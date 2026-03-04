Asaltan a un taxista en “La Bombilla”

Según la teoría del caso de la Fiscalía de Robos y Hurtos IV, a cargo de Carlos Saltor, el acusado abordó un taxi en la calle Manuel Alberti al 1.000 de San Miguel de Tucumán, se trasladó primero hacia Yerba Buena y luego fue a la intersección de las calles Paso de los Andes e Italia. Al llegar, el sujeto, quien circulaba sentado en el asiento delantero derecho, extrajo un arma de fuego, la colocó en el abdomen del taxista, y le dijo a la víctima: “Dame lo que te pido o te mato”.