Los empresarios se expresaron a favor del llamado de León XIV a generar empleo de calidad

IDEA también destacó su coincidencia con "las palabras del sumo pontífice sobre el trabajo como principio de la dignidad de las personas". En ese marco, remarcó la responsabilidad del empresariado en la generación de empleo formal, la promoción de inversiones, el impulso a la innovación y la ampliación de oportunidades, especialmente para quienes tienen mayores dificultades para ingresar al mercado laboral.