El 92,5% de los jóvenes argentinos está buscando trabajo, frente al 69,7% del promedio regional; sin embargo, solo el 43,3% tiene empleo actualmente, por debajo del 49,3% regional. Así lo revela la cuarta edición del Informe Talento joven y empresas 2026. De la desconexión a las oportunidades: caminos hacia el empleo en América Latina, elaborado por Junior Achievement y por la agencia ManpowerGroup. El estudio muestra que el desafío no es la falta de esfuerzo, sino convertir ese esfuerzo en una oportunidad concreta.