El futbolista de 21 años sufrió una molestia durante los trabajos tácticos realizados en Boca Predio. La situación se produjo cuando un pelotazo impactó en la punta de uno de sus pies y provocó un movimiento brusco que repercutió directamente en la rodilla. Aunque inicialmente intentó continuar con la práctica, el dolor aumentó con el correr de los minutos y debió retirarse para someterse a estudios por imágenes.