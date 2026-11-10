Los empresarios se expresaron a favor del llamado de León XIV a generar empleo de calidad

Resumen para apurados
- Empresarios argentinos apoyaron ayer en la UCA el llamado del papa León XIV a crear empleo de calidad para reducir la precarización y promover el desarrollo.
- Tras reunirse con el Pontífice en Buenos Aires, entidades como IDEA y la UIA valoraron el mensaje papal centrado en la dignidad del trabajo y el legado de Enrique Shaw.
- El sector privado busca consolidar consensos multisectoriales de largo plazo para fomentar inversiones, empleo registrado e inclusión de las próximas generaciones.
En plena visita del papa León XIV y sus mensajes realzando la consigna "Tierra, techo y trabajo", y en contra del trabajo precario y el desempleo en el país, las principales entidades empresariales de la Argentina expresaron su respaldo a las palabras del Pontífice sobre el rol del sector privado en la generación de empleo de calidad.
Los pronunciamientos se conocieron luego del encuentro entre el líder de la Iglesia Católica ayer con representantes del sector en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Capital Federal.
El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) recibió las palabras del Papa como "un llamado a renovar nuestro compromiso con la construcción de una Argentina" y planteó la necesidad de fortalecer los consensos y los espacios de colaboración entre los distintos sectores de la sociedad, consignó el diario "Ámbito".
"Buscar consensos y espacios de colaboración es una tarea que debemos impulsar desde todos los sectores de la sociedad. Encontrar una visión compartida a partir de las diferencias -en un marco de respeto y evitando la polarización-, resulta indispensable para trazar un camino de desarrollo sostenido, paz y justicia para el país", sostuvo la entidad en un comunicado.
IDEA también destacó su coincidencia con "las palabras del sumo pontífice sobre el trabajo como principio de la dignidad de las personas". En ese marco, remarcó la responsabilidad del empresariado en la generación de empleo formal, la promoción de inversiones, el impulso a la innovación y la ampliación de oportunidades, especialmente para quienes tienen mayores dificultades para ingresar al mercado laboral.
Otro de los aspectos que valoró la organización privada fue el reconocimiento del Papa a la figura del empresario Enrique Shaw como ejemplo de solidaridad y construcción del bien común. Shaw es considerado por la Iglesia como un firme candidato a ser declarado beato. El 18 de diciembre de 2025, León XIV emitió un decreto que ratificó un milagro atribuido a su intercesión.
Las próximas generaciones
En su pronunciamiento, IDEA también puso el foco en la responsabilidad de los distintos actores sociales frente a las generaciones futuras. La entidad coincidió con el planteo del Papa sobre la necesidad de adoptar una perspectiva de largo plazo y evaluar las consecuencias de las decisiones actuales.
"Cada decisión que toman hoy los gobiernos, las instituciones y los empresarios debe evaluar sus consecuencias sobre el futuro y el país que recibirán las próximas generaciones. El mensaje papal nos impulsa a renovar nuestro compromiso con el diálogo, la generación de empleo, la inversión y la creación de oportunidades", expresó.
En la misma línea, recordó que durante su 62° Coloquio sostuvo que el desarrollo del sector privado cobra sentido cuando se traduce en mejores condiciones de vida para las personas.
Por su parte, la Unión Industrial Argentina (UIA) también se pronunció tras el encuentro con León XIV. "Reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de una Argentina con más oportunidades, donde el desarrollo esté siempre al servicio de las personas", señaló la entidad.
El mensaje del G6 antes de la llegada del Papa
El domingo, el día de la llegada de León XIV a la Argentina, el denominado G6 ya había difundido un posicionamiento sobre la responsabilidad del empresariado en el desarrollo económico y social.
"Nuestra tarea es invertir, innovar, producir, competir con reglas limpias y crear empleo formal. El trabajo no es únicamente un ingreso: es dignidad, aprendizaje, integración y un camino para que cada persona construya libremente su proyecto de vida", expresó el espacio.
Además, planteó la necesidad de prestar especial atención a quienes tienen menos oportunidades y a los jóvenes, y reclamó una Argentina en la que la educación permita abrir puertas, el esfuerzo tenga recompensa y nadie quede definitivamente al margen.
El G6 reúne a la UIA, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA).