La famosa frase latina “panem et circenses” (“pan y circo”) es usada habitualmente para referirse a las técnicas de distracción de los mandatarios con intenciones totalitarias, que buscan entretener a sus pueblos con distintas actividades mientras apenas subsisten en términos alimentarios.
La primera palabra bautizó el territorio ficticio de Panem, donde un régimen autoritario mantiene bajo férreo control a una docena de distritos luego de un evento apocalíptico que devastó la sociedad mundial. En ese lugar se celebran periódicamente “Los juegos del hambre”, historia que pasó de los libros a la pantalla grande y que hoy preestrena en la Argentina su sexta producción, “Amanecer en la cosecha”, en modo precuela y situada un cuarto de siglo antes que la primera película de la saga, que ya cumplió 14 años.
Dirigida por Francis Lawrence y basada en el libro de Suzanne Collins, con Joseph Zada, Mckenna Grace, Whitney Peak, Maya Hawke, Lili Taylor, Molly McCann, Glenn Close, Billy Porter, Kieran Culkin, Jesse Plemons, Ralph Fiennes y Elle Fanning dentro de un numeroso elenco que entrelaza artistas emergentes con otros de experiencia comprobada.
Un hecho curioso en la filmación fue que la productora Lionsgate lanzó un concurso para que los fans compitiesen por participar como extra en el reparto. Los postulantes debían subir un video relacionado a la franquicia en redes sociales; el ganador fue Devon Singletary, y su intervención fue tan convincente que se quedó con el papel de Blair.
La trama comienza en la Cosecha de los 50° Juegos del Hambre, también conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco. Por ello, uno de los grandes desafíos del casting fue encontrar versiones jóvenes de distintos personajes que ganaron protagonismo a lo largo de las películas.
Por ello, antes de que Katniss Everdeen se convirtiera en la referencia de la rebelión, todo se centra en el adolescente Haymitch Abernathy, uno de los habitantes del Distrito 12 (dedicado a la minería de carbón), que afrontará el desafío de sobrevivir en la sangrienta competencia diseñada por el presidente Coriolanus Snow a semejanza de los gladiadores del Imperio Romano.
En ese recorrido, aprende a que levantarse contra un sistema opresivo tiene su costo, que llegará incluso a la posibilidad de perder la vida misma, en una alegoría común entre los filmes del género distópico donde la acción predomina en el relato. Otro punto de vinculación es la juventud que caracteriza a todos los rebeldes.
Si en las películas conocidas, la figura de Abernathy era principalmente conocida como el mentor de Katniss y su grupo en su levantamiento, su pasado no había sido revelado; ahora se sabe de dónde nació su posición contra el poder absoluto, influenciada por traumas, pérdidas y rencores. Así, la narración gana en capas y aporta datos trascendentes que permiten profundizar los orígenes y los vínculos entre los participantes, que serán especialmente disfrutados por los seguidores de la historia ya que permiten llenar ciertos vacíos y resignificar las relaciones.
Lawrence acumula una larga trayectoria dentro de “Los juegos...”: esta es la quinta reealización que dirige, y sólo no fue parte en su lanzamiento, donde detrás de cámaras estuvo Gary Ross, quien desistió de hacer la secuela. Anunció esta nueva realización como “regreso a la esencia”, tanto en el tono de las luchas como en la estética visual extrema (uno de los puntos fuertes, con reminiscencias a las décadas del 70 y 80) durante los 158 minutos del filme, que fue sometida a varias tijeras luego de un primer corte que superaba las cuatro horas -se suprimieron varias de las escenas más brutales del rodaje-.
Lugar en Hollywood
El director austríaco ya tenía un lugar en Hollywood antes de llegar a “Los juegos...”, luego de haber sido el responsable de la diabólica “Constantine” y de los zombies y la ciencia ficción de “Soy leyenda”, por lo cual tenía espaldas ganadas para desplegar el proyecto a su gusto. El resultado acumulado fue tan satisfactorio que continúa al mando de este barco; mientras que en paralelo desarrolla (con muchas dificultades por cambios en la conducción de Netflix) la adaptación al cine del videojuego “BioShock” y sueña con poder concretar “Constantine 2” vía DC Studios.