El Ministerio Público Fiscal imputó a José Alberto “Josecito” Rojas (31 años) por el homicidio de Iván Ulises Delgadino (34), ocurrido el domingo 15 de noviembre en el barrio Juan XXIII, conocido como La Bombilla. La Justicia ordenó que permanezca con prisión preventiva durante cuatro meses mientras avanza la causa.
El caso es investigado por la Fiscalía de Homicidios I, que dirige Pedro Gallo. Según la teoría del caso del MPF, entre la 1 y las 2 del domingo, Rojas, Delgadino y un tercer hombre (C.J.A.C) se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en la galería de la casa del imputado, ubicada en Manuel Alberti al 1300. En ese contexto se produjo una discusión entre el imputado y la víctima que continuó en la calle. Allí, Rojas se habría acercado a Delgadino y le habría asestado una puñalada en el tórax derecho con un cuchillo. La víctima falleció a las 6 en el hospital Centro de Salud como consecuencia de un traumatismo abierto.
Entre las evidencias reunidas, la auxiliar de fiscal Carolina Brito Ledesma mencionó las actas de intervención policial, el informe preliminar de autopsia y las declaraciones de cuatro testigos. Uno de ellos era el tercer hombre, C.J.A.C, aseguró haber presenciado el ataque y entregó una camiseta de la Selección argentina ensangrentada con la que había auxiliado a la víctima. También declararon vecinos que señalaron a Rojas como el autor de la agresión.
Alcohol y drogas
Durante la audiencia, el acusado reconoció que había estado consumiendo alcohol y drogas con Delgadino y C.J.A.C, pero negó haberlo apuñalado. Sostuvo que la discusión comenzó por un problema relacionado con estupefacientes y que fue C.J.A.C quien tomó un cuchillo. Su defensor, Gerardo Banegas, cuestionó la reconstrucción fiscal y planteó que el episodio había ocurrido dentro de la propiedad de su asistido, por lo que podría existir una causa de justificación contemplada en el Código Penal.
La Fiscalía solicitó cuatro meses de prisión preventiva al considerar que existían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Argumentó que todavía deben analizarse las cámaras de seguridad, completarse la autopsia, peritar las prendas secuestradas y las muestras tomadas al imputado, además de localizar el arma homicida. La defensa se opuso al planteo. Finalmente, la jueza Fanny Siriani ordenó la preventiva por cuatro meses.