Resumen para apurados
- Milton Delgado llevó alivio a Boca este martes: sufrió un leve esguince en Ezeiza, pero los estudios confirmaron que jugará la final de la Sudamericana en Colombia.
- El volante se lesionó tras un pelotazo en la práctica. Es una pieza clave en el esquema de Arruabarrena, habiendo sido titular en los últimos 12 encuentros del equipo.
- Su presencia resulta fundamental para el duelo del 21 de noviembre ante Mineiro, donde el club buscará cortar una racha de 18 años sin títulos internacionales.
Boca recibió una buena noticia en medio de la preparación para la final de la Copa Sudamericana. Después de la preocupación que generó Milton Delgado durante el entrenamiento de este martes, los estudios médicos llevaron tranquilidad al cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena, que confía en contar con el mediocampista para enfrentar a Atlético Mineiro el próximo sábado 21 de noviembre, en Barranquilla.
El futbolista de 21 años sufrió una molestia durante los trabajos tácticos realizados en Boca Predio. La situación se produjo cuando un pelotazo impactó en la punta de uno de sus pies y provocó un movimiento brusco que repercutió directamente en la rodilla. Aunque inicialmente intentó continuar con la práctica, el dolor aumentó con el correr de los minutos y debió retirarse para someterse a estudios por imágenes.
Según informó TyC Sports, los chequeos determinaron que Delgado sufrió un esguince de grado 1 en la rodilla, una lesión leve que, en principio, no le impedirá estar presente en la final. De todos modos, su evolución durante los próximos días será determinante para confirmar que pueda jugar desde el arranque.
Por qué Milton Delgado es una pieza clave para Boca
El mediocampista se consolidó como uno de los futbolistas fundamentales en el esquema de Arruabarrena. Su capacidad de despliegue, recuperación y distribución de la pelota lo convirtió en el complemento ideal de Leandro Paredes en la mitad de la cancha.
De hecho, Delgado disputó los últimos 12 encuentros oficiales de Boca de manera consecutiva y completó los 90 minutos en los siete más recientes. Su importancia radica tanto en el equilibrio defensivo que aporta como en su participación en la construcción del juego.
Por eso, una eventual ausencia hubiera representado un problema para el entrenador, que no cuenta con otro futbolista de idénticas características dentro del plantel.
En caso de que su recuperación presente alguna complicación, Tomás Belmonte y Rodrigo Battaglia aparecen como las principales alternativas. Este último volvió a entrenarse con normalidad durante la jornada y estará disponible para integrar el banco de suplentes.
Cuándo juega Boca la final de la Copa Sudamericana
Boca enfrentará a Atlético Mineiro el sábado 21 de noviembre, desde las 19.30 (hora argentina), en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.
El “Xeneize” buscará conquistar su primer título internacional desde la Recopa Sudamericana de 2008 y cerrar una espera de 18 años.
Mientras tanto, Arruabarrena seguirá de cerca la evolución física de Delgado, aunque el resultado de los estudios representa un alivio para el equipo a pocos días del compromiso más importante de la temporada.