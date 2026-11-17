Resumen para apurados
- La cantante Gladys "La Bomba Tucumana" denunció que fue agredida e insultada por su supuesta postura política en un supermercado por un hombre afín a Javier Milei.
- El sujeto le pidió una foto antes de atacarla verbalmente. El hecho ocurrió mientras la artista enfrenta un severo duelo por la sorpresiva muerte de su sobrino de 12 años.
- La cantante reclamó frenar los discursos de odio y exigió empatía y respeto por la privacidad de los artistas frente a la polarización política en espacios públicos y redes.
Gladys "La Bomba Tucumana" denunció públicamente haber sufrido un violento episodio de agresión verbal e intolerancia política mientras realizaba compras en la caja de un supermercado cercano a su residencia.
La popular referente de la música tropical fue increpada por un hombre que en principio, le habría pedido una foto, pero se arrepintió tras calificarla despectivamente de "kuka" y exclamar consignas partidarias en favor del presidente Javier Milei.
El hecho, calificado por la propia artista como "una anécdota asquerosa", cobra una dimensión aún más dramática al producirse en simultáneo con el severo duelo familiar que atraviesa la cantante tras el fallecimiento repentino de su sobrino Ian, de 12 años, en Tucumán.
"Soy una artista nada más": los detalles de la agresión a Gladys
Según relató la cantante en un video subido a sus redes sociales (@gladyslabomba18), el incidente ocurrió a última hora de la noche en un establecimiento comercial con escasa presencia de clientes.
Un hombre que se encontraba en el sector de cajas la identificó y en primera instancia, le pidió una foto para luego rechazarla aludiendo a su supuesta orientación política. En la misma secuencia, el agresor se jactó de su posición económica acomodada y comenzó a vivar al mandatario nacional.
Agredieron verbalmente a Gladys la bomba Tucumana, por su ideologÃa polÃtica. Esto sucediÃ³ en TucumÃ¡n. https://t.co/gZrAewchC3— El Siniestro (@Bauelsiniestro) November 17, 2026
Ante la provocación verbal, la intérprete mantuvo la calma y respondió remarcando la necesidad de respetar la libertad de pensamiento y la privacidad de las personas en espacios públicos. "A mí que me importa, me alegra un montón porque soy argentina y ojalá que podamos estar todos tan bien como estás vos", contestó Gladys en la grabación de video. Además, la artista tucumana enfatizó su rol profesional frente al acoso: "Yo no soy política, eh, yo soy una artista nada más y tengo derecho a pensar y a opinar como vos también".
Un hecho en medio de un duelo familiar
Este hostigamiento en la vía pública impacta a la cantante en un contexto de extrema fragilidad emocional. En los últimos días, la artista debió viajar de urgencia a Tucumán para acompañar a su familia tras el fallecimiento de su sobrino Ian, un niño de 12 años que perdió la vida en un lapso de entre 24 y 48 horas a raíz de una descompensación médica fulminante.
El trágico desencadenamiento comenzó durante un juego doméstico en la vivienda de su abuela, donde el niño jugaba al fútbol descalzo junto a sus primos y golpeó accidentalmente un cantero de cemento. Si bien la lesión inicial fue diagnosticada como una fractura no expuesta, el cuadro de salud se agravó velozmente por el posterior ataque de una "supuesta bacteria" que derivó en el deceso del menor. La familia de la cantante aún aguarda precisiones sobre la atención médica recibida para esclarecer lo sucedido.
La acumulación de estos episodios llevó a Gladys a realizar un ferviente llamado a la empatía tanto en la calle como en los entornos digitales. La intérprete vinculó la partida de su sobrino —quien compartía largos períodos con ella en Tucumán— con la pérdida de su expareja Luciano Ojeda en mayo de 2025, buscando refugio en sus convicciones religiosas para sobrellevar la pena.
En medio de las muestras de dolor por el luto de su sobrina Yuli, madre del niño fallecido, la artista repudió los comentarios de odio recibidos en redes sociales. "Somos una familia como cualquier otra que está sufriendo mucho. Recuerden que somos todos seres humanos; yo soy también un ser humano, tengo familia", concluyó la cantante tucumana al solicitar respeto a su privacidad y oraciones para su entorno.