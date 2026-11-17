Ante la provocación verbal, la intérprete mantuvo la calma y respondió remarcando la necesidad de respetar la libertad de pensamiento y la privacidad de las personas en espacios públicos. "A mí que me importa, me alegra un montón porque soy argentina y ojalá que podamos estar todos tan bien como estás vos", contestó Gladys en la grabación de video. Además, la artista tucumana enfatizó su rol profesional frente al acoso: "Yo no soy política, eh, yo soy una artista nada más y tengo derecho a pensar y a opinar como vos también".