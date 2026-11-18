Lawrence acumula una larga trayectoria dentro de “Los juegos...”: esta es la quinta reealización que dirige, y sólo no fue parte en su lanzamiento, donde detrás de cámaras estuvo Gary Ross, quien desistió de hacer la secuela. Anunció esta nueva realización como “regreso a la esencia”, tanto en el tono de las luchas como en la estética visual extrema (uno de los puntos fuertes, con reminiscencias a las décadas del 70 y 80) durante los 158 minutos del filme, que fue sometida a varias tijeras luego de un primer corte que superaba las cuatro horas -se suprimieron varias de las escenas más brutales del rodaje-.