El caso es investigado por la Fiscalía de Homicidios I, que dirige Pedro Gallo. Según la teoría del caso del MPF, entre la 1 y las 2 del domingo, Rojas, Delgadino y un tercer hombre (C.J.A.C) se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en la galería de la casa del imputado, ubicada en Manuel Alberti al 1300. En ese contexto se produjo una discusión entre el imputado y la víctima que continuó en la calle. Allí, Rojas se habría acercado a Delgadino y le habría asestado una puñalada en el tórax derecho con un cuchillo. La víctima falleció a las 6 en el hospital Centro de Salud como consecuencia de un traumatismo abierto.