Resumen para apurados
- La Justicia uruguaya desestimó la demanda de Luisana Lopilato por uso no autorizado de su imagen infantil y ordenó pagarle solo 4.000 dólares tras 13 años de litigio.
- El caso surgió por un comercial de alarmas grabado en 1996 que se usó sin permiso por años. Tras la venta a Prosegur, la familia de la actriz reclamó más de 2 millones de dólares.
- La resolución sienta precedente sobre reclamos de imagen retroactivos, al rechazar cálculos basados en la facturación corporativa y ratificar la prescripción para adquirentes.
Después de 13 años de litigio, la Justicia uruguaya resolvió el conflicto que Luisana Lopilato mantenía por el uso de su imagen en una publicidad que protagonizó durante su infancia. El fallo quedó muy lejos de las pretensiones económicas de la familia de la actriz: el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Tercer Turno rechazó los principales reclamos contra las empresas involucradas y estableció que una de ellas deberá pagarle U$S 4.000, más los intereses legales.
El caso se originó en 1996, cuando Lopilato participó en un comercial de Punta Systems, una empresa de seguridad de Maldonado. En el aviso, la actriz aparecía como "la niña del osito", una pequeña que conversaba con su peluche, le contaba que irían al cine y le explicaba que la casa quedaría protegida gracias al sistema de alarmas.
La campaña había sido ideada por el publicista y músico argentino Eduardo Schejtman. Además de su difusión televisiva, la imagen de Lopilato se utilizó durante años en camionetas y carteles de la compañía, hasta convertirse en parte de la identidad publicitaria de la marca.
El conflicto judicial comenzó en 2006, cuando la familia de la actriz cuestionó que el comercial continuara reproduciéndose sin una autorización que contemplara ese uso prolongado, además de la explotación de su imagen en vehículos y cartelería.
Fue Eduardo Lopilato, padre de la artista, quien acudió inicialmente a la Justicia de Maldonado para reclamar una indemnización. En esa primera presentación, el monto superaba los U$S 50.000 e incluía distintos conceptos relacionados con el presunto uso indebido de la imagen. Luego de la demanda, Punta Systems retiró el aviso y los elementos gráficos, aunque el litigio continuó.
La demanda superó los U$S 2 millones
La controversia tomó otra dimensión en 2009, cuando la multinacional española Prosegur compró Punta Systems. La familia Lopilato incorporó entonces a la compañía internacional al expediente y elevó el reclamo a más de U$S 2 millones, sobre la base de porcentajes de la facturación de Prosegur en Uruguay.
Uno de los puntos centrales de la discusión fue determinar qué responsabilidad le correspondía a cada empresa por la utilización de la imagen de la actriz.
Durante el proceso judicial también surgió una dificultad: no se conservaban registros audiovisuales del comercial. La situación cambió cuando apareció una antigua copia en VHS que había guardado el dueño de un videoclub uruguayo.
Por su parte, la defensa de la empresa cuestionó que la indemnización se calculara sobre la facturación de la multinacional. También argumentó que no conocía la identidad de la niña que protagonizaba el aviso y que, en todo caso, debía tomarse como referencia el pago habitual por una publicidad de esas características en 1996.
Según los argumentos presentados durante el juicio, ese caché habría oscilado entre U$S 100 y U$S 200, con renovaciones anuales.
Qué resolvió la Justicia uruguaya
En su sentencia, el Tribunal de Apelaciones rechazó los principales planteos de la demanda. En el caso de Prosegur, aceptó el argumento de prescripción extintiva presentado por la multinacional respecto del reclamo por responsabilidad extracontractual.
Entre los elementos considerados estuvo la fecha de adquisición de Punta Systems, en 2009, tres años después de que dejara de emitirse la publicidad cuestionada. Por ese motivo, la Justicia descartó que la compañía española debiera responder por esa indemnización.
La resolución también desestimó la mayor parte de las pretensiones contra la otra empresa involucrada. Sin embargo, estableció una compensación a favor de Luisana Lopilato de U$S 4.000 en concepto de lucro cesante, correspondiente al caché artístico por su participación en el comercial, más los intereses legales.
De esta manera, el reclamo que inicialmente superaba los U$S 50.000 y que luego fue ampliado a más de U$S 2 millones terminó con una indemnización muy inferior a la solicitada por la familia de la actriz, según informó Montevideo Portal.