recuperar su mejor versión y competir por un lugar. Un refuerzo que llegó en julio, apareció en noviembre y que, quizás, termine mostrando su verdadero valor en 2027.