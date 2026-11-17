Después de 13 años de litigio, la Justicia uruguaya resolvió el conflicto que Luisana Lopilato mantenía por el uso de su imagen en una publicidad que protagonizó durante su infancia. El fallo quedó muy lejos de las pretensiones económicas de la familia de la actriz: el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Tercer Turno rechazó los principales reclamos contra las empresas involucradas y estableció que una de ellas deberá pagarle U$S 4.000, más los intereses legales.