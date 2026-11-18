El 92,5% de los jóvenes argentinos está buscando trabajo, frente al 69,7% del promedio regional; sin embargo, solo el 43,3% tiene empleo actualmente, por debajo del 49,3% regional. Así lo revela la cuarta edición del Informe Talento joven y empresas 2026. De la desconexión a las oportunidades: caminos hacia el empleo en América Latina, elaborado por Junior Achievement y por la agencia ManpowerGroup. El estudio muestra que el desafío no es la falta de esfuerzo, sino convertir ese esfuerzo en una oportunidad concreta.
El diagnóstico relevó las siguientes conclusiones:
• El 51% de quienes buscan empleo tiene baja confianza en conseguirlo (37,1% en la región).
• El 87,8% enfrenta barreras en dos o más dimensiones a la vez (80,9% en la región).
• El 63% son buscadores muy activos que aun así enfrentan múltiples barreras, frente al 35,1% regional.
• El 60,8% de las empresas encuestadas contrata jóvenes a escala, pero prefiere candidatos con experiencia (38,2% en la región). Solo el 5,9% está ampliamente abierta a contratar y formar jóvenes sin experiencia (17,9% en la región).
• El 47,1% de las empresas tiene dificultades para encontrar jóvenes con la formación o los conocimientos que necesita (37,8% en la región).
• El 48,1% de los jóvenes completó o está cursando una certificación, por encima del 44,1% regional.
• El 91,7% de los jóvenes usa IA y el 92,2% de las empresas reporta algún nivel de adopción.
Los jóvenes entienden lo que buscan las empresas: el 62,0% cree que la experiencia previa es uno de los principales requisitos, y el 56,7% la señala como una dificultad en su búsqueda. El problema, es circular: quienes más necesitan una primera oportunidad deben demostrar la experiencia que esa oportunidad debería darles.
“Los jóvenes tienen la motivación y la iniciativa para construir su camino profesional. El desafío es que puedan encontrar oportunidades concretas para demostrar lo que saben, desarrollar sus habilidades y adquirir experiencia. Desde Junior Achievement trabajamos para ser puente entre la escuela y el mundo del trabajo, generando experiencias de aprendizaje, proyectos y vínculos con empresas que les permitan poner en práctica sus conocimientos y dar sus primeros pasos profesionales”, señaló Bernardo Brugnoli, Director Ejecutivo de Junior Achievement Argentina.
Redes
Las redes también pesan: el 60,8% de las empresas usa referidos para cubrir vacantes, mientras que solo el 36,4% de los jóvenes recurre a ellos. Y el costo es la principal barrera para seguir formándose (56,8%, frente al 46,1% regional).
“El mercado laboral está cambiando profundamente: las habilidades que se van a necesitar no son las de hoy. Contratar solo por experiencia es desaprovechar talento, sobre todo el talento joven. Las empresas tenemos la obligación de no poner tanto el foco en si alguien conoce las tareas de un puesto que mañana quizás no exista, y empezar a valorar su capacidad de aprender”, señaló Luis Guastini, director Regional de ManpowerGroup para Argentina, Uruguay y Paraguay.
A nivel de América latina, encontró que el 69,7% de los jóvenes busca trabajo y el 84,9% de las empresas encuestadas contrató personal en el último año. Sin embargo, la experiencia previa es la principal barrera entre ambos: la señala el 54,8% de los jóvenes y el 48,7% de las empresas, según el reporte privado.