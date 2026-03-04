Asaltan a un taxista en “La Bombilla”

Un ladrón estará 28 días bajo prisión preventiva por simular ser un pasajero para amenazar y robar a un taxista. El hecho ocurrió el 26 de febrero, alrededor de las 21.
Según la teoría del caso de la Fiscalía de Robos y Hurtos IV, a cargo de Carlos Saltor, el acusado abordó un taxi en la calle Manuel Alberti al 1.000 de San Miguel de Tucumán, se trasladó primero hacia Yerba Buena y luego fue a la intersección de las calles Paso de los Andes e Italia. Al llegar, el sujeto, quien circulaba sentado en el asiento delantero derecho, extrajo un arma de fuego, la colocó en el abdomen del taxista, y le dijo a la víctima: “Dame lo que te pido o te mato”.
Así le sustrajo el reloj taxímetro -valuado en $900.000-, y la recaudación del día -consistente en $105.000-, para luego darse a la fuga con los elementos robados, siendo atrapado durante la investigación.
Ayer, el auxiliar de fiscal, Leonel Sosa, lo imputó como autor del delito de robo agravado por ser cometido con arma de fuego y requirió que fuera sometido a 28 días de prisión preventiva, solicitud aceptada por el juez interviniente.